Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 05 Dicembre 2025
05/12/2025 09:54 3 commenti
M15 Antalya 15000 – Quarter-final
Andrea Fiorentini vs Dragos Nicolae Madaras 2 incontro dalle 11:00
ITF M15 Antalya - 2025-11-30T00:00:00Z
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
3 commenti
@ Gaz (#4533384)
Zvonareva
A volte succede che c’è l’opportunità di parlare di vecchie conoscenze,senza essere off topic,in quanto avversarie di italiane, partendo da un preambolo.
Spesso mi si mettono in bocca grandi previsioni su certe tenniste,mai fatte,di recente qualcuno continuava a citare la Marfutina,tennista sul quale non mi sono mai sbilanciato, probabilmente citata più volte per essere stata protagonista di risultati rilevanti,come vengono citate tante, ogni settimana merita di essere citata qualcuna, questo non vuole dire che poi arriveremo al top.
È diverso il caso di Shilin Xu.
Ecco,se qualcuno volesse farmi le pulci, ci sono tenniste sul quale avevo grandi aspettative,disilluse,non tenniste che dicono loro (sento ultimamente anche spesso le Fruhvirtova del quale non ho mai parlato in maniera entusiasta)ma dovrebbero leggere attentamente i miei commenti da anni a questa parte per trovarne qualcuna,ma non la troverebbero mai,ecco che la cinese lo ammetto io,una di quelle effettivamente sbagliate.
La prima volta che la vidi fu a Pechino, credo,17 enne numero 1 juniores che ovviamente ricevette una Wild Card addirittura per il tabellone principale.
Mi impressionò così tanto che credetti potesse essere la nuova Li Na.
La sua carriera si può invece definire conclusa già nel 2019,ogni tanto riappare, vedremo cosa sarà in grado di fare questa settimana,ed in particolare oggi contro colei che è diventata un po la mattatrice di questi ultimi W35 americani, anche se sta incontrando tenniste veramente di livello scarso, come le ultime 2 battute agevolmente.
Ci deve essere un errore redazione,non vedo la Grant,che giocava ieri contro la numero 800 da Hong Kong in un W35.
C’è anche in ITF 100 questa settimana.
Il ritorno della Zvereva, oggi match più complicato, altrimenti domani avremmo una semifinale tra una 41enne e la 16 Stojsavljevic, che dopo aver vinto gli US Open 2024 e ormai già vicina alle 300 Wta,tra la Klugman e la Minggie Xu è venuta fuori questa ragazza negli ultimi 10 mesi,tra il tris di promesse britanniche.Tanta roba, mentre il nostro movimento giovanile juniores è morto in questo 2025.
Forza ChiccaPace