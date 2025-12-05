Alcaraz, Sinner e Musetti accendono la Opening Week dell’Australian Open 2026

Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno grandi protagonisti della settimana che precede l’Open d’Australia 2026. Il torneo ha infatti annunciato una serie di eventi speciali che animeranno Melbourne Park dal 13 al 16 gennaio, trasformando la vigilia del primo Slam dell’anno in un vero e proprio spettacolo per il pubblico.

Il murciano parteciperà mercoledì 14 gennaio a un format particolare: l’AO 1 Point Slam Driven, una competizione esibizione dove i match vengono decisi in un solo punto e che vedrà in campo anche Nick Kyrgios, pronto a far vibrare la Rod Laver Arena con il suo tennis spettacolare.

Alcaraz tornerà poi in campo giovedì 15 gennaio in un test più tradizionale, affrontando l’idolo di casa Alex de Miñaur in una sfida molto attesa, ideale per misurare le sensazioni a pochi giorni dall’inizio del torneo.

Il programma della Opening Week prevede altri incontri di grande interesse: si parte martedì 13 gennaio con Alexander Zverev contro Lorenzo Musetti, mentre venerdì 16 gennaio sarà il turno del campione in carica Jannik Sinner, che sfiderà Félix Auger-Aliassime per chiudere la settimana.

Un calendario ricco che anticipa un Open d’Australia 2026 già carico di aspettative, con Alcaraz e Sinner pronti a prendersi ancora una volta la scena del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico