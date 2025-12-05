Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Dubai (video)

È musica per gli appassionati di tennis ritrovare dopo qualche settimana “off” il suono pieno e “rotondo” degli impatti di Jannik Sinner, tornato in campo a Dubai per i primi allenamenti in preparazione alla stagione 2026. Dopo la straordinario match point delle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, ultimo punto ufficiale del suo 2025, Sinner ha trascorso le meritatissime vacanze alle Maldive (ormai meta classica per la maggioranza dei tennisti di vertice) e quindi si è fermato a Dubai, dove da qualche tempo fa base per gli allenamenti atletici e tecnici in vista della nuova annata. Con lui il coach Simone Vagnozzi (sono stati fotografati insieme anche l’altra sera in un noto locale cittadino). In questa clip video che riportiamo dal social X, ecco Jannik impegnato in una serie di colpi durante una sessione di allenamento a Dubai.

Non è stato comunicato un programma ufficiale di Sinner per le prossime settimane, ma è sicuro che l’azzurro andrà nella vicina Abu Dhabi – solo un’ora e mezza di auto – nel weekend per assistere di persona all’ultimo GP di Formula 1 (decisivo per il titolo mondiale piloti, con Norris, Verstappen e Piastri in corsa), vista la sua grandissima passione per il Motorsport e l’amicizia con alcuni piloti, in particolare Kimi Antonelli; quindi dovrebbe continuare il lavoro a Dubai prima di fare rientro a Sesto Pusteria per trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia.

In varie interviste Jannik ha sottolineato come sia importante per lui trascorrere del tempo con le persone a lui più care, e le festività natalizie sono un “must” per sentirsi davvero a casa. Il primo impegno di Sinner sarà l’esibizione a Seoul con Carlos Alcaraz il prossimo 10 gennaio, novità assoluta una settimana prima dell’esordio agli Australian Open 2026. Il n.2 del mondo esordirà direttamente nello Slam di Melbourne, senza alcun match ufficiale in precedenza.

Marco Mazzoni