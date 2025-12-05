WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

05/12/2025 09:00 Nessun commento
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images

WTA 125 Angers 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Zeynep Sonmez TUR Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs (2) Antonia Ruzic CRO Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Alycia Parks USA vs Tamara Korpatsch GER Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO / Dominika Salkova CZE vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Elvina Kalieva USA vs Polona Hercog SLO Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Mell Reasco Gonzalez ECU vs Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

Mell Reasco Gonzalez ECU / Camila Romero ECU vs Irene Burillo ESP / Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
(5) Veronika Erjavec SLO vs (3) Leolia Jeanjean FRA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Panna Udvardy HUN vs (8) Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare

Ayana Akli USA / Nicole Fossa Huergo ARG vs (2) Valeriya Strakhova UKR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: