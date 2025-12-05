WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
WTA 125 Angers 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Anna-Lena Friedsam vs Zeynep Sonmez Inizio 12:00
Mona Barthel vs Kamilla Rakhimova
Dominika Salkova vs (2) Antonia Ruzic Non prima 16:00
(1) Alycia Parks vs Tamara Korpatsch Non prima 18:30
Antonia Ruzic / Dominika Salkova vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
Elvina Kalieva vs Polona Hercog Inizio 17:00
Mell Reasco Gonzalez vs Luisina Giovannini
Mell Reasco Gonzalez / Camila Romero vs Irene Burillo / Anastasia Zolotareva
Cancha 1 – ore 17:00
(5) Veronika Erjavec vs (3) Leolia Jeanjean Inizio 17:00
(4) Panna Udvardy vs (8) Despina Papamichail
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo vs (2) Valeriya Strakhova / (2) Anastasia Tikhonova
