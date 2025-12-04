WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/12/2025 19:19 Nessun commento
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images

WTA 125 Angers 🇫🇷 – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Alicia Barnett GBR / Anna-Lena Friedsam GER vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Inizio 11:00
WTA Angers 125
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0
3
2
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Mostra dettagli

Fiona Ferro FRA vs Tamara Korpatsch GER Non prima 13:00

WTA Angers 125
Fiona Ferro
0
2
3
0
Tamara Korpatsch
0
6
6
0
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

(1) Alycia Parks USA vs Oceane Dodin FRA

WTA Angers 125
Alycia Parks [1]
7
5
6
Oceane Dodin
6
7
3
Vincitore: Parks
Mostra dettagli

Chloe Paquet FRA vs Dominika Salkova CZE Non prima 18:30

WTA Angers 125
Chloe Paquet
6
1
2
Dominika Salkova
4
6
6
Vincitore: Salkova
Mostra dettagli

(6) Shuai Zhang CHN vs Mona Barthel GER

WTA Angers 125
Shuai Zhang [6]
0
1
4
0
Mona Barthel
0
6
6
0
Vincitore: Barthel
Mostra dettagli





WTA 125 Quito 🇪🇨 – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
(4) Panna Udvardy HUN vs Laura Samson CZE Inizio 17:00
WTA Quito 125
Panna Udvardy [4]
0
6
7
0
Laura Samson
0
1
6
0
Vincitore: Udvardy
Mostra dettagli

(5) Veronika Erjavec SLO vs Laura Pigossi BRA Non prima 19:00

WTA Quito 125
Veronika Erjavec [5]
0
7
6
0
Laura Pigossi
0
5
2
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

Marie Elise Casares ECU / Tania Varela ECU vs Ayana Akli USA / Nicole Fossa Huergo ARG

WTA Quito 125
Marie Elise Casares / Tania Varela
0
0
3
0
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0
6
6
0
Vincitore: Akli / Fossa Huergo
Mostra dettagli



Cancha 1 – ore 17:00
Anastasia Zolotareva RUS vs (8) Despina Papamichail GRE Inizio 17:00
WTA Quito 125
Anastasia Zolotareva
0
6
5
0
Despina Papamichail [8]
0
7
7
0
Vincitore: Papamichail
Mostra dettagli

Varvara Lepchenko USA / Laura Samson CZE vs (2) Valeriya Strakhova UKR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

WTA Quito 125
Varvara Lepchenko / Laura Samson
0
2
1
0
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Strakhova / Tikhonova
Mostra dettagli

