WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Alicia Barnett
/ Anna-Lena Friedsam
vs (2) Jesika Maleckova
/ (2) Miriam Skoch Inizio 11:00
WTA Angers 125
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam•
0
3
2
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-2 → 2-3
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
3-5 → 3-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-4 → 3-5
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-4 → 2-4
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alicia Barnett / Anna-Lena Friedsam
0-0 → 1-0
Fiona Ferro vs Tamara Korpatsch Non prima 13:00
WTA Angers 125
Fiona Ferro
0
2
3
0
Tamara Korpatsch•
0
6
6
0
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Tamara Korpatsch
3-3 → 3-4
Tamara Korpatsch
2-2 → 2-3
Fiona Ferro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Fiona Ferro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fiona Ferro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Tamara Korpatsch
2-4 → 2-5
Fiona Ferro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Fiona Ferro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-0 → 0-1
(1) Alycia Parks vs Oceane Dodin
WTA Angers 125
Alycia Parks [1]
7
5
6
Oceane Dodin
6
7
3
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
6*-2
6*-3
6-6 → 7-6
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Oceane Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Chloe Paquet vs Dominika Salkova Non prima 18:30
WTA Angers 125
Chloe Paquet
6
1
2
Dominika Salkova
4
6
6
Vincitore: Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dominika Salkova
2-5 → 2-6
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
0-1 → 0-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova
1-5 → 1-6
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Dominika Salkova
0-4 → 0-5
Chloe Paquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Dominika Salkova
0-2 → 0-3
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Dominika Salkova
3-3 → 4-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(6) Shuai Zhang vs Mona Barthel
WTA Angers 125
Shuai Zhang [6]
0
1
4
0
Mona Barthel•
0
6
6
0
Vincitore: Barthel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Mona Barthel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mona Barthel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
WTA 125 Quito 🇪🇨 – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
(4) Panna Udvardy
vs Laura Samson Inizio 17:00
WTA Quito 125
Panna Udvardy [4]•
0
6
7
0
Laura Samson
0
1
6
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Laura Samson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
(5) Veronika Erjavec vs Laura Pigossi Non prima 19:00
WTA Quito 125
Veronika Erjavec [5]•
0
7
6
0
Laura Pigossi
0
5
2
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
5-2 → 6-2
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Veronika Erjavec
4-1 → 5-1
Veronika Erjavec
2-1 → 3-1
Veronika Erjavec
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Veronika Erjavec
5-4 → 5-5
Veronika Erjavec
4-3 → 5-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Laura Pigossi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Marie Elise Casares / Tania Varela vs Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
WTA Quito 125
Marie Elise Casares / Tania Varela
0
0
3
0
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo•
0
6
6
0
Vincitore: Akli / Fossa Huergo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Marie Elise Casares / Tania Varela
3-4 → 3-5
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Marie Elise Casares / Tania Varela
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Marie Elise Casares / Tania Varela
1-2 → 1-3
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
1-1 → 1-2
Marie Elise Casares / Tania Varela
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Elise Casares / Tania Varela
0-5 → 0-6
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Marie Elise Casares / Tania Varela
0-3 → 0-4
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0-2 → 0-3
Marie Elise Casares / Tania Varela
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ayana Akli / Nicole Fossa Huergo
0-0 → 0-1
Cancha 1 – ore 17:00
Anastasia Zolotareva
vs (8) Despina Papamichail Inizio 17:00
WTA Quito 125
Anastasia Zolotareva•
0
6
5
0
Despina Papamichail [8]
0
7
7
0
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Anastasia Zolotareva
5-4 → 5-5
Despina Papamichail
5-3 → 5-4
Anastasia Zolotareva
4-3 → 5-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anastasia Zolotareva
1-2 → 2-2
Despina Papamichail
0-2 → 1-2
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Despina Papamichail
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Despina Papamichail
5-6 → 6-6
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
3-4 → 4-4
Anastasia Zolotareva
3-3 → 3-4
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Varvara Lepchenko / Laura Samson vs (2) Valeriya Strakhova / (2) Anastasia Tikhonova
WTA Quito 125
Varvara Lepchenko / Laura Samson
0
2
1
0
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Strakhova / Tikhonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
1-5 → 1-6
Varvara Lepchenko / Laura Samson
1-4 → 1-5
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Varvara Lepchenko / Laura Samson
1-2 → 1-3
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
1-1 → 1-2
Varvara Lepchenko / Laura Samson
0-1 → 1-1
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko / Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Varvara Lepchenko / Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
0-4 → 0-5
Varvara Lepchenko / Laura Samson
0-3 → 0-4
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Varvara Lepchenko / Laura Samson
0-1 → 0-2
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova
0-0 → 0-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit