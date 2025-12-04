Sportive più ricche del 2025: prima Coco Gauff, domina il tennis

È Coco Gauff la sportiva più pagata al mondo nel 2025 con 31 milioni di dollari raccolti tra prize money da tornei e sponsorizzazioni, lo rivela il media statunitense Sportico, molto attendibile per quanto riguarda i dati finanziari dello sport. Nell’anno in corso il tennis la fa da padrone a livello di guadagni nello sport femminile: infatti ben 10 delle prime 15 sportive più pagate sono tenniste. Dopo Gauff segue Aryna Sabalenka con 30 milioni di dollari, mentre Iga Swiatek si attesta al terzo posto con 23,1 milioni. Al quarto posto ecco la prima “non” tennista, la campionessa dello sci freestyle Eileen Gu, a 23 milioni.

Si stima che quest’anno le prime 15 atlete abbiano guadagnato 249 milioni di dollari tra premi in denaro da competizioni professionistiche, stipendi, bonus e sponsorizzazioni, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Tutte e 15 hanno guadagnato almeno 10 milioni di dollari, contro gli 11 dell’anno scorso e i sei del 2023.

È interessante anche andare a vedere in che percentuale i guadagni delle sportive più ricche dipendono dagli assegni ricevuti per le proprie performance (o stipendi) e quanto invece da sponsorizzazioni. Coco Gauff guida con 31 milioni complessivi, ma “in campo” ne ha ottenuti solo 8, contro i 23 da sponsor; Aryna Sabalenka invece nel 2025 fa 50% – 50%, 15 da Prize money e altrettanti da contratti. Singolare il caso della quarta in classifica, la Gu, che dalle sole gare ha intascato solo 20mila dollari e gli altri 23 milioni derivano da sponsorizzazioni (del resto il suo sport lo possiamo definire ancora di nicchia).

Al quinto posto troviamo la cinese Quiwen Zheng (20,6 milioni), all’ottavo Madison Keys (13,4 mln), al nono Elena Rybakina (12,6 mld) e al decimo Naomi Osaka (12,5 min). Questo il grafico completo con i guadagni delle 15 sportive più pagate nel 2025.



Al settimo posto con 13,8 milioni di dollari c’è Nelly Korda, sorella di Sebastian e campionessa di golf. Singolare anche il 14esimo posto di Venus Williams, con la “miseria” di 219mila dollari in Prize money e ben 10 milioni da contratti ancora in essere, nonostante quest’anno abbia giocato solo una manciate di partite ufficiali.

“Il tennis rimane l’unico grande sport professionistico in cui le retribuzioni femminili sono quasi alla pari con quelle maschili. Il montepremi del WTA Tour è inferiore a quello dell’ATP, ma i premi sono gli stessi negli eventi del Grande Slam e nei Masters 1000. Sul fronte degli sponsor, sei donne hanno guadagnato almeno 10 milioni di dollari fuori dal campo” si legge su Sportico commentando questi dati.

Mario Cecchi