Sinner: per i bookmaker sarà un 2026 da numero uno del mondo, in quota Musetti e Cobolli puntano a migliorare il best ranking
Operazione sorpasso. Il 2025 si è chiuso con Carlos Alcaraz numero 1 del mondo, ma Jannik Sinner, dopo aver battuto l’eterno rivale alle Atp Finals di Torino, ultimo atto della stagione esclusa la Coppa Davis (a cui tra l’altro i due non hanno partecipato), ha tutte le carte in regola per superare di nuovo lo spagnolo e terminare il 2026 in vetta alla classifica. E’ quanto pensano i bookmaker, come riporta Agipronews: vale infatti 1,33 questa ipotesi, con Alcaraz invece fissato a 3. Molto più staccato l’attuale numero 3 del ranking, il tedesco Alexander Zverev, in lavagna a 100.
Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, numero 8 Atp e reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a migliorare ancora il suo best ranking, stabilito quest’anno, quando è salito fino alla sesta posizione: finire la prossima stagione fra il quinto e il decimo posto vale 1,80, mentre si sale a 7,50 per un piazzamento tra il secondo e il quarto posto. Anche Flavio Cobolli, dopo aver fatto emozionare i tifosi italiani in Coppa Davis, punta a migliorare il suo best ranking (numero 17): vale 9 la possibilità di vederlo tra il quinto e il decimo posto.
ANTEPOST AUSTRALIAN OPEN – Il nuovo anno parte subito forte, con gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne. Jannik Sinner va a caccia del terzo titolo consecutivo: il tris si gioca a 2,10, con Alcaraz – che punta invece a vincere il primo titolo in Australia, conquistando così il ‘Career Grand Slam’ – fissato a 2,50. Più staccato, a 9,50, Novak Djokovic, in cerca invece dell’undicesimo titolo nel primo Slam della stagione.
TAG: Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti
3 commenti
È altamente probabile che torni primo, ha 3 mesi in cui ha solo da guadagnare, e in ogni caso Jannik è uno molto costante anche quando non vince, ti arriva comunque in fondo dappertutto.
Nel dubbio mi gratto. Melbourne sarà abbastanza determinante, Sinner ha un deficit di 2.150 punti da Alcaraz se scartiamo i punti che difendono agli Australian Open. Vero che poi fino a metà maggio Jannik non avrà nulla da scartare contro i 2.340 punti di Carlos ma non credo proprio che il murciano lo lascerà fare.
Non ci dovrebbero essere dubbi.
Dalla sua ha la statistica ed un 21% in più di efficienza , in considerazione che Carlos non può permettersi troppi passaggi a vuoto visto la mole di punti da difendere soprattutto su terra.