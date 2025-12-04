Circuito ATP ATP, Copertina, Generica

Sinner: per i bookmaker sarà un 2026 da numero uno del mondo, in quota Musetti e Cobolli puntano a migliorare il best ranking

04/12/2025 13:43 3 commenti
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Brigitte Grassotti
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Brigitte Grassotti

Operazione sorpasso. Il 2025 si è chiuso con Carlos Alcaraz numero 1 del mondo, ma Jannik Sinner, dopo aver battuto l’eterno rivale alle Atp Finals di Torino, ultimo atto della stagione esclusa la Coppa Davis (a cui tra l’altro i due non hanno partecipato), ha tutte le carte in regola per superare di nuovo lo spagnolo e terminare il 2026 in vetta alla classifica. E’ quanto pensano i bookmaker, come riporta Agipronews: vale infatti 1,33 questa ipotesi, con Alcaraz invece fissato a 3. Molto più staccato l’attuale numero 3 del ranking, il tedesco Alexander Zverev, in lavagna a 100.

Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, numero 8 Atp e reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a migliorare ancora il suo best ranking, stabilito quest’anno, quando è salito fino alla sesta posizione: finire la prossima stagione fra il quinto e il decimo posto vale 1,80, mentre si sale a 7,50 per un piazzamento tra il secondo e il quarto posto. Anche Flavio Cobolli, dopo aver fatto emozionare i tifosi italiani in Coppa Davis, punta a migliorare il suo best ranking (numero 17): vale 9 la possibilità di vederlo tra il quinto e il decimo posto.

ANTEPOST AUSTRALIAN OPEN – Il nuovo anno parte subito forte, con gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne. Jannik Sinner va a caccia del terzo titolo consecutivo: il tris si gioca a 2,10, con Alcaraz – che punta invece a vincere il primo titolo in Australia, conquistando così il ‘Career Grand Slam’ – fissato a 2,50. Più staccato, a 9,50, Novak Djokovic, in cerca invece dell’undicesimo titolo nel primo Slam della stagione.

3 commenti

Silvy__89 (Guest) 04-12-2025 14:18

È altamente probabile che torni primo, ha 3 mesi in cui ha solo da guadagnare, e in ogni caso Jannik è uno molto costante anche quando non vince, ti arriva comunque in fondo dappertutto.

 3
JOA20 (Guest) 04-12-2025 14:01

Nel dubbio mi gratto. Melbourne sarà abbastanza determinante, Sinner ha un deficit di 2.150 punti da Alcaraz se scartiamo i punti che difendono agli Australian Open. Vero che poi fino a metà maggio Jannik non avrà nulla da scartare contro i 2.340 punti di Carlos ma non credo proprio che il murciano lo lascerà fare.

 2
+1: Inox
Kenobi 04-12-2025 13:51

Non ci dovrebbero essere dubbi.

Dalla sua ha la statistica ed un 21% in più di efficienza , in considerazione che Carlos non può permettersi troppi passaggi a vuoto visto la mole di punti da difendere soprattutto su terra.

 1
