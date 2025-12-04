Sinner: per i bookmaker sarà un 2026 da numero uno del mondo, in quota Musetti e Cobolli puntano a migliorare il best ranking

Operazione sorpasso. Il 2025 si è chiuso con Carlos Alcaraz numero 1 del mondo, ma Jannik Sinner, dopo aver battuto l’eterno rivale alle Atp Finals di Torino, ultimo atto della stagione esclusa la Coppa Davis (a cui tra l’altro i due non hanno partecipato), ha tutte le carte in regola per superare di nuovo lo spagnolo e terminare il 2026 in vetta alla classifica. E’ quanto pensano i bookmaker, come riporta Agipronews: vale infatti 1,33 questa ipotesi, con Alcaraz invece fissato a 3. Molto più staccato l’attuale numero 3 del ranking, il tedesco Alexander Zverev, in lavagna a 100.

Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, numero 8 Atp e reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a migliorare ancora il suo best ranking, stabilito quest’anno, quando è salito fino alla sesta posizione: finire la prossima stagione fra il quinto e il decimo posto vale 1,80, mentre si sale a 7,50 per un piazzamento tra il secondo e il quarto posto. Anche Flavio Cobolli, dopo aver fatto emozionare i tifosi italiani in Coppa Davis, punta a migliorare il suo best ranking (numero 17): vale 9 la possibilità di vederlo tra il quinto e il decimo posto.

ANTEPOST AUSTRALIAN OPEN – Il nuovo anno parte subito forte, con gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne. Jannik Sinner va a caccia del terzo titolo consecutivo: il tris si gioca a 2,10, con Alcaraz – che punta invece a vincere il primo titolo in Australia, conquistando così il ‘Career Grand Slam’ – fissato a 2,50. Più staccato, a 9,50, Novak Djokovic, in cerca invece dell’undicesimo titolo nel primo Slam della stagione.