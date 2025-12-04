Gilles Cervara inizierà a lavorare con Nishesh Basavareddy nel 2026
Una collaborazione nuova per il circuito ATP. Dopo la fine del rapporto con Daniil Medvedev, Gilles Cervara ha trovato il suo prossimo progetto professionale: dal 2026 sarà l’allenatore di Nishesh Basavareddy, giovane statunitense considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione.
Basavareddy, che a inizio 2025 aveva ottenuto risultati promettenti, ha poi vissuto mesi più complicati, perdendo posizioni nel ranking. La scelta di lavorare con Cervara nasce proprio dall’esigenza di rilanciare la propria crescita e ritrovare continuità.
Il coach francese ha comunicato che gli allenamenti si svolgeranno tra Florida e Dubai, confermando che il progetto è già stato definito nei dettagli. Cervara ha espresso fiducia nelle potenzialità del giocatore e nella possibilità di costruire un percorso solido insieme.
Resta ora da vedere come Basavareddy riuscirà a beneficiare dell’esperienza di uno degli allenatori più apprezzati del circuito e quali progressi emergeranno nella prossima stagione.
Niente male come prospetto Basavareddy. Vediamo se Cervara riuscirà a trasmettergli qualcosa.
Una scampagnata la domenica dopo il russo e la di lui arcigna moglie