Gilles Cervara inizierà a lavorare con Nishesh Basavareddy nel 2026

Una collaborazione nuova per il circuito ATP. Dopo la fine del rapporto con Daniil Medvedev, Gilles Cervara ha trovato il suo prossimo progetto professionale: dal 2026 sarà l’allenatore di Nishesh Basavareddy, giovane statunitense considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione.

Basavareddy, che a inizio 2025 aveva ottenuto risultati promettenti, ha poi vissuto mesi più complicati, perdendo posizioni nel ranking. La scelta di lavorare con Cervara nasce proprio dall’esigenza di rilanciare la propria crescita e ritrovare continuità.

Il coach francese ha comunicato che gli allenamenti si svolgeranno tra Florida e Dubai, confermando che il progetto è già stato definito nei dettagli. Cervara ha espresso fiducia nelle potenzialità del giocatore e nella possibilità di costruire un percorso solido insieme.

Resta ora da vedere come Basavareddy riuscirà a beneficiare dell’esperienza di uno degli allenatori più apprezzati del circuito e quali progressi emergeranno nella prossima stagione.