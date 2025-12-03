Fabio Fognini si confessa a Belve: tra Sinner, spontaneità e la ferita mai chiusa della Davis
Fabio Fognini non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Lo faceva in campo, lo fa oggi davanti alle telecamere. Ospite di Belve da Francesca Fagnani, l’ex numero 9 del mondo ha regalato momenti irresistibili, tra ironia, sincerità e qualche immancabile gaffe. Un’intervista che è stata un po’ un viaggio nella sua carriera e nel suo carattere, passando inevitabilmente per il confronto con Jannik Sinner.
Negli ultimi anni della sua vita da professionista, Fognini si è visto spesso porre domande su Sinner e Musetti, i due talenti emergenti del tennis italiano. Domande ripetute, a volte insistenti, che in passato lo avevano anche fatto sbottare. Ma oggi, a racchetta appesa al chiodo, Fabio affronta tutto con maggiore leggerezza.
“Se fossi nato Sinner, firmo subito”
Quando Fagnani gli ricorda una sua frase — “Se fossi nato Sinner era tutto più semplice” — e gli chiede se sceglierebbe essere Sinner o Fognini, Fabio non esita: “Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo. Dammi il foglio e firmo.”
Poi, però, aggiunge un pensiero che racconta molto di lui:
“Però l’aver vissuto la carriera alla Fognini… Jannik un pensierino lo farebbe.”
Una battuta che strappa un sorriso, ma che contiene anche una punta di orgoglio: essere sé stessi, nel bene e nel male.
“Io ho spontaneità, vivacità. Sinner è diverso”
C’è qualcosa che Fognini pensa di avere e che Sinner non possiede? La risposta arriva senza tentennamenti:
“Spontaneità. Sono uno molto spontaneo, vivace, allegro… e dico le cose in faccia.”
Quando la conduttrice, scherzando, gli chiede se Sinner invece “le dice alle spalle”, Fabio chiarisce:
“No, è solo un carattere diverso. È difficile fare paragoni. Però sì, firmerei.”
Un confronto affettuoso, senza polemiche, che mette in luce due mondi opposti: il talento istintivo e caotico di Fognini, e la disciplina monolitica di Sinner.
“Non ho mai voluto cambiare per piacere agli altri”
Guardandosi indietro, Fognini ammette che forse una “testa diversa” gli avrebbe permesso di ottenere di più. Ma non ha rimpianti:
“Non ho mai voluto cambiare per piacere agli altri, e ne vado fiero. Ho vissuto la mia carriera con alti e bassi… e sono uscito a testa alta.”
Parole che fotografano perfettamente l’essenza di Fabio: un talento unico, imperfetto, sincero fino all’eccesso, e proprio per questo amatissimo.
Il nodo Doloroso: la Coppa Davis
Non poteva mancare un passaggio sulle ferite mai rimarginate, in particolare l’esclusione dalla Coppa Davis. Su questo tema, Fognini ha mostrato tutta la sua amarezza: “La Davis è un sogno rimasto chiuso nel cassetto. La mia esclusione? Non lo so, chiedetelo a lui (Volandri). Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, ed è la cosa più ridicola. Essere uomini significa confrontarsi, anche con opinioni diverse. È andata così: non l’ho accettata e non l’accetterò mai.”
Parole pesanti, che mostrano quanto quella decisione sia ancora una ferita aperta.
A Belve Fognini ha messo da parte la difesa e si è raccontato senza filtri, mostrando che, anche lontano dal campo, resta uno dei personaggi più spontanei e irresistibili del tennis italiano.
Marco Rossi
Che poi con tutti i tennisti nei top 100 che abbiamo adesso, lo devi mettere in conto che potresti restare a casa. Ne può portare solo 5.
No comment sulla questione Davis, o meglio la dico non ti meritavi di essere convocato, perchè dovevano darti un premio alla carriera quando altri erano più in forma di te? Un po’ di maturità invece di fare il rancoroso a vita non guasterebbe. (sicuramente Volandri avrà le sue colpe) Ma poi Caro Fabio dopo la scarrettata di male parole che gli hai detto deve pure venire da te al ristorante e salutarti? Anche Volandri avrà il suo orgoglio. Anche basta co sta storiella ha stancato ormai. Su!
Per il resto sto apprezzando molto di più Fognini ora che quando giocava.
Il professionista, soprattutto di alto livello,ha sempre un ego non Comune. È ciò che lo ha sostenuto soprattutto quando c’erano delle difficoltà:la tua famiglia, l’entourage può credere tanto in te ma se non ci credi tu…non va.
Ora Fognini è un ragazzo particolare ma davvero crediamo che al giocatore più forte dopo Panatta ,ergo dopo 40 anni,sentire i paragoni con Sinner sia piacevole?
A Maradona se chiedevano di Messi si drizzavano i peli,doveva stare tra patriottismo e egocentrismo,gli nominavi Ronaldo e allora partivano gli sfottò.
Pietrangeli com’era con Panatta? Ma pensiamo se avessero intervistato McEnroe o Connors chiedendo più volte “cos’hanno più di voi Sampras a rete e Agassi da fondo? Vincono tanti titoli,tirano più forte”.
E ci stupiamo? In una vecchia intervista Witt Chamberlain parlava benissimo di Michael Jordan e lo riteneva probabilmente adatto a subentrare nel quintetto…ci capiamo? Sono così.
P.S. mai sentito un termine più brutto e fuori luogo di “rosicone”… A no, anni fa ci fu “petaloso”…
Io quando vedevo giocare Fognini, e quasi sempre perdere, comunque mi eccitavo…oggi, quando vedo giocare Sinner, il mio livello di testosterone scende a livelli così bassi che addirittura potrei sembrare più minidotato di voi
Ci credo Fognini che non cambieresti niente
Anche volendo,non potresti
Sinner farebbe un pensierino alla carriera alla Fognini : ma in quale sogno ?
Poi che ognuno abbia il suo carattere,questo è naturale e normale.
Ho sempre amato il fogna tennista,per me rimane un talento assoluto,che ancora oggi faccia fatica a ritrovare in altri giocatori,italiani in primis.
Poi sappiamo quali erano i suoi limiti caratteriali che gli hanno impedito di avere una carriera ancora più luminosa.
Ma sinceramente,ieri, dopo aver visto la sua intervista,ho capito che i suoi limiti non erano solo caratteriali.
Che non fosse uno scienziato si sapeva (come molti altri),ma ecco pensavo che ragionasse un po meglio,diciamo così.
Sono rimasto abbastanza basito.
Santa donna la Flavia
Tecnicamente é proprio impossibile che Volandri non gliel abbia fatto capire.
Perché stiamo parlando del 2023, Fognini fu preconvocato. Poi, parole di Fogna, Volandri lo chiamó annunciandogli l’esclusione. Dopo ancora Fognini fece quelle dichiarazioni che ha confermato anche a Belve: “motivazioni poco chiare”.
Per cui se proprio si volesse lamentare non dovrebbe dire non c’é stata chiarezza, ma al limite: mi son state dette delle gran cavolate su cui non sono d’accordo.
a me non sembra…..ogni giocatore ha la sua storia specialmente se in due momenti storici diversi….
forse la rissa è piu quello che vorrebbero persone fuori dal tennis.oggi la parola rosicone va molto di moda ma come spesso succede quando va cosi’ è che viene usata anche quando non è il caso.
.fabio ha la sua storia che non è assolutamente disprezzabile,inutile paragonarla con chi ne ha iniziata una quasi 20 anni dopo…..
Riservato verso il suo privato senz’altro e mi sembra una dote in tempi di esibizionismi, di piagnistei e vittimismi. Chiuso non direi, semmai equilibrato, sereno, un filo understatement che è un segno di intelligenza emotiva di chi non confonde minimamente pubblico e privato.
Il “suprematismo” Fogniniano..in effetti in campo è sempre stato molto “spontaneo” e diretto per sua disgrazia. Fosse stato capace di controllo delle emozioni avrebbe fatto una carriera migliore. Poi se tu vuoi dire una cosa su di te bene, pensi di essere “vivace”, bene..ma se ti definisci con aggettivi per confronto non ci fai una bella figura ovvero sei spontaneamente ostile.. è come se io dicessi che sono buono, servizievole, compassionevole, ragionevole mentre mia moglie è “diversa”. Sarà bene che lo dica in privato a qualche amico molto ma “molto” fidato..ecco Fognini lo dice in pubblico dove “spontaneo” fa rima con cretino. Detto questo Sinner fuori dal campo è un ragazzo solare, e giocoso e come dice Sonego un autentico giocarellone (in realtà ha parlato di cazzeggiare). Il punto è che la sua “spontaneità” la condivide con persone di cui si fida e non confonde il lavoro con il gioco…
Mi sembra impossibile non gli abbiano fatto capire nulla per la Davis, mah…
Al mio tre, scatenate la calma….
Tanto lo so cosa verrà fuori da queste dichiarazioni…
Mah, frasi su Sinner che mi lasciano un retrogusto.. “io dico le cose in faccia, sono spontaneo” come se Sinner fosse costruito, artefatto.. a me appare semplicemente più chiuso, riservato, meno appariscente ( certo a fare il buffone a Ballando non ce lo vedo).. se queste caratteristiche per Fognini equivalgono ad esser “costruito” alzo le mani.. mi rimane l’impressione di un ottimo atleta, che si sovrastima in alcune cose, mi fermo qui
Non è credibile che nessuno gli abbia detto veramente niente. Forse glielo hanno detto in modo che lui non ha capito, perché sarà vero che lui è diretto e sincero, ma non tutti (anzi una minoranza) sono diretti. Magari sinceri, ma non diretti. E questo è molto comune nelle relazioni, soprattutto lavorative. È più probabile che sia stata una situazione di incomprensione. In ogni caso ad una cosa credo, di quel che dice. Ai suoi sentimenti, cioè che lui non stia bluffando e che questa esclusione l’abbia presa veramente con stupore e dolore.
L’avvento di Sinner ne sta facendo mangiare di fiele a giocatori/giacatrici sia ex che in attività, italiani e non….è stato dirompente e la vittoria di Wimbledon e il numero 1 al mondo qualcosa di devastante x tanti/e