Fabio Fognini si confessa a Belve: tra Sinner, spontaneità e la ferita mai chiusa della Davis

Fabio Fognini non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Lo faceva in campo, lo fa oggi davanti alle telecamere. Ospite di Belve da Francesca Fagnani, l’ex numero 9 del mondo ha regalato momenti irresistibili, tra ironia, sincerità e qualche immancabile gaffe. Un’intervista che è stata un po’ un viaggio nella sua carriera e nel suo carattere, passando inevitabilmente per il confronto con Jannik Sinner.

Negli ultimi anni della sua vita da professionista, Fognini si è visto spesso porre domande su Sinner e Musetti, i due talenti emergenti del tennis italiano. Domande ripetute, a volte insistenti, che in passato lo avevano anche fatto sbottare. Ma oggi, a racchetta appesa al chiodo, Fabio affronta tutto con maggiore leggerezza.

“Se fossi nato Sinner, firmo subito”

Quando Fagnani gli ricorda una sua frase — “Se fossi nato Sinner era tutto più semplice” — e gli chiede se sceglierebbe essere Sinner o Fognini, Fabio non esita: “Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo. Dammi il foglio e firmo.”

Poi, però, aggiunge un pensiero che racconta molto di lui:

“Però l’aver vissuto la carriera alla Fognini… Jannik un pensierino lo farebbe.”

Una battuta che strappa un sorriso, ma che contiene anche una punta di orgoglio: essere sé stessi, nel bene e nel male.

“Io ho spontaneità, vivacità. Sinner è diverso”

C’è qualcosa che Fognini pensa di avere e che Sinner non possiede? La risposta arriva senza tentennamenti:

“Spontaneità. Sono uno molto spontaneo, vivace, allegro… e dico le cose in faccia.”

Quando la conduttrice, scherzando, gli chiede se Sinner invece “le dice alle spalle”, Fabio chiarisce:

“No, è solo un carattere diverso. È difficile fare paragoni. Però sì, firmerei.”

Un confronto affettuoso, senza polemiche, che mette in luce due mondi opposti: il talento istintivo e caotico di Fognini, e la disciplina monolitica di Sinner.

“Non ho mai voluto cambiare per piacere agli altri”

Guardandosi indietro, Fognini ammette che forse una “testa diversa” gli avrebbe permesso di ottenere di più. Ma non ha rimpianti:

“Non ho mai voluto cambiare per piacere agli altri, e ne vado fiero. Ho vissuto la mia carriera con alti e bassi… e sono uscito a testa alta.”

Parole che fotografano perfettamente l’essenza di Fabio: un talento unico, imperfetto, sincero fino all’eccesso, e proprio per questo amatissimo.

Il nodo Doloroso: la Coppa Davis

Non poteva mancare un passaggio sulle ferite mai rimarginate, in particolare l’esclusione dalla Coppa Davis. Su questo tema, Fognini ha mostrato tutta la sua amarezza: “La Davis è un sogno rimasto chiuso nel cassetto. La mia esclusione? Non lo so, chiedetelo a lui (Volandri). Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, ed è la cosa più ridicola. Essere uomini significa confrontarsi, anche con opinioni diverse. È andata così: non l’ho accettata e non l’accetterò mai.”

Parole pesanti, che mostrano quanto quella decisione sia ancora una ferita aperta.

A Belve Fognini ha messo da parte la difesa e si è raccontato senza filtri, mostrando che, anche lontano dal campo, resta uno dei personaggi più spontanei e irresistibili del tennis italiano.





Marco Rossi