Flavio Cobolli preparerà il 2026 con Carlos Alcaraz in Spagna

Arriva una interessante notizia dalla Spagna sul fronte di Flavio Cobolli. Il 23enne di Roma, n.22 ATP e grande protagonista nella bella vittoria in Davis Cup a Bologna insieme a Matteo Berrettini, effettuerà una parte consistente della sua preparazione per la prossima stagione in Spagna insieme a Carlos Alcaraz, lo rivela il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Secondo il media iberico, i due inizieranno a lavorare insieme dal 17 dicembre, al ritorno di Alcaraz dalla tournée negli Stati Uniti dove attualmente si trova il n.1 del mondo, in vacanza insieme a un gruppo di amici tra cui Sergio Reguilon, ora nel team di Leo Messi. Il murciano l’8 dicembre disputerà un’esibizione proprio nella città della Florida e un giorno prima un’altra nel New Jersey. Intorno a questi eventi inizierà anche una prima fase di lavoro in vista del 2026, per un periodo complessivo di 25 giorni, secondo il media spagnolo già definiti in ogni dettaglio insieme al suo team.

Secondo questa tabella di marcia, “Carlitos” si concentrerà sulla preparazione atletica fino al ritorno in Spagna. Il 17 dicembre il lavoro si sposterà in campo alla Ferrero Tennis Academy insieme a Cobolli, che già in passato ha frequentato la struttura in più occasioni. Flavio lo scorso anno non riuscì a partecipare alle sessioni invernali di lavoro con Alcaraz a causa di un problema alla spalla sofferto nel finale della stagione.

Cobolli tra l’altro non ha praticamente punti da difendere nelle prime settimane del tour, visto che nel 2025 aveva iniziato molto male l’annata inanellando una serie di sconfitte (sette a livello ATP), in difficoltà nel ritrovare la miglior condizione e fiducia. Per fortuna sulla terra battuta di Bucarest a fine marzo si sbloccò: vinse il torneo e da lì in avanti è iniziata una cavalcata spettacolare che l’ha portato al best ranking di n.17 a fine luglio. Con un buon inizio di 2026 Flavio potrebbe di nuovo ritornare su quella classifica o chissà, anche avvicinarsi prepotentemente alla top 10.

Mario Cecchi