Flavio Cobolli preparerà il 2026 con Carlos Alcaraz in Spagna
Arriva una interessante notizia dalla Spagna sul fronte di Flavio Cobolli. Il 23enne di Roma, n.22 ATP e grande protagonista nella bella vittoria in Davis Cup a Bologna insieme a Matteo Berrettini, effettuerà una parte consistente della sua preparazione per la prossima stagione in Spagna insieme a Carlos Alcaraz, lo rivela il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Secondo il media iberico, i due inizieranno a lavorare insieme dal 17 dicembre, al ritorno di Alcaraz dalla tournée negli Stati Uniti dove attualmente si trova il n.1 del mondo, in vacanza insieme a un gruppo di amici tra cui Sergio Reguilon, ora nel team di Leo Messi. Il murciano l’8 dicembre disputerà un’esibizione proprio nella città della Florida e un giorno prima un’altra nel New Jersey. Intorno a questi eventi inizierà anche una prima fase di lavoro in vista del 2026, per un periodo complessivo di 25 giorni, secondo il media spagnolo già definiti in ogni dettaglio insieme al suo team.
Secondo questa tabella di marcia, “Carlitos” si concentrerà sulla preparazione atletica fino al ritorno in Spagna. Il 17 dicembre il lavoro si sposterà in campo alla Ferrero Tennis Academy insieme a Cobolli, che già in passato ha frequentato la struttura in più occasioni. Flavio lo scorso anno non riuscì a partecipare alle sessioni invernali di lavoro con Alcaraz a causa di un problema alla spalla sofferto nel finale della stagione.
Cobolli tra l’altro non ha praticamente punti da difendere nelle prime settimane del tour, visto che nel 2025 aveva iniziato molto male l’annata inanellando una serie di sconfitte (sette a livello ATP), in difficoltà nel ritrovare la miglior condizione e fiducia. Per fortuna sulla terra battuta di Bucarest a fine marzo si sbloccò: vinse il torneo e da lì in avanti è iniziata una cavalcata spettacolare che l’ha portato al best ranking di n.17 a fine luglio. Con un buon inizio di 2026 Flavio potrebbe di nuovo ritornare su quella classifica o chissà, anche avvicinarsi prepotentemente alla top 10.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli
Fino a Bucarest Cobolli deve “difendere” 100 punti, che potrebbe già raccogliere nelle prime settimane dell’anno. A questo punto, avrebbe 2 mesi per salire in classifica, con potenzialmente 3 500 e 2 Masters. Se saprà sfruttare questo primo trimestre la top 15 potrebbe essere tutt’altro che un sogno. Ed anche nella fase successiva avrà comunque modo, con le possibilità garantite dall’essere tds, di potersi concentrare su i tornei più importanti, evitando quella serie di 250 ( 6 nel 2025) ed addirittura Challengers 175 (2 in questa stagione) che sicuramente sono stati causa di stress, fatica, infortuni, etc. Anche nella stagione sul rosso, dove ha raccolto la maggior parte dei punti, con le vittorie a Bucarest ed Amburgo, può comunque fare meglio nei 3 Masters e nello slam parigino, dove si è sempre fermato ai primi turni.
L’ipotesi della top10 è difficile, ma con una buona programmazione, evitando esibizioni, utili solo al conto in banca, ma dannose se ti impediscono di fare le giuste pause, ma non una chimera.
Sono d’accordo,ma credo che il tipo di gioco e come si sta sviluppando quello di Flavio richieda un diverso approccio rispetto a Jannik, spero che non ne paghi in termine di logoramento fisico.
Comunque non è un caso Carlos.
Un vecchio adagio recita: “Si migliora giocando con i migliori!”.
Credo che sia ancora valido 😉
Buona notizia è sempre utile allenarsi con un giocatore più forte di te. Alcaraz probabilmente è rimasto colpito dal gioco aggressivo di Cobolli nella davis. Alcaraz e il suo team credo che lo abbiano scelto per questo motivo
Qualche dubbio ce l’ho perchè dedica poco tempo alla preparazione. Ora è in vacanza, ad inizio Gennaio gioca la united cup, qualche giorno a natale magari lo passa in famiglia, non gli restano moltissimi giorni di lavoro….
Beh top 10 mi pare esagerato. Dopo Bucarest deve difendere molti punti e dovrebbe pertanto fare una stagione spettacolare nel 2026, per intero e senza settimane cieche per superare il BR. Mi acontento che ritocchi il BR a 15.
Mi sembra che Flavio stia partendo proprio con il piede giusto…
…forza COBBO !!!!