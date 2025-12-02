Kamilla Rakhimova rinuncia alla Russia: dal 2026 rappresenterà l’Uzbekistan
Il numero di tennisti che scelgono di rinunciare alla nazionalità sportiva russa continua a crescere. L’ultima a compiere questo passo è Kamilla Rakhimova, attuale n.112 del ranking WTA, che dal 2026 gareggerà ufficialmente sotto la bandiera dell’Uzbekistan.
La decisione della 22enne segna un nuovo capitolo nel processo di cambi di nazionalità che sta coinvolgendo diversi atleti russi, spesso spinti da motivazioni politiche, personali o logistiche legate alla loro carriera sportiva. Rakhimova diventa così la seconda giocatrice a passare dalla Russia all’Uzbekistan, seguendo l’esempio di Maria Timofeeva, che aveva già effettuato lo stesso cambio nei mesi scorsi.
Il tennis uzbeko accoglie dunque un’altra giocatrice di valore, mentre la Russia continua a vedere ridursi la propria rappresentanza nei circuiti internazionali. Rakhimova, che vanta già diversi anni di esperienza nel circuito maggiore.
Marco Rossi
6 commenti
@ ProVax (#4532353)
Dal nickname di evince, sei in evidente crisi di astinenza da inoculazione, ahahahahaha!!!
@ ProVax (#4532353)
Ahahahahaha
@ no Sinner no Party (#4532342)
Ripetono a pappagallo la propaganda anti russa di TV e giornaloni, davvero originali…..!!
Ma la Kalinskaia, brava e bella, rimane russa e pure fiera di esserlo!!
Fra le altre cose, è stata lei a lasciare Sinner e gli ha anche dato il due di picche quando dopo voleva rimettersi con lei, parole della sua allenatrice, insomma, ha anche personalità! 🙂
BRVAAAAAAAAA! RUSSI NUOVI NAZISTI
L’autore scrive: “… atleti russi, spesso spinti da motivazioni politiche, personali o logistiche legate alla loro carriera sportiva”.
Magari ci sarà qualcuno che lo farà pure per motivazioni economiche (o “soldi” nel linguaggio comune), spinti dagli sponsor o dalle federazione straniere, o… SBAGLIO?
Tanto per togliere gli occhiali con le lenti rosa e mettere quelli con le lenti… VERDI 😉