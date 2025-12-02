WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Sconfitte per Bronzetti e Colmegna

02/12/2025 19:56 8 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Zeynep Sonmez TUR vs (8) Victoria Jimenez Kasintseva AND Inizio 10:00
WTA Angers 125
Zeynep Sonmez
3
7
6
Victoria Jimenez Kasintseva [8]
6
6
3
Vincitore: Sonmez
Jessika Ponchet FRA vs Mona Barthel GER

WTA Angers 125
Jessika Ponchet
0
2
0
0
Mona Barthel
0
6
6
0
Vincitore: Barthel
Tina Smith AUS vs Fiona Ferro FRA Non prima 13:00

WTA Angers 125
Tina Smith
6
4
0
Fiona Ferro
3
6
6
Vincitore: Ferro
Oceane Dodin FRA vs Alice Rame FRA

WTA Angers 125
Oceane Dodin
0
6
6
0
Alice Rame
0
3
4
0
Vincitore: Dodin
(7) Lucia Bronzetti ITA vs Chloe Paquet FRA Non prima 17:00

WTA Angers 125
Lucia Bronzetti [7]
7
0
2
Chloe Paquet
5
6
6
Vincitore: Paquet
(1) Alycia Parks USA vs Gabriela Knutson CZE Non prima 18:30

WTA Angers 125
Alycia Parks [1]
0
6
6
0
Gabriela Knutson
0
3
1
0
Vincitore: Parks
Dominika Salkova CZE vs Jeline Vandromme BEL

WTA Angers 125
Dominika Salkova
0
0
Jeline Vandromme
0
0
WTA 125 Quito 🇪🇨 –1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Camila Romero ECU vs Anastasia Zolotareva RUS Inizio 16:00
WTA Quito 125
Camila Romero
6
4
2
Anastasia Zolotareva
3
6
6
Vincitore: Zolotareva
(1) Tatjana Maria GER vs Irene Burillo ESP

WTA Quito 125
Tatjana Maria [1]
6
6
6
Irene Burillo
1
7
4
Vincitore: Maria
Mell Reasco Gonzalez ECU vs Valeriya Strakhova UKR Non prima 19:00

WTA Quito 125
Mell Reasco Gonzalez
0
3
Valeriya Strakhova
15
5
(4) Panna Udvardy HUN vs Diletta Cherubini ITA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Martina Colmegna ITA vs (2) Oleksandra Oliynykova UKR Inizio 16:00

WTA Quito 125
Martina Colmegna
3
6
3
Oleksandra Oliynykova [2]
6
3
6
Vincitore: Oliynykova
Ayana Akli USA vs Laura Pigossi BRA

WTA Quito 125
Ayana Akli
4
6
3
Laura Pigossi
6
1
6
Vincitore: Pigossi
Alicia Herrero Linana ESP vs (8) Despina Papamichail GRE Non prima 19:00

WTA Quito 125
Alicia Herrero Linana
15
1
Despina Papamichail [8]
30
2
(7) Varvara Lepchenko USA vs Carolina Alves BRA

WTA Quito 125
Varvara Lepchenko [7]
0
3
Carolina Alves
15
3
Cancha 2 – ore 16:00
Nicole Fossa Huergo ARG vs (6) Maja Chwalinska POL Inizio 16:00

WTA Quito 125
Tania Varela
0
0
0
0
Maja Chwalinska [6]
0
6
6
0
Vincitore: Chwalinska
Laura Samson CZE vs Jazmin Ortenzi ARG

WTA Quito 125
Laura Samson
3
6
6
Jazmin Ortenzi
6
4
1
Vincitore: Samson
(5) Veronika Erjavec SLO vs Anastasia Tikhonova RUS Non prima 19:00

WTA Quito 125
Veronika Erjavec [5]
0
6
6
0
Anastasia Tikhonova
0
4
2
0
Vincitore: Erjavec
8 commenti

Mario (Guest) 02-12-2025 20:46

Spero trovi il coraggio di cambiare team. Nulla contro i suoi allenatori ma quando le cose vanno cosi male non si deve proseguire. Un cambiamento potrebbe portare novità importanti e nuovi stimoli. Programmazione assurda dall’asia all’india per andare a rincorrere una mezza vittoria ( mai arrivata) in europa nei tornei Itf o Wta 125

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 02-12-2025 20:29

Peccato Lucia. Riprenditi ma soprattutto valuta attentamente se quello che stai facendo sia giusto. In questi anni quelli che erano i tuoi punti deboli sono rimasti tale e quali, metti in discussione tutto e poi riparti anche con scelte coraggiose.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 02-12-2025 20:20

Oggi si parla di Bronzetti perché è visibile,ma nelle scorse settimane ha perso immediatamente anche in tornei inferiori,se non lo avessi riportato io nella pagina itf italiane dei fine settimana non so se lo avrebbe fatto qualcuno,dubito,non perché godo a farlo,ma perché penso che di una delle che sta rappresentando il tennis italiano da diversi anni in WTA bisogna riportare i risultati,dare informazioni e seguirne l’evoluzione e l’interesse che merita,non fare finta di niente.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 02-12-2025 20:14

@ Betafasan (#4532515)

Parli della Dodin ,ex 46 del mondo,al quinto torneo dell’anno,tennista di casa tra l’altro.
Prima di scrivere ti consiglierei tutte le volte di domandarti “non è che sto scrivendo l’ennesima boiata?”
Sono anni che aspetto un tuo commento sensato e intelligente, eppure dovresti essere un appassionato, vista la tua frequenza, eppure sto ancora aspettando.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 02-12-2025 20:11

Bronzetti davvero in caduta libera. Ormai la possibilità di saltare le quali degli AO è sfumata, tanto vale che cerchi di rimettersi in sesto, sei settimane non sono tante ma meglio di niente anche se immagino che farà uno o due tornei preparatori prima delle quali Slam

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 02-12-2025 20:06

Qualcuno faccia tornare a casa Lucia al più presto. La ragazza ha bisogno di riposare e recuperare fiducia. Allenarsi bene e ricominciare con l’australia. Da Cincinnati non vince più 3 partite in fila e da 8 tornei esce al primo turno

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vecchiogiovi (Guest) 02-12-2025 19:02

Scritto da Betafasan
Certo che ad Angers giocano tipe dal n.78 a n.740 della classifica wta!!

infatti non mi risulta sia un 1000k, pare sia un 125, equiparabile ai challanger dei maschi.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 02-12-2025 16:30

Certo che ad Angers giocano tipe dal n.78 a n.740 della classifica wta!!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!