Draper, slitta il rientro: rinuncia a UTS di Londra

Brutte notizie da Londra: il tanto atteso rientro in campo di Jack Draper il prossimo weekend è rimandato a data da destinarsi. Il top 10 britannico, fermo da US Open per un serio problema al braccio sofferto già alla fine della stagione su terra battuta e aggravatosi sull’erba di Wimbledon, ha annunciato con una storia Instagram l’amara decisione di rinunciare alla tappa UTS (il tour di esibizioni ideato da Mouratoglou) prevista dal 5 al 7 dicembre a Londra presso la Copper Box Arena. Nonostante il forte desiderio di testare la propria condizione in vista del rientro ufficiale previsto per l’Australia il prossimo gennaio, Jack ha deciso di non presenziare l’evento, necessitando di più tempo per il completo recupero.

“Ho lavorato davvero duro per rientrare al UTS di Londra ma è frustante vedere che non sono ancora pronto” scrive Draper nel post, “è una scelta dura visto che a questo punto non volevo nient’altro che scendere in campo e competere ma mi è stato consigliato di prendermi più tempo. Sono davvero dispiaciuto di aver deluso i fan e perdermi quest’evento”.

Al posto di Draper giocherà Ugo Humbert, inserito Last minute nel gruppo B dell’evento, ma più dell’UTS sorgono importanti interrogativi sulle reali condizioni di Jack. In recenti interviste aveva dichiarato che tutto stava procedendo per il meglio e che non vi fosse opportunità migliore di una esibizione per giunta in casa per testare il braccio e ripartire con nuovi grandi obiettivi nel 2026. Dopo una prima parte di 2025 eccellente che l’ha visto dominare il Masters 1000 di Indian Wells e issarsi fino al quarto posto nel ranking ATP il 9 giugno, Draper si ritrova a poche settimane dalla ripartenza della nuova stagione con una condizione ancora incerta. Sul talento non ci sono dubbi, ma nella durissima competizione dei nostri tempi la tenuta fisica è altrettanto cruciale e la carriera di Jack continua soffrire di troppi stop che oltre a fargli perdere molti tornei minano la continuità di prestazione, altrettanto importante per performare al massimo. La speranza per lui è che sia solo un piccolo allungamento dei tempi di recupero ottimali e non una ricaduta.

Marco Mazzoni