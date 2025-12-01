Duckworth e Jones ottengono le prime wildcard per il main draw dell’Australian Open 2026

Il 2025 non è ancora terminato, ma il Grande Slam che apre la nuova stagione è già dietro l’angolo. Manca infatti un mese e mezzo all’inizio dell’Australian Open 2026, e la macchina organizzativa del torneo ha iniziato a muoversi ufficialmente con l’annuncio delle prime wildcard per il tabellone principale.

La federazione australiana ha comunicato i nomi dei due giocatori — uno per il maschile e uno per il femminile — che hanno conquistato l’accesso diretto al main draw grazie ai risultati ottenuti nell’Australian Pro Tour Wildcard Points Race, il nuovo circuito nazionale che mette in palio posti a Melbourne per i migliori atleti del Paese.

I primi due inviti vanno a: James Duckworth (n. 86 ATP), nel tabellone maschile e Emerson Jones (n. 148 WTA), nel tabellone femminile.

Entrambi hanno brillato nel corso della competizione inaugurale del Wildcard Points Race, dimostrando costanza e prestazioni convincenti che hanno spinto Tennis Australia a premiarli con un posto tra i big del primo Slam dell’anno.

Sui canali ufficiali del torneo è apparso il messaggio celebrativo:

“Wildcards secured Emerson Jones e James Duckworth hanno ottenuto le ambite wildcards per l’Australian Open dopo prestazioni eccezionali nell’inaugurale Australian Pro Tour Wildcard Points Race.”

Per Duckworth, 33 anni, si tratta dell’ennesima opportunità per giocare lo Slam di casa davanti al pubblico di Melbourne, mentre l’emergente Emerson Jones — una delle giovani promesse del tennis australiano — vivrà la sua prima grande ribalta internazionale.





Marco Rossi