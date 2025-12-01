Addio a Nicola Pietrangeli, il primo campione Slam italiano è scomparso a 92 anni
Il mondo italiano del tennis piange la scomparsa del grande Nicola Pietrangeli, deceduto il 1° dicembre 2025 all’età di 92 anni. È stato il tennista italiano più vincente prima dell’arrivo di Jannik Sinner e primo campione Slam azzurro, in due edizioni di Roland Garros (1959, 1960). Ha trionfato per due volte agli Internazionali d’Italia e ha vinto 48 tornei, ma il suo nome resterà per sempre legato alla Coppa Davis, vinta da Capitano nel 1976 a Santiago del Cile, ma soprattutto per l’incredibile record – praticamente impossibile da battere – di match giocati: 164, con un bilancio di 78 vittorie e 32 sconfitte in singolare e 42-12 in doppio, dove formò con Orlando Sirola un binomio leggendario.
“Nicola adorava il calcio, appena vedeva un pallone si buttava subito in campo a giocare”, raccontava il compianto Gianni Clerici. Pietrangeli incarna alla perfezione l’ideale del tennista della sua epoca, quando era ancora uno sport non per tutti e fondamentalmente un “gioco”. Lui stesso ha sempre affermato di aver affrontato la propria carriera di tennista con la leggerezza d’altri tempi, e del resto giocò nell’era dei “dilettanti”. Agli amici confessava che “se mi fossi allenato meglio avrei vinto di più, ma mi sarei divertito di meno…”. Una frase che calza a pennello per un grande personaggio, vivace, simpatico, spesso tagliente nelle proprie valutazioni.
Pietrangeli vinse il primo titolo a Roland Garros il 30 maggio 1959, sconfiggendo – da favorito – in finale il sudafricano Ian Vermaak. Insieme a Sirola sempre nel ’59 vinse anche il titolo di doppio a Parigi, battendo in finale la coppia australiana formata da Neale Fraser e Roy Emerson. Ma il ricordo più “potente” nella carriera di “Nick” è stata certamente la finale di Parigi 1960, una dura battaglia contro Luis Ayala, andata in scena il 28 maggio. Un grande trionfo, ma assai sofferto: “È stato il mio peggiore avversario – raccontò Pietrangeli a SuperTennis -. Io correvo bene in orizzontale, meno in verticale. E questo ‘mascalzone’ di Ayala mi faceva solo palle corte e pallonetti”. Un match talmente duro che massacrò i piedi di Nicola, con i calzini sporchi di sangue a fine partita: “Il dottore mi ha tolto la pelle sotto le piante dei piedi, ho camminato per due giorni con le pantofole”.
Il 1960 è un anno d’oro anche per la semifinale raggiunta a Wimbledon, suo miglior risultato in carriera sull’erba. Giocò un match favoloso Pietrangeli, ma di fronte c’era Rod Laver, con un tennis più adatto all’erba, tanto che al quinto set un break in apertura strappato dall’australiano risultò decisivo. In quel periodo Pietrangeli era sicuramente tra i più forti tennisti del mondo, tanto che Jack Kramer lo corteggiò a lungo per metterlo sotto contratto e passare al tour dei professionisti, dove si guadagnavano assegni importanti ma si era costretti a rinunciare agli incontri nei tornei dello Slam e alla Coppa Davis, ove ancora vigeva il dilettantismo. Pietrangeli raccontò di aver accettato l’offerta dell’americano, ma poi cambiò subito idea quando visse la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Roma, sua città d’adozione (nacque a Tunisi l’11 settembre 1933), restando così dilettante a vita e scrivendo pagine memorabili in Coppa Davis. Da giocatore la grande “insalatiera” non la vinse, ma con i suoi 110 match in singolare e 54 in doppio ha segnato un record che sarà impossibile da battere visto il cambio dei regolamenti e il numero assai minore di match con il nuovo formato.
Dal debutto a Madrid in un Italia vs. Spagna (quando l’incontro era già sul 3 a 0 per l’Italia), Pietrangeli giocò con la maglia azzurra fino a 39 anni, vincendo ben 34 partite consecutive in doppio insieme a Sirola, altro record praticamente impossibile da battere ai nostri giorni. Nicola e Orlando guideranno l’Italia alla prima finale contro l’Australia nel 1960, ma Laver e Fraser e battono gli italiani. Stessa finale anche nel 1961: Pietrangeli è protagonista a Roma con una bellissima vittoria contro gli Stati Uniti nella finale inter-zone, ma nella finale di Melbourne gli australiani si impongono con un secco 5-0. Nicola giocherà l’ultimo match in Davis vincendo un doppio insieme ad Adriano Panatta a San Benedetto del Tronto, sconfiggendo la coppia olandese.
La gloria in Davis per Pietrangeli arriverà finalmente nel 1976 come capitano della leggendaria squadra italiana composta da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, in una finale in Cile assai contestata visto che il paese sudamericano era sotto il regime autoritario e violento di Pinochet. Proprio Nicola fu decisivo nel difendere a spada tratta – anche in accesi dibattiti in tv – l’opportunità storica di giocare questa sfida, nonostante il clima tutt’altro che favorevole in Italia alla spedizione azzurra.
Pietrangeli poi divenne ambasciatore del tennis italiano, presenziando a moltissimi eventi, premiazioni e manifestazioni. Di lui il presidente Binaghi ricorda (dal sito Federtennis): “Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella nostra storia. Ma la verità è che Nicola era molto di più. Era un modo di essere. Con la sua ironia tagliente, il suo spirito libero, la sua voglia inesauribile di vivere e di scherzare, riusciva a rendere il tennis qualcosa di umano, di vero, di profondamente italiano. Parlare con lui era sempre un piacere e una sorpresa: potevi uscire da una conversazione ridendo a crepapelle o con una riflessione che ti restava dentro per giorni. (…) Gli devo molto, come uomo e come presidente. Non solo per quello che ha fatto per la Federazione e per tutti noi, ma per come lo ha fatto: con stile, con coraggio, con quella sua irriverenza che era il segno dei veri fuoriclasse. A modo suo, Nicola non è mai cambiato: diretto, sincero, incapace di essere banale. Anche quando provocava, lo faceva con un’intelligenza che nasceva dall’amore profondo per il nostro sport”.
Marco Mazzoni
TAG: Nicola Pietrangeli, scomparsa
@ no Sinner no Party (#4532119)
Questo lo dici te…evidentemente nn hai mai visto una sua intervista integrale dell’ultimo periodo…mai ha detto di essere piu grande del n 1 del mondo, ma ti conviene spargere illazioni, che vergogna
Ma non ha affatto detto che a Pitrangeli non piaceva Sinner!
Ha detto solo che l’uomo era, da buon narciso, amante della ribalta. Che umana debolezza! Grandissimo nei suoi anni splendidi e comunque protagonista del tennis anche dopo aver appeso la racchetta al chiodo, all’affermarsi di un giovane fenomeno i riflettori si sono riaccesi su di lui, ma SOLO per ricordargli che c’è il nuovo che avanza.
Naturale che abbia “sofferto” la cosa, riaffermando con orgoglio il suo ruolo di primo campione dell’era moderna (per lui!).
A differenza di Adriano che quando Jannik inesorabilmente lo sorpassò come best ranking e titoli disse: finalmente! così non i romperete più le scatole con i confronti.
Entrambi comunque hanno vissuto una terza o quarta o quinta giovinezza, grazie alla popolarità raggiunta dal tennis nell’era Sinner. Che a sua volta deve ringrazione il fatto che ci sono stati Pietrangeli e Panatta, altrimenti il movimento tennnistico italiano sarebbe stato ben più marginale e lui oggi starebbe probabilmente vincendo qualche gara di sci.
Fuoriclasse del nostro sport e dello sport italiano in generale.
Riposa in pace Nicola… ci hai reso orgogliosi di essere italiani e la tua eredità sportiva e non rimarrà per sempre.
Nicola 7 Big Titles: 2 Roland Garros, 2 Roma, 3 Montecarlo. Fu un grande
@ Francesco Cancellotti (#4532121)
Beh, Pietrangeli era spesso e volentieri protagonista di interviste audio/video.
A parte qualche trucco di montaggio risulta ben difficile manipolare le risposte quando non siano solo riportate per iscritto.
Io credo piuttosto che Pietrangeli fosse veramente un “grass de ‘rost”, come si dice(va) dalle mie parti.
Ma ci sta: era il suo modo di essere personaggio e ne raccoglieva le conseguenze, positive o negative che fossero.
Nicola, un grande, punto. Molto più di un grande, un grandissimo. Ricordare continuamente i record di persone che sono grandi indipendentemente da essi, per me è come sminuirli. Se le partite Davis fossero 64 anziché 164…. sarebbe Nick meno grande? Direi proprio di no. Basta con la robotizzazione delle persone che hanno spessore come persone, prima che come macinatori di successi.
@ Detuqueridapresencia (#4532139)
Se non capisci la differenza tra critica e insulto, ma cosa te lo spiego a fare ad una persona estremamente intelligente come te
@ frafra (#4532170)
@ Detuqueridapresencia (#4532139)
Essere insultato da te è una nota di merito
@ Detuqueridapresencia (#4532139)
Si certo hai ragione, dopotutto i rappresentanti della setta sinner sono infallibili
La setta sinner fa paura, sono il primo a sostenerlo.
Ma lasciamo in pace i defunti.
RIP, mito.
Oggi è un giorno triste, triste per tutti coloro che amano il tennis e lo sport in generale. Non si può rimanere indifferenti davanti la perdita di un uomo-campione che ha cambiato e fatto la storia del tennis. Poteva forse sembrare uno strano personaggio, scomodo, antipatico, in realtà era solo una persona vera, che non si è mai nascosta dietro atteggiamenti banali o di facciata. Un pó come il Panatta di ieri e di oggi, con il suo tipico sarcasmo dissacrante. Buon viaggio Nicola, che tu possa riposare in pace.
Bellissime parole che quoto volentieri.
Mi piacerebbe commentarlo con le parole che una grande donna che lo ha preceduto di pochi giorni nel suo viaggio, dedicava ad un amico che aveva preceduto lei di qualche anno.
“eh… è triste ma è così. La gente muore e quando muore è morta e non se ne parla più. Ma c’è gente che quando muore ti lascia talmente tanta fantasia, invenzione, compagnia, allegria, amicizia addosso, che è come se non fossero mai andati via. E’ soltanto una mancanza, sono casi rari, eh! e uno di questi casi molto rari era il nostro amico Vinicius De Moraes.”
Forse non era allegria pura, quella che ci ha lasciato Nicola, ma di sicuro il sapore agrodolce di altri tempi, più semplici da capire, almeno nei nostri sbiaditi ricordi.
in quegli anni e almeno sino ai primi anni ottanta, lo slam australiano era un torneo riservato agli australiani… parliamo di un tempo in cui alcuni slam, gli AO in primis, erano ancora tornei dilettantistici, con montepremi insignificanti che manco coprivano le spese di viaggio… a memoria neanche Borg, Nastase, Panatta, McEnroe, Connors… ci andavano… l’unico era Vilas, che bene o male, stava nello stesso emisfero e li ha vinti due volte malgrado tutto fosse meno che un giocatore da erba
Per ragioni anagrafiche non ne ho vissuto la carriera, ma è indubbio che è stato un grande protagonista del tennis italiano.
R.i.p. e condoglianze alla famiglia
Tante sue dichiarazioni non le ho condivise e le ho criticate a volte anche in modo duro.
Ma se n’è andato un pezzo importante della storia del nostro sport, in Italia.
Riposa in pace.
Tennista, favoloso, grande personalità che come tutte le grandi personalità ha qualche lato spigoloso.
Colpisce, leggendo i risultati, la trasferta (le trasferte) in Australia per giocare la Davis.
Per contro NON ci sono nel palmares nemmeno i viaggi in Australia per giocare lo Slam (al quale mai partecipava).
Allora insistere così, con fanatismo cieco sconsiderato, sul volere chiamare “Davis” questa lugubre parodia buffonesca che cercano disperatamente di mettere in piedi ancora oggi, non ha alcun senso.
Oggi ci sono affermatissimi 4 Slam, una decina di “1000”, e settimane su settimane libere per resciuscitare la Davis non ci sono e non ci saranno saranno mai più.
Complimenti a chi la ha vinta quando era un evento di grande valore.
Grande Nick, vincitore in campo dei primi importanti trofei che avranno esaltato gli italiani allora e, adesso, diretto nelle sue dichiarazioni visto che, fino a prova contraria, esiste la libertà di pensiero e d’opinione. Questa notizia mi ha rattristato, con Lea sono state, fino all’ultimo, presenze rappresentative, composte e carismatiche soprattutto al Foro ma non solo
Requiescat in pace
Rip Campione.
Un altro che non comprende un semplice testo scritto….
Ma del resto ne abbiamo molti esempi nelle cronache politiche…. non poteva mancare anche qui chi viene a fare la rissa in un momento di lutto fraintendendo cosa ha appena letto
Eccolo qui
In un momento di lutto non poteva mancare il disagiato. Criticare una persona in vita non vuol dire non raccogliersi in lutto quando muore
Ma che lo spiego a fare a gente come te?
Ciao Nicola. Grazie di tutto!
Dedicato a tutti gli intelligenti del forum che lo hanno insultato per aver osato criticare sinner
Riposa in pace.Sei stato un grande campione
R.I.P. GRANDE UOMO
Pietrangeli è morto, è stato un campione ma per te l’unica cosa rilevante è che non gli piaceva Sinner…
L’immagine di Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli seduti vicini sugli spalti che assistono ai match è un qualcosa che ricorderò sempre con affetto.
Nel posto dove è andato, è senza dubbio il tennista italiano più forte. Riposa in pace, con te se ne va un pezzo di storia del nostro sport
Ci sono personalità che sembrano eterne perché siamo nati e cresciuti con loro.Li ricordiamo in bianco e nero,sui campi o in studi televisivi dove si fumava,poco salutari magari ma pieni di fascino per la pacatezza,il rispetto nel dialogo e direi l’incisività nell’esprimere le opinioni.
Penso a Pietrangeli e mi viene in mente Montanelli: certamente non super partes,poco inclini al compromesso,fermi e decisi ma comunque rispettati da tutti.
Alcune dichiarazioni di Nicola dell’ultimo periodo sono state un ruggito da vecchio leone che stava perdendo il primato per un giovane virgulto i cui numeri superano i vecchi primati.
Era così,forse avrebbe voluto andarsene qualche anno fa piuttosto che vedersi un tantino rancoroso come se fosse stato definitivamente messo in soffitta ma è stato un campione del suo tempo e quello non glielo toglie nessuno.
Buon viaggio a lui e ad una parte di noi.
rip nicola
grazie
Ricordatevi sempre che i commenti che leggiamo sono sempre riportati dai giornalisti, i quali godono nel creare contrapposizioni e conflitti che a volte o spesso non esistono
Grazie di tutto signor Pietrangeli
Grande campione e personaggio mai banale. Ci mancherà
Un personaggio che amava la ribalta, ha sofferto Panatta e più recentemente Sinner, che sta sgretolando tutti i suoi record…
Ma se tra Nicola ed Adriano c’è stata competizione, direttamente sul campo e poi attraverso i media, invece con Jannik non c’è confronto per la grandezza dell’altoatesino, che però ha un tipo di carattere per cui non gli interessa confrontarsi con nessuno.
Pietrangeli se n’è andato nella convinzione di essere sempre ed ancora il più GRANDE e noi facciamo finta, volentieri, che sia così…
Buon viaggio, campione!
R.I.P. CAMPIONE !!!
Ha fatto una grande vita e giocato un grande tennis.
Meglio di così… rip Nicola!
Con lui piaccia o no,se ne va via un pezzo da novanta del nostro sport.
Ora torna a fare coppia con la sua amica di sempre Lea.
Addio Nick.
Grande anche nell’ addio: ci ha lasciato in un periodo morto del tennis perché si parlasse di lui. Grande, riposa in pace.
R.I.P. Nicola.
e comunque se l’è goduta in pieno.
Uno che ha “dormito” con BB (solo dormito, dice lui, lei si è addormentata prima) e con tante altre dive (sempre lui a dirlo), non si sarà annoiato molto, in quegli anni.
Non ne vissi le imprese per ragioni anagrafiche, non mi è stato particolarmente simpatico per il personaggio che ha incarnato e rappresentato, ma mi spiace comunque per un pezzo – e che Pezzo!- della Storia del tennis italiano che se ne va.
R.I.P.
R.I.P. Leggenda
Un’altra poltrona vuota al centrale, dopo la divina Lea e il gatto e la volpe Clerici-Tommasi. Mancherà. C’è sempre stato, con la sua boria, a volte, ma era una presenza in qualche modo rassicurante.
RIP
Qualche anno fa incontrandolo al Circolo Cannottieri di Roma gli chiesi: dottor Pietrangeli chi è più grande tra Nadal e Federer?
Mi rispose: “Federer perchè e poesia”
Caro Nicola puoi riposare in serenità.
La tua eredità tennistica è in buone mani
R.i.p. mitico Nick, e faje ‘a palla corta.
R.I.P. Nicola <3