WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Fuori la Rosatello in Francia. Colmegna e Cherubini nel md a Quito

01/12/2025 19:20 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Veronika Podrez UKR vs Alina Charaeva RUS Inizio 10:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez
0
6
6
0
Alina Charaeva
0
1
1
0
Vincitore: Podrez
Teodora Kostovic SRB vs Anna-Lena Friedsam GER

WTA Angers 125
Teodora Kostovic
0
3
6
0
Anna-Lena Friedsam
0
6
7
0
Vincitore: Friedsam
Alina Korneeva RUS vs Kamilla Rakhimova RUS

WTA Angers 125
Alina Korneeva
0
1
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
(3) Polina Kudermetova RUS vs Camilla Rosatello ITA Non prima 14:30

WTA Angers 125
Polina Kudermetova [3]
0
6
6
0
Camilla Rosatello
0
2
2
0
Vincitore: Kudermetova
Yuriko Miyazaki GBR vs Amandine Monnot FRA

WTA Angers 125
Yuriko Miyazaki
0
2
3
0
Amandine Monnot
0
6
6
0
Vincitore: Monnot
Linda Klimovicova POL vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 18:30

WTA Angers 125
Linda Klimovicova
6
4
6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1
6
3
Vincitore: Klimovicova
Aliona Bolsova ESP vs (2) Antonia Ruzic CRO

WTA Angers 125
Aliona Bolsova
0
1
Antonia Ruzic [2]
0
4
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Turno Unico Qualificazione – 1° Turno MD, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
(4) Martina Colmegna ITA vs Marie Elise Casares ECU Inizio 16:00
WTA Quito 125
Martina Colmegna [4]
0
7
6
0
Marie Elise Casares
0
6
3
0
Vincitore: Colmegna
Sara Sorribes Tormo ESP vs Polona Hercog SLO

WTA Quito 125
Sara Sorribes Tormo
6
6
3
Polona Hercog
7
4
6
Vincitore: Hercog
Eva Vedder NED vs (3) Leolia Jeanjean FRA Non prima 19:00

WTA Quito 125
Eva Vedder
40
0
Leolia Jeanjean [3]
A
1
Sada Nahimana BDI vs Valentina Vargas ECU

Cancha 1 – ore 16:00
(1) Anastasia Zolotareva RUS vs Alejandra Alvarez ECU Inizio 16:00

WTA Quito 125
Anastasia Zolotareva [1]
0
6
6
0
Alejandra Alvarez
0
0
0
0
Vincitore: Zolotareva
Luisina Giovannini ARG vs Valentina Mediorreal Arias COL

WTA Quito 125
Luisina Giovannini
3
6
6
Valentina Mediorreal Arias
6
2
3
Vincitore: Giovannini
Elvina Kalieva USA vs Miriam Bulgaru ROU

WTA Quito 125
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Miriam Bulgaru
0
3
3
0
Vincitore: Kalieva
Cancha 2 – ore 16:00
(2) Valeriya Strakhova UKR vs Tania Varela ECU Inizio 16:00

WTA Quito 125
Valeriya Strakhova [2]
0
6
6
0
Tania Varela
0
0
2
0
Vincitore: Strakhova
(3) Diletta Cherubini ITA vs Monica Gallegos ECU

WTA Quito 125
Diletta Cherubini [3]
0
6
6
0
Monica Gallegos
0
0
0
0
Vincitore: Cherubini
