WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Fuori la Rosatello in Francia. Colmegna e Cherubini nel md a Quito

WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Veronika Podrez
vs Alina Charaeva Inizio 10:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez
0
6
6
0
Alina Charaeva•
0
1
1
0
Vincitore: Podrez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Veronika Podrez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs Anna-Lena Friedsam
WTA Angers 125
Teodora Kostovic•
0
3
6
0
Anna-Lena Friedsam
0
6
7
0
Vincitore: Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Anna-Lena Friedsam
6-5 → 6-6
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
3-4 → 4-4
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Teodora Kostovic
2-2 → 2-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
0-2 → 1-2
Anna-Lena Friedsam
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
3-5 → 3-6
Teodora Kostovic
2-5 → 3-5
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Anna-Lena Friedsam
1-3 → 1-4
Teodora Kostovic
0-3 → 1-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 0-1
Alina Korneeva vs Kamilla Rakhimova
WTA Angers 125
Alina Korneeva•
0
1
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Kamilla Rakhimova
1-4 → 1-5
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Kamilla Rakhimova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Polina Kudermetova vs Camilla Rosatello Non prima 14:30
WTA Angers 125
Polina Kudermetova [3]
0
6
6
0
Camilla Rosatello
0
2
2
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Camilla Rosatello
5-1 → 5-2
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Camilla Rosatello
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Camilla Rosatello
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
Camilla Rosatello
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
5-2 → 6-2
Camilla Rosatello
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Polina Kudermetova
3-2 → 4-2
Camilla Rosatello
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Polina Kudermetova
2-1 → 3-1
Camilla Rosatello
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Camilla Rosatello
0-0 → 1-0
Yuriko Miyazaki vs Amandine Monnot
WTA Angers 125
Yuriko Miyazaki
0
2
3
0
Amandine Monnot•
0
6
6
0
Vincitore: Monnot
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuriko Miyazaki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Yuriko Miyazaki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuriko Miyazaki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Amandine Monnot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Yuriko Miyazaki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Yuriko Miyazaki
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Linda Klimovicova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 18:30
WTA Angers 125
Linda Klimovicova
6
4
6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1
6
3
Vincitore: Klimovicova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Linda Klimovicova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-2 → 4-2
Linda Klimovicova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-1 → 3-1
Linda Klimovicova
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-0 → 1-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
4-5 → 4-6
Linda Klimovicova
3-5 → 4-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-4 → 3-5
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-2 → 2-2
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Linda Klimovicova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Linda Klimovicova
4-1 → 5-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-1 → 4-1
Linda Klimovicova
2-1 → 3-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Aliona Bolsova vs (2) Antonia Ruzic
WTA Angers 125
Aliona Bolsova•
0
1
Antonia Ruzic [2]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Antonia Ruzic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Aliona Bolsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Turno Unico Qualificazione – 1° Turno MD, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
(4) Martina Colmegna
vs Marie Elise Casares Inizio 16:00
WTA Quito 125
Martina Colmegna [4]
0
7
6
0
Marie Elise Casares•
0
6
3
0
Vincitore: Colmegna
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Elise Casares
5-3 → 6-3
Martina Colmegna
4-3 → 5-3
Marie Elise Casares
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
4-2 → 4-3
Martina Colmegna
3-2 → 4-2
Marie Elise Casares
2-2 → 3-2
Martina Colmegna
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Marie Elise Casares
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Martina Colmegna
0-1 → 1-1
Marie Elise Casares
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Marie Elise Casares
5-6 → 6-6
Martina Colmegna
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Marie Elise Casares
5-4 → 5-5
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Marie Elise Casares
4-3 → 4-4
Martina Colmegna
3-3 → 4-3
Marie Elise Casares
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Martina Colmegna
2-2 → 3-2
Marie Elise Casares
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Martina Colmegna
1-1 → 2-1
Marie Elise Casares
0-1 → 1-1
Martina Colmegna
0-0 → 0-1
Sara Sorribes Tormo vs Polona Hercog
WTA Quito 125
Sara Sorribes Tormo
6
6
3
Polona Hercog
7
4
6
Vincitore: Hercog
Servizio
Svolgimento
Set 3
Polona Hercog
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Sara Sorribes Tormo
3-2 → 3-3
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Polona Hercog
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Polona Hercog
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Polona Hercog
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Sara Sorribes Tormo
2-3 → 3-3
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
0*-5
0-6*
6-6 → 6-7
Sara Sorribes Tormo
5-5 → 6-5
Sara Sorribes Tormo
4-4 → 5-4
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sara Sorribes Tormo
2-2 → 3-2
Polona Hercog
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sara Sorribes Tormo
1-1 → 2-1
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Eva Vedder vs (3) Leolia Jeanjean Non prima 19:00
WTA Quito 125
Eva Vedder•
40
0
Leolia Jeanjean [3]
A
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Vedder
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
Sada Nahimana vs Valentina Vargas
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
(1) Anastasia Zolotareva vs Alejandra Alvarez Inizio 16:00
WTA Quito 125
Anastasia Zolotareva [1]•
0
6
6
0
Alejandra Alvarez
0
0
0
0
Vincitore: Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
5-0 → 6-0
Alejandra Alvarez
4-0 → 5-0
Anastasia Zolotareva
3-0 → 4-0
Alejandra Alvarez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Anastasia Zolotareva
1-0 → 2-0
Alejandra Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
A-40
5-0 → 6-0
Alejandra Alvarez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Alejandra Alvarez
2-0 → 3-0
Anastasia Zolotareva
1-0 → 2-0
Alejandra Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Luisina Giovannini vs Valentina Mediorreal Arias
WTA Quito 125
Luisina Giovannini
3
6
6
Valentina Mediorreal Arias
6
2
3
Vincitore: Giovannini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Valentina Mediorreal Arias
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Luisina Giovannini
4-3 → 5-3
Valentina Mediorreal Arias
4-2 → 4-3
Luisina Giovannini
3-2 → 4-2
Valentina Mediorreal Arias
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Luisina Giovannini
2-1 → 3-1
Valentina Mediorreal Arias
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Luisina Giovannini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Valentina Mediorreal Arias
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisina Giovannini
5-2 → 6-2
Valentina Mediorreal Arias
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Luisina Giovannini
3-2 → 4-2
Valentina Mediorreal Arias
2-2 → 3-2
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Valentina Mediorreal Arias
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Luisina Giovannini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Valentina Mediorreal Arias
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luisina Giovannini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Valentina Mediorreal Arias
3-4 → 3-5
Luisina Giovannini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Valentina Mediorreal Arias
2-3 → 3-3
Luisina Giovannini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Valentina Mediorreal Arias
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Luisina Giovannini
0-2 → 1-2
Valentina Mediorreal Arias
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Luisina Giovannini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Elvina Kalieva vs Miriam Bulgaru
WTA Quito 125
Elvina Kalieva•
0
6
6
0
Miriam Bulgaru
0
3
3
0
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Miriam Bulgaru
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Miriam Bulgaru
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miriam Bulgaru
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Miriam Bulgaru
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Cancha 2 – ore 16:00
(2) Valeriya Strakhova vs Tania Varela Inizio 16:00
WTA Quito 125
Valeriya Strakhova [2]
0
6
6
0
Tania Varela•
0
0
2
0
Vincitore: Strakhova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tania Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Valeriya Strakhova
4-2 → 5-2
Valeriya Strakhova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Valeriya Strakhova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Valeriya Strakhova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tania Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Valeriya Strakhova
4-0 → 5-0
Tania Varela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Valeriya Strakhova
2-0 → 3-0
Tania Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Valeriya Strakhova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Diletta Cherubini vs Monica Gallegos
WTA Quito 125
Diletta Cherubini [3]•
0
6
6
0
Monica Gallegos
0
0
0
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
5-0 → 6-0
Monica Gallegos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Diletta Cherubini
3-0 → 4-0
Monica Gallegos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
5-0 → 6-0
Monica Gallegos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Diletta Cherubini
3-0 → 4-0
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Monica Gallegos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
