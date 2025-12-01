Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: -33 per Tyra Caterina Grant. +56 per Francesca Pace
01/12/2025 08:58 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (01-12-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
84
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
106
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
30
Tornei
141
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
165
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
207
Best: 203
▼
-4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
353
Punti
28
Tornei
220
Best: 201
▲
5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
22
Tornei
233
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
26
Tornei
239
Best: 239
▼
-33
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
306
Punti
19
Tornei
279
Best: 279
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
249
Punti
20
Tornei
317
Best: 317
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
326
Best: 292
▼
-5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
194
Punti
23
Tornei
335
Best: 305
▼
-3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
344
Best: 344
▲
56
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
18
Tornei
350
Best: 322
▼
-7
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
353
Best: 310
▼
-8
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
354
Best: 354
▼
-6
Samira De Stefano
ITA, 0
176
Punti
22
Tornei
360
Best: 360
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
171
Punti
26
Tornei
373
Best: 373
▼
-6
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
29
Tornei
410
Best: 410
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
19
Tornei
413
Best: 413
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
429
Best: 429
▼
-15
Federica Urgesi
ITA, 0
133
Punti
25
Tornei
478
Best: 347
▼
-2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
111
Punti
16
Tornei
495
Best: 495
--
0
Noemi Basiletti
ITA, 0
105
Punti
17
Tornei
496
Best: 491
▲
10
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
105
Punti
16
Tornei
521
Best: 521
▲
6
Arianna Zucchini
ITA, 0
97
Punti
19
Tornei
529
Best: 529
▼
-5
Alessandra Mazzola
ITA, 0
94
Punti
17
Tornei
530
Best: 143
▼
-5
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
536
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
538
Best: 538
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
92
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
80
Punti
16
Tornei
582
Best: 582
▲
77
Isabella Maria Serban
ITA, 0
79
Punti
13
Tornei
626
Best: 5
▼
-6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
633
Best: 515
▼
-8
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
640
Best: 640
▲
47
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
68
Punti
18
Tornei
673
Best: 380
▲
9
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
62
Punti
16
Tornei
697
Best: 697
▲
12
Gaia Maduzzi
ITA, 0
57
Punti
11
Tornei
698
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
702
Best: 18
▲
9
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
729
Best: 729
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
763
Best: 763
▼
-5
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
766
Best: 658
▼
-43
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
783
Best: 783
▼
-3
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
790
Best: 790
▲
48
Noemi Maines
ITA, 0
43
Punti
18
Tornei
814
Best: 814
▼
-3
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
827
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
11
Tornei
844
Best: 844
▼
-8
Maddalena Giordano
ITA, 0
34
Punti
15
Tornei
853
Best: 853
▲
44
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
913
Best: 913
▼
-19
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
919
Best: 919
▲
7
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
952
Best: 952
▼
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
984
Best: 984
▲
8
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
21
Punti
9
Tornei
987
Best: 987
▼
-4
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1031
Best: 1031
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1068
Best: 660
▼
-17
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1070
Best: 1070
--
0
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1088
Best: 1088
▲
15
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1127
Best: 428
▼
-2
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1133
Best: 1133
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1136
Best: 1136
--
0
Giuliana Bestetti
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1138
Best: 1138
▲
2
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1221
Best: 1221
▲
1
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1235
Best: 1235
▲
3
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1241
Best: 1241
▼
-74
Angelica Sara
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1242
Best: 1242
▼
-39
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1255
Best: 1255
▲
5
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1260
Best: 1229
▲
5
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
9
Punti
5
Tornei
1306
Best: 1306
▲
31
Chiara Fornasieri
ITA, 0
8
Punti
8
Tornei
1377
Best: 1377
▲
4
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1377
Best: 1377
▲
45
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1444
Best: 1444
▲
5
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1444
Best: 1444
▲
5
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Aurora Corvi
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1470
Best: 1470
▲
2
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
1 commento
Grant rischia davvero di non andare a Melbourne, non la vedo iscritta a tornei nel mese di dicembre