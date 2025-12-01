Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. -14 per Francesco Passaro. +90 per Samuele Pieri
01/12/2025 08:48 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (01-12-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
61
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
26
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
137
Best: 118
▼
-14
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
▼
-1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
141
Best: 126
▼
-1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
150
Best: 125
▲
1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
195
Best: 60
▼
-3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
203
Best: 127
▲
5
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
290
Punti
36
Tornei
228
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
237
Best: 202
▼
-3
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
23
Tornei
293
Best: 289
▼
-4
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
303
Best: 298
▼
-5
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
313
Best: 108
▼
-8
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
168
Punti
26
Tornei
315
Best: 310
▼
-5
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
24
Tornei
344
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
348
Best: 345
▼
-1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
363
Best: 357
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
138
Punti
32
Tornei
390
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
395
Best: 332
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
399
Best: 389
▼
-2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
21
Tornei
403
Best: 357
▼
-3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
424
Best: 421
▲
7
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
112
Punti
31
Tornei
430
Best: 415
▼
-5
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
27
Tornei
432
Best: 368
▼
-10
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
110
Punti
31
Tornei
438
Best: 382
▼
-40
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
33
Tornei
439
Best: 372
▼
-1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
22
Tornei
448
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
451
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
27
Tornei
462
Best: 315
▲
10
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
473
Best: 470
▼
-3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
15
Tornei
481
Best: 478
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
24
Tornei
487
Best: 285
▼
-1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
500
Best: 500
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
85
Punti
16
Tornei
506
Best: 426
▲
18
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
84
Punti
26
Tornei
545
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
575
Best: 561
▲
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
18
Tornei
587
Best: 509
▼
-69
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
65
Punti
20
Tornei
592
Best: 592
▲
90
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
64
Punti
26
Tornei
598
Best: 523
▼
-11
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
63
Punti
21
Tornei
631
Best: 626
▼
-5
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
640
Best: 628
▼
-6
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
28
Tornei
651
Best: 645
▼
-6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
53
Punti
18
Tornei
661
Best: 655
▼
-6
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
662
Best: 575
▼
-6
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
664
Best: 635
▼
-6
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
666
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
690
Best: 690
▼
-31
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
691
Best: 677
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
737
Best: 443
▼
-107
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
41
Punti
25
Tornei
742
Best: 456
▼
-12
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
745
Best: 605
▲
7
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
40
Punti
30
Tornei
756
Best: 756
▲
252
Matteo Covato
ITA, 0
39
Punti
26
Tornei
801
Best: 709
▼
-9
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
34
Punti
26
Tornei
818
Best: 666
▼
-10
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
830
Best: 403
▼
-6
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
847
Best: 599
▼
-12
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
19
Tornei
862
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
7
Tornei
881
Best: 741
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
25
Punti
24
Tornei
883
Best: 879
▼
-4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
25
Punti
26
Tornei
898
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
24
Punti
25
Tornei
914
Best: 738
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
920
Best: 62
▼
-3
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
▲
51
Lorenzo Angelini
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
953
Best: 377
▼
-6
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
971
Best: 971
▼
-8
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
18
Punti
12
Tornei
1002
Best: 959
▼
-8
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
28
Tornei
1010
Best: 902
▼
-12
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1023
Best: 784
▲
8
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
16
Punti
23
Tornei
1033
Best: 439
▲
33
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
15
Punti
11
Tornei
1043
Best: 999
▼
-37
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
15
Punti
20
Tornei
1046
Best: 985
▼
-14
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1077
Best: 938
▼
-10
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1080
Best: 1080
▲
97
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
13
Punti
16
Tornei
1081
Best: 942
▼
-10
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
13
Punti
16
Tornei
1085
Best: 1048
▼
-11
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1086
Best: 912
▼
-9
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
23
Tornei
1112
Best: 906
▼
-8
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1124
Best: 1069
▼
-7
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1129
Best: 1129
▼
-8
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
22
Tornei
1134
Best: 910
▼
-7
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1144
Best: 1144
▼
-1
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1166
Best: 1166
▼
-4
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1167
Best: 812
▼
-4
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
23
Tornei
1171
Best: 1171
▼
-5
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1183
Best: 1183
▼
-4
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1210
Best: 1210
--
0
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1216
Best: 1216
▼
-1
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1244
Best: 873
▲
2
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1247
Best: 1154
▲
1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1249
Best: 1249
▲
2
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1252
Best: 1252
▲
2
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1267
Best: 1267
▲
2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1322
Best: 1231
▼
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
13
Tornei
1323
Best: 1323
▲
80
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1325
Best: 1325
--
0
Alessandro Battiston
ITA, 0
6
Punti
15
Tornei
1331
Best: 756
▼
-2
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1344
Best: 1344
▼
-1
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1349
Best: 1349
▲
1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1360
Best: 1360
▲
746
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1363
Best: 1363
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1376
Best: 1214
▲
94
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
5
Punti
8
Tornei
1386
Best: 1386
▲
5
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-2
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1403
Best: 1037
--
0
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1405
Best: 1405
▲
1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
15
Tornei
1405
Best: 1405
▲
1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1450
Best: 1450
▲
2
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Edoardo Zanada
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1479
Best: 1170
▼
-3
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1479
Best: 1479
▼
-3
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1483
Best: 1483
▲
5
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1510
Best: 1510
▼
-7
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1522
Best: 800
▼
-7
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1526
Best: 811
▼
-7
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
3
Punti
2
Tornei
1563
Best: 1563
▼
-4
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1572
Best: 1040
▼
-25
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1578
Best: 1508
▼
-3
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1584
Best: 1551
▼
-2
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1584
Best: 1584
▼
-2
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1620
Best: 1156
--
0
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
10
Tornei
1628
Best: 1453
▲
2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1632
Best: 739
▲
3
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1689
Best: 1689
▲
4
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1699
Best: 1002
▲
2
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1699
Best: 1699
▲
2
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1746
Best: 1746
▼
-3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1768
Best: 1768
▼
-11
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1768
Best: 1722
▼
-11
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1768
Best: 1642
▼
-11
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1768
Best: 1215
▼
-11
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1783
Best: 1499
▼
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1786
Best: 1786
▼
-8
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1786
Best: 1786
▼
-8
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1802
Best: 1667
▼
-24
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
8
Tornei
1814
Best: 1705
▼
-18
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1819
Best: 1071
▼
-9
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
11
Tornei
1827
Best: 1772
▼
-13
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1924
Best: 1892
▼
-22
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1924
Best: 1811
▼
-22
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1924
Best: 1892
▼
-22
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1924
Best: 1924
▼
-22
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1924
Best: 223
▼
-22
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
1
Punti
2
Tornei
1924
Best: 1807
▼
-22
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2016
Best: 2016
▼
-20
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2016
Best: 2016
▼
-20
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2016
Best: 1903
▼
-20
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2016
Best: 2016
▼
-20
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2078
Best: 2078
▼
-24
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2126
Best: 2126
▼
-20
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2159
Best: 2159
▼
-18
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2198
Best: 2198
▼
-20
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2203
Best: 2203
▼
-17
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
2206
Best: 906
▼
-19
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
1
Punti
13
Tornei
TAG: Francesco Passaro, Italiani
