WTA 125 Quito: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con turno unico. Due azzurre nelle quali
WTA 125 Quito – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Tatjana Maria vs Irene Burillo
(WC) Mell Reasco Gonzalez vs Qualifier
Luisina Giovannini vs (WC) Valentina Mediorreal Arias
Nicole Fossa Huergo vs (6) Maja Chwalinska
(4) Panna Udvardy vs Qualifier
Laura Samson vs Jazmin Ortenzi
(WC) Camila Romero vs Qualifier
Alicia Herrero Linana vs (8) Despina Papamichail
(5) Veronika Erjavec vs Anastasia Tikhonova
Ayana Akli vs Laura Pigossi
Sada Nahimana vs (WC) Valentina Vargas
Eva Vedder vs (3) Leolia Jeanjean
(7) Varvara Lepchenko vs Carolina Alves
Elvina Kalieva vs Miriam Bulgaru
Sara Sorribes Tormo vs Polona Hercog
Qualifier vs (2) Oleksandra Oliynykova
WTA 125 Quito – Tabellone Quali (Turno Unico) – terra
(1) Anastasia Zolotareva vs (WC) Alejandra Alvarez
(2) Valeriya Strakhova vs (WC) Tania Varela
(3) Diletta Cherubini vs (WC) Monica Gallegos
(4) Martina Colmegna vs (WC) Marie Elise Casares
TAG: WTA 125 Quito
1 commento
OLIYNYKOVA
Maria
Udvardy
Erjavec
Chwalinksa
Q
Jeanjean
Lepchenko