WTA 125 Quito: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con turno unico. Due azzurre nelle quali

01/12/2025 08:42 1 commento
Martina Colmegna nella foto
ECU WTA 125 Quito – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Tatjana Maria GER vs Irene Burillo ESP
(WC) Mell Reasco Gonzalez ECU vs Qualifier
Luisina Giovannini ARG vs (WC) Valentina Mediorreal Arias COL
Nicole Fossa Huergo ARG vs (6) Maja Chwalinska POL

(4) Panna Udvardy HUN vs Qualifier
Laura Samson CZE vs Jazmin Ortenzi ARG
(WC) Camila Romero ECU vs Qualifier
Alicia Herrero Linana ESP vs (8) Despina Papamichail GRE

(5) Veronika Erjavec SLO vs Anastasia Tikhonova RUS
Ayana Akli USA vs Laura Pigossi BRA
Sada Nahimana BDI vs (WC) Valentina Vargas ECU
Eva Vedder NED vs (3) Leolia Jeanjean FRA

(7) Varvara Lepchenko USA vs Carolina Alves BRA
Elvina Kalieva USA vs Miriam Bulgaru ROU
Sara Sorribes Tormo ESP vs Polona Hercog SLO
Qualifier vs (2) Oleksandra Oliynykova UKR

COL WTA 125 Quito – Tabellone Quali (Turno Unico) – terra
(1) Anastasia Zolotareva RUS vs (WC) Alejandra Alvarez ECU
(2) Valeriya Strakhova UKR vs (WC) Tania Varela ECU
(3) Diletta Cherubini ITA vs (WC) Monica Gallegos ECU
(4) Martina Colmegna ITA vs (WC) Marie Elise Casares ECU

