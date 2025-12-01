Il tennis non si ferma nemmeno a Dicembre: le principali esibizioni del mese

Dicembre senza tennis? Nì… È appena iniziato il mese meno amato dagli appassionati del tennis perché il tour è fermo per la off-season, momento necessario ai giocatori per staccare la spina, riposarsi e soprattutto lavorare su fisico e colpi per iniziare al meglio la prossima stagione in Australia. Tuttavia questa “regola” è sempre meno veritiera poiché moltissimi – possiamo dire la stragrande maggioranza – dei giocatori in realtà giocherà partite di esibizione qua e là in giro per il mondo. Da qualche anno, dopo l’innovazione della Laver Cup, le esibizioni sono tornate di moda: funzionano, tutti ci guadagnano e quindi i giocatori più in vista non si fanno scappare le occasioni di giocare in ricchi eventi con alcuni colleghi. Ovviamente lo stress di queste partite è minimo, ma stride con la continua richiesta di una off-season più lunga, di almeno due mesi. La sensazione è che se questa mai si materializzerà, fioccheranno esibizioni a destra e a manca, come ha sottolineato anche il presidente ATP Gaudenzi in quel di Torino. Lasciando da parte altre considerazioni, può essere utile elencare quali saranno le principali esibizioni delle prossime settimane, visto che molte saranno anche trasmesse in tv. Senza la pretesa di tracciare un quadro esaustivo, ecco gli eventi principali delle prossime settimane, in attesa che la nuova stagione parta ufficialmente il 2 gennaio con la United Cup e i primi tornei ATP.

Si parte già il prossimo weekend, 5-7 dicembre, a Londra presso la Copper Box Arena. Il vulcanico Patrick Mouratoglou punta sempre più forte sulla propria creatura, il tour UTS, ideato con regole un po’ diverse da quel che si assiste nel corso dei tornei classici, un tennis per così dire più “rock and roll” che certamente sta facendo discutere. Alex De Minaur, uno dei protagonisti, ha affermato che il fattore tempo totalmente differente rispetto ai tornei ATP costringe i giocatori e non staccare mai la concentrazione e quindi può tornare utile come sorta di palestra mentale. Con lui ci saranno anche Rublev, Machac, Mannarino, Ruud, Cerundolo, Goffin e la star locale Draper, finalmente al rientro dopo i gravi problemi al braccio che l’hanno bloccato da mesi.

Sempre domenica 7 dicembre inizierà il Carlos Alcaraz Show negli Stati Uniti. Il n.1 ATP in quel di Newark, New Jersey, disputerà (ore 23.30) un match di singolare contro Frances Tiafoe. Seguirà un match tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova e quindi un doppio misto. Nella notte italiana tra 8 e 9 dicembre a Miami, Alcaraz tornerà in campo contro Joao Fonseca, quindi seguirà un’altra partita tra Pegula e Anisimova. Si potrà seguire l’evento su SuperTennis.

Sempre il canale federale in chiaro trasmetterà le partite della World Tennis League, esibizione a squadre organizzata a Bangalore, India. L’evento si svolgerà dal 17 al 20 dicembre, queste le squadre annunciate (a meno di defezioni last-minute), con l’ultima partita del veterano Bopanna e il ritorno di Kyrgios: Game Changers Falcons: Daniil Medvedev, Rohan Bopanna, Magda Linette, Sahaja Yamalapalli; VB Realty Hawks: Denis Shapovalov, Yuki Bhambri, Elina Svitolina, Maaya Revathi; Aussie Mavericks Kites: Nick Kyrgios, Dhakshineshwar Suresh, Marta Kostyuk, Ankita Raina; AOS Eagles: Gael Monfils, Sumit Nagal, Paula Badosa, Shrivally Bhamidipaty.

Subito dopo Natale, toccherà alla World Tennis Continental Cup, stavolta in Cina presso l’avveniristico Universiade Center di Shenzhen. Quest’evento ricopia pari pari il concetto della Laver Cup, un team europeo che sfida uno resto del mondo. Oltre alle star locali Zhang e Wang, prevista la presenza di Flavio Cobolli, Rublev, Rybakina e Swiatek.

Già molto promossa a livello mediatico la nuova “Battaglia dei Sessi”: il 28 dicembre a Dubai scendono in campo Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka (dalle ore 17, per chi la vorrà seguire su SuperTennis). Evento a dir poco bizzarro ma perfetto per attirare l’attenzione.

Sarà già 2026, ma il 10 gennaio ci sarà già un primo Sinner vs. Alcaraz a Seoul, curiosa e nuova tappa di avvicinamento agli Australian Open. Che dire, buona scorpacciata di tennis tra Pandoro e Panettone…

Marco Mazzoni