Mika Brunold rivela la sua omosessualità: “Fingere di essere qualcuno che non sono non è mai stata una opzione”
La omosessualità nel mondo dello sport è ancora un tabù, soprattutto in quello maschile dove a detta di molti regna una certa omertà sul tema, e in particolare in quello del tennis. A quasi un anno dalla decisione del brasiliano João Lucas Reis da Silva di rivelare di essere omosessuale, diventando il primo tennista professionista in attività a dichiararlo pubblicamente, ora è lo svizzero Mika Brunold (attualmente numero 307 del ranking ATP) a fare coming out attraverso i propri canali social.
Il 21enne di Winterthur, impegnato nel circuito Challenger e lo scorso ottobre anche nel tabellone di qualificazione all’ATP 500 di Basilea grazie a una wild card, ha comunicato la sua decisione attraverso un messaggio Instagram che riportiamo.
“Oggi voglio condividere qualcosa di personale con voi. Come tennista professionista, ho dedicato ore a lavorare sul mio gioco, sul mio corpo e sulla mia mentalità. In mezzo a tutto questo, una delle cose più importanti che ho imparato è che il successo in campo non dipende solo dalle abilità fisiche, ma anche dal conoscere la propria personalità e rimanere fedeli a sé stessi. Ho pensato molto a come parlare di tutto questo. Anche se non è sempre stato facile, nasconderlo e fingere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione. Per questo credo che sia arrivato il momento di aprirmi e condividere con voi che sono gay”.
“Essere omosessuale non significa soltanto amare una persona dello stesso sesso, ma anche affrontare situazioni che molte persone non devono mai prendere in considerazione: la paura di non essere accettati, la pressione del rimanere in silenzio, la sensazione di essere diversi. Ma sono cresciuto e sono orgoglioso della persona che sono oggi. Condivido tutto questo per fare un passo avanti per me stesso, ma anche perché credo che nel mondo dello sport non se ne parli abbastanza. In un mondo ideale, non dovremmo nemmeno sentirci obbligati a fare coming out. Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Senza di voi, non sarei la persona che sono oggi.”
In passato Taylor Fritz aveva parlato del tema, affermando che dal suo punto di vista tennisti apertamente gay non sarebbero discriminati dai colleghi: “Non sono sicuro che ci siano giocatori omosessuali tra i primi 100″ afferma il californiano, “statisticamente parlando, dovrebbero esserci… Penso che sia strano, perché credo che un giocatore sarebbe accettato. Per me e gli altri giocatori sul tour sarebbe del tutto normale, non vedo perché dovremmo avere dei problemi al riguardo”.
Brunold ha recentemente giocato al Challenger di Bergamo, sconfitto al primo turno. Il suo miglior risultato in stagione è stata la semifinale a Royan lo scorso maggio e complessivamente nel 2025 ha scalato di circa cento posizioni, vicino al primo “Best” di n.289 dello scorso agosto.
Mario Cecchi
Nel rugby,sport piuttosto mascolino, i giocatori che hanno rivelato la loro omosessualità non hanno avuto (almeno così risulta) ripercussioni. Ciò che si teme,oltre allo spogliatoio, è il pubblico ed in particolare quello più becero .
Nel tennis già molte tenniste si sono rivelate e tranne per qualche paese d’appartenenza nessun problema,anche perché lo sono due icone assolute quali King e Navratilova con buona pace dell’omofoba e razzista Margaret Court.
Il calcio maschile…beh,visto chi frequenta le curve forse è meglio tacere.
Perché è la donna e non l’ uomo il totem della società moderna. Finché apprezzi la donna, hai un valore. Un uomo che non è sfruttabile dalle donne, è una specie di uomo non meritevole. È come se non avesse i minimi requisiti. Non è un uomo, è un gay. Maledetta misandria.
Io trovo invece assai triste, e sintomo di una società malata alla radice leggere che nel 2025 una persona si debba ancora porre la domanda (e di conseguenza avere dubbi) sul fatto che sia giusto,conveniente, o addirittura corretto, dichiarare i propri gusti sessuali. Già solo il fatto che se ne parli e se ne scriva pone un ragazzo di 20 anni alla mercé di coloro che lo definiscono,convinti, “diverso”. Invece di pensare ,in questo caso, a quanto possa progredire sul campo,agli aspetti tecnici e tattici su cui debba lavorare e alle prospettive di una eventuale carriera nel mondo che ha scelto, si sottolinea un aspetto della sua sfera intima che col tennis non c’entra nulla. È stato indubbiamente coraggioso a pubblicare questo post, e gli auguro di realizzare il proprio sogno sportivo.
Si, ma c’e uno che lo supera di molto,arriva!
Chi è il più bravo tennista gay nella storia del tennis?
Koimasky Neibosky!!
Bravo ben fatto
Nel tennis femminile l’omosessualità è sempre stata trasparente, non vedo perché un tennista maschio dovrebbe porsi problemi, come fosse il peccato originale da nascondere… ha fatto bene a fare coming out, piuttosto mi preoccupano i vostri problemi di accettazione
L’effetto Collins 🙂
A parte gli scherzi , la sessualità dovrebbe essere un fatto intimo e privato ,come la religione , se per lui sia una liberazione dichiararlo su di un social credo che difficilmente si libererà dai complessi, ma fatti suoi.
contento per lui, per tanti purtroppo per un motivo o per l’altro non solo è un’opzione, è la via percorsa per decenni