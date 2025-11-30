Griekspoor nella bufera per l’esibizione in Russia: governo e federazione prendono le distanze. Alcaraz sulle esibizioni: “Io gioco per migliorare e divertirmi”
La polemica è esplosa con forza nei Paesi Bassi: Tallon Griekspoor parteciperà a un torneo di esibizione a San Pietroburgo, in Russia, dove affronterà avversari del calibro di Daniil Medvedev, Karen Khachanov e Alexander Bublik. Una scelta che non è stata accolta positivamente né dalle istituzioni olandesi né dalla federazione nazionale, in un contesto internazionale ancora molto delicato.
Il governo olandese: “Non è vietato, ma è moralmente discutibile”
Il ministro olandese degli affari esteri ha commentato con fermezza: “Giocare in Russia non è proibito, ma chiediamo di non farlo per ragioni morali.”
Una presa di posizione chiara, che riflette l’imbarazzo politico derivante dalla decisione del tennista.
La federazione olandese prende le distanze: “Decisione sua, noi non siamo coinvolti”
La Federazione Olandese di Tennis (KNLTB) ha diffuso un comunicato ufficiale:
“Siamo in contatto con Tallon e gli abbiamo spiegato la nostra posizione. Tuttavia, i giocatori hanno il diritto di decidere da soli, indipendentemente dal nostro parere. È esattamente ciò che ha fatto. Vogliamo chiarire che la federazione non è coinvolta in alcun modo.”
Una linea che mira a tutelare l’immagine dell’ente, lasciando al giocatore la piena responsabilità della sua scelta.
Griekspoor si difende: “Non sono mai stato in Russia, voglio giocare contro grandi campioni”
Il diretto interessato ha voluto spiegare le ragioni della sua partecipazione:
“Raramente gioco esibizioni a fine stagione, perché preferisco riposare. Ma non sono mai stato in Russia. Ci saranno tanti grandi giocatori: Medvedev, Khachanov, Bublik… avrò l’opportunità di competere con loro.”
Una motivazione puramente sportiva, almeno nelle intenzioni del giocatore, ma che non ha placato le critiche.
Alcaraz interviene sul tema esibizioni: “Dipende da come le interpreti”
La discussione sugli eventi esibizione non riguarda solo Griekspoor.
Anche Carlos Alcaraz, atteso in questo mese in due match di esibizione — contro Joao Fonseca e Frances Tiafoe — ha parlato del valore e dell’utilità di questi incontri.
Alle domande della Associated Press, lo spagnolo ha risposto: “La differenza maggiore rispetto a un torneo è la concentrazione: in un evento ufficiale devi mantenerla costantemente, è impegnativo fisicamente e mentalmente. In un’esibizione devi concentrarti solo per un giorno, riscaldarti e giocare un singolo match.”
E aggiunge: “Le esibizioni possono essere interpretate in modi diversi: puoi farlo per divertirti, fare bei colpi e intrattenere il pubblico, oppure puoi prenderle molto seriamente e usarle per lavorare su tattiche e schemi da applicare poi nei tornei. Io cercherò di fare entrambe le cose: giocare sul serio e divertirmi il più possibile.”
Marco Rossi
