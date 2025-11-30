Panichi frena Rune: “Serve disciplina, niente fretta. Holger deve ritrovare equilibrio ed efficienza”

Marco Panichi, storico preparatore atletico che negli anni ha lavorato con Novak Djokovic e più recentemente con Jannik Sinner, oggi guida la delicata riabilitazione di Holger Rune dopo la grave lesione al tendine d’Achille. E il tecnico italiano è chiaro: nessuna accelerazione, solo disciplina, qualità e precisione.

In un’intervista Panichi ha analizzato l’infortunio del danese, spiegando come fosse in parte prevedibile e aggiornando sullo stato della sua riabilitazione. Non sono mancati, inoltre, i complimenti per l’eccezionale mentalità professionale di Djokovic.

“Rune ha un potenziale enorme, ma spreca troppe energie”

Panichi ha tracciato un profilo fisico molto preciso del giovane danese:

“Holger ha un potenziale enorme. È esplosivo, coordinato, con un forte istinto naturale. Ma tende a consumare un’enorme quantità di energia, spesso senza motivo. La prima cosa è stata insegnargli a gestirla”.

Una caratteristica che, alla lunga, avrebbe contribuito al suo infortunio.

Segnali da non ignorare: il corpo di Rune stava già avvertendo

Quando Panichi è arrivato nel team, Rune era già in difficoltà:

“Non c’era una singola grande lesione, ma una combinazione di fattori: fatica, compensazioni, rigidità che limitavano il suo movimento. Il suo corpo mandava segnali chiari.”

Per un giocatore che fonda il proprio tennis su velocità, esplosività e cambi di direzione continui, persino un calo del 10% di efficienza diventa una montagna da scalare.

“Si muoveva, sì, ma non nel modo in cui sa muoversi.”

Una riabilitazione senza scorciatoie: “Serve disciplina, intensità controllata”

Panichi ha spiegato il processo di ricostruzione:

“Abbiamo rimesso ordine: prima nella gestione dei carichi, poi nella qualità del movimento. Holger vuole sempre dare tutto, ma nella riabilitazione serve disciplina: progressione graduale, intensità controllata, rispetto dei tempi. A volte bisogna rallentarlo.”

La priorità non è tornare subito a competere, ma tornare bene.

La ricetta: simmetria, equilibrio, fiducia

Il cuore del lavoro, secondo Panichi, è far riscoprire a Rune le sue sensazioni naturali:

“La chiave è recuperare simmetria, equilibrio e fiducia nei movimenti. Un atleta esplosivo come lui deve sentirsi ‘libero’. Quando ritrova fiducia in appoggi e accelerazioni, tutto cambia: torna a muoversi come vuole. È giovane, impara rapidamente.”

L’obiettivo è sempre lo stesso: trasformare la sua intensità in efficienza, non in stress fisico.

Djokovic, il modello: “Ogni esercizio deve avere un perché”

Panichi ha poi elogiato Djokovic, con cui ha lavorato per anni:

“Da Novak ho imparato che ogni esercizio deve avere uno scopo, un obiettivo e un parametro per misurare i progressi. Non accetta nulla per routine: vuole capire tutto. La sua velocità non è solo fisica, ma soprattutto neurologica: prima legge il gioco.”

Un riferimento costante, un esempio di professionalità totale.

Per Rune, il percorso è tracciato: calma, ordine, precisione. Panichi non vuole fretta, ma un ritorno solido, consapevole e completo.

Passo dopo passo, senza accelerazioni, ma senza fermarsi.





Francesco Paolo Villarico