Collins parla della sua vita privata, Rune aggiorna i fan sulla riabilitazione, Svitolina e Monfils ballano in allenamento e Kasatkina prepara il rientro

Il finale di stagione non porta soltanto analisi tecniche e bilanci sportivi: spesso apre una finestra sulla vita personale e sui momenti più leggeri dei tennisti. Questa settimana, le storie più commentate arrivano dagli Stati Uniti, dalla Danimarca, dall’Ucraina e dall’Australia, con protagonisti molto diversi tra loro.

Collins rivela la sua nuova relazione: “Sono una donna vera, vediamo se saprà gestirmi”

Da qualche tempo Danielle Collins non ha problemi a condividere pubblicamente aspetti intimi della sua vita, e il suo passaggio al podcast Nothing Podcast — insieme a Isner, Querrey, Johnson e Sock — lo conferma. La statunitense, che tra poche settimane compirà 32 anni, ha raccontato con grande spontaneità di aver iniziato una nuova relazione.

“Sto uscendo con qualcuno, siamo già usciti 8-9 volte, tutto è successo molto in fretta”, ha rivelato. “Lui non sa nulla di tennis, ha gli occhi azzurri e lavora nella finanza: ha appena fondato la sua azienda. Spero che funzioni… sono molta donna, non sono per tutti. Vedremo se saprà gestirlo. Ho molta personalità, posso essere un po’ ‘pesante’, come molti hanno visto anche in campo”.

Rune aggiorna sul recupero: “Fase 2 della riabilitazione, tutto procede alla grande”

Mentre il suo ritorno in campo è ancora lontano, Holger Rune continua a mantenere il contatto con i tifosi attraverso i social, aggiornandoli passo dopo passo sulla sua riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia.

“Sono passate ora 5 settimane e mezzo dall’operazione e qui arriva un altro post super nerd sulla progressione della mia caviglia”, ha scritto su Instagram con ironia. “Le cose stanno andando benissimo nella fase 2 della riabilitazione e mi sento bene. Sono grato per l’aiuto di tutte le persone coinvolte intorno a me”.

Il danese, che starà fuori ancora molti mesi, sta trasformando la sua riabilitazione in un racconto pubblico, cercando di non sparire dal radar dei tifosi.

Holger Rune via IG : “It's now 5,5 weeks since surgery and here we go with a super nerdy post on my ankel progression things are going really well in phase 2 of my rehab and I feel good Grateful for the help I get from everyone involved and around ❤️”@holgerrune2003 pic.twitter.com/JCu5pBGIN8 — PrinceHolger (@PrinceHolger_) November 28, 2025

Svitolina e Monfils, un ballo per salutare la stagione

Tra i momenti più leggeri della settimana, il video condiviso da Elina Svitolina e Gaël Monfils ha strappato molti sorrisi. Durante una pausa negli allenamenti post-stagione, la coppia ha improvvisato un piccolo ballo, condividendo con i fan un momento di gioia, energia e complicità. Un modo perfetto per voltare pagina e prepararsi al 2026 con il sorriso.

Kasatkina pronta al ritorno: rientrerà a Brisbane

Buone notizie anche per Daria Kasatkina, che aveva annunciato uno stop più di un mese fa per motivi emotivi e personali. La russa tornerà in campo alla WTA Brisbane 2026, torneo in cui lo scorso anno era uscita agli ottavi. Sarà un rientro importante, soprattutto per ritrovare sensazioni e fiducia dopo settimane complicate.





Francesco Paolo Villarico