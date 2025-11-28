La Rafa Nadal Academy sbarca anche Brasile

La Rafa Nadal Academy continua nel suo piano di espansione globale, tanto che alle sedi già attive alle Baleari (la casa madre), Kuwait, Repubblica Dominicana, Messico, Grecia, Marbella, Hong Kong e Egitto, a breve si aggiungerà una in Brasile, la prima in Sud America. L’inaugurazione della nuova struttura è prevista per il 2028 a Porto Belo, nello stato di Santa Catarina, e offrirà servizi di alto livello con 17 campi da tennis (9 all’aperto, 7 al coperto e 1 campo centrale) in varie superfici: terra battuta (6) e cemento (11). Il complesso comprenderà inoltre 8 campi da padel, una caffetteria, un negozio di articoli sportivi e una palestra riservata esclusivamente a giocatori e visitatori.

Il nuovo centro offrirà programmi di tennis su misura per giocatori di tutte le età e livelli, basati sulla metodologia sviluppata da Rafa Nadal e dal suo team di allenatori in oltre due decenni di esperienza nel circuito professionistico. Il nuovo complesso farà parte del All Resort Club Residence, sviluppato dal Gruppo All Wert. Questo innovativo complesso residenziale e alberghiero diventerà una delle destinazioni per il tempo libero e lo sport più all’avanguardia del Paese. Oltre al Rafa Nadal Tennis Center, ospiterà un campo da golf illuminato, una spiaggia artificiale con piscina a onde, campi da calcio, tre hotel e una comunità che supererà i 12.000 residenti. Un investimento importante per il tennis ma anche a livello ricettivo/turistico per la zona.

“Siamo molto lieti che l’espansione internazionale dell’accademia stia raggiungendo il Sud America. In Brasile c’è una grande passione per lo sport e sono convinto che il progetto sarà un successo”, ha dichiarato Rafa Nadal a proposito di questa nuova iniziativa.

Non è stata una scelta casuale quella di sbarcare proprio in Brasile. Secondo recenti studi di mercato, il tennis nel grande paese sudamericano sta vivendo un momento di grande interesse e crescita: si stima infatti che l’incremento annuo di praticamente sia del 6%. Questa crescita è rafforzata dal Programma di Sviluppo del Tennis Brasiliano, promosso dalla Confederazione Tennistica Brasiliana, e dal fatto che lo stato di Santa Catarina si è affermato come una delle regioni con il maggior numero di giocatori del paese, secondo solo a San Paolo.

Mario Cecchi