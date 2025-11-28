Chi ha commesso più doppi falli nel 2025? Shapovalov guida la classifica davanti a Bublik e Medvedev

Con la stagione ATP 2025 ormai conclusa, è tempo di tirare le somme anche su un dato meno nobile ma sempre significativo: il numero di doppi falli. Un indice che spesso racconta molto dello stile di gioco, dell’aggressività al servizio e, in alcuni casi, del rischio eccessivo preso nei momenti chiave.

Come prevedibile, ai primi posti compaiono grandi battitori, giocatori che cercano spesso soluzioni estreme anche con la seconda palla. E i numeri lo confermano.

A guidare la classifica c’è Denis Shapovalov, che ha accumulato un totale impressionante di 302 doppi falli nel corso dell’anno. Subito dietro troviamo il kazako Alexander Bublik, sempre fedele al suo tennis spettacolare e imprevedibile, che chiude il 2025 con 299 doppi falli.

Completa il podio Daniil Medvedev, autore di 277 doppi falli: un dato sorprendente per un giocatore solitamente molto solido, ma spiegabile con la scelta di spingere maggiormente il secondo servizio nei momenti decisivi.

Il quarto posto è occupato dalla rivelazione americana Learner Tien, che ha commesso 235 doppi falli, mentre in quinta posizione troviamo un altro canadese, Félix Auger-Aliassime, con 234 doppi falli.

Ecco la Top 5 dei tennisti con più doppi falli nel 2025:

🇨🇦 Denis Shapovalov – 302

🇰🇿 Alexander Bublik – 299

🇷🇺 Daniil Medvedev – 277

🇺🇸 Learner Tien – 235

🇨🇦 Félix Auger-Aliassime – 234

Un dato che, pur non essendo sinonimo di fragilità, indica quanto oggi il tennis premi un approccio offensivo anche al servizio. Rischiare paga, ma non sempre. E la classifica dei doppi falli lo dimostra: quando si spinge troppo, il confine tra genialità e spreco diventa sottile.





Francesco Paolo Villarico