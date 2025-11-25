Next Gen ATP Finals 2025: svelato il prize money, oltre 2 milioni di dollari in palio
Le Next Gen ATP Finals 2025 hanno ufficialmente annunciato il montepremi totale, confermando una delle edizioni economicamente più ricche nella storia del torneo. Come riportato sul sito ufficiale della manifestazione, saranno distribuiti oltre 2 milioni di dollari tra i giovani talenti che prenderanno parte all’evento.
La struttura dei premi mantiene la filosofia che da anni caratterizza il torneo: garantire una solida base economica ai partecipanti e allo stesso tempo valorizzare i risultati ottenuti durante la competizione.
L’edizione 2025 si terrà dal 18 al 22 dicembre, una collocazione che chiuderà simbolicamente la stagione agonistica dei migliori Under 20 del circuito ATP.
Partecipare vale già un tesoro
Solo per il fatto di qualificarsi e scendere in campo a Las Next Gen ATP Finals 2025, ogni giocatore riceverà un assegno di 154.000 dollari. Una cifra importante, che riflette il prestigio crescente dell’evento dedicato ai migliori Under 21 del circuito ATP.
Quasi 540 mila dollari al campione
Il vincitore dell’edizione 2025 porterà a casa un premio di 539.750 dollari, un importo che conferma la volontà dell’organizzazione di rendere il torneo sempre più attrattivo anche sotto il profilo economico.
Complessivamente, l’intero montepremi supera i 2 milioni di dollari, un segnale di grande solidità e di continuo investimento sui giovani talenti che rappresentano il futuro del tennis mondiale.
Marco Rossi
TAG: Next Gen ATP Finals, Next Gen ATP Finals 2025
8 commenti
@ Max66 (#4530607)
non conosco direttamente la situazione personale di Cinà, ma dall’esterno sembra proprio nel bel mezzo di una fase “di passaggio”, e non perché sono io a dirlo 🙂 , ma perché più spesso del previsto gli abbiamo visto le batterie a metà carica. Forza Federico, ti aspettiamo per un super 2026!
@ Pikario Furioso (#4530618)
Concordo, magari avrà molte altre occasioni, ma il finale di stagione un po’deludente
Essendo un’esibizione sempre più ricca potrebbero sfruttarla come allenamento agonostico in preparazione degli AO e mettersi in tasca tanti dollari.
Ennesima manifestazione inutile e totalmente priva di contenuti viste le regole ed il punteggio.
@ Pikario Furioso (#4530618)
Concorso, magari avrà molte altre occasioni, ma il finale di stagione un po’deludante
Ma certo!!!!!
Mensik, Fonseca e Tien sono top 30 sono in vacanza in vista dell’ off season.
Secondo me Fonseca, Mensik, Tien e Dino saltano. Pertanto Blocks guida la truppa fino a Bailly. Engel quindi e’ dentro. Peccato per Cina’ che era li’ li’ con Engel fino a un mese fa.
Quando sapremo l’ elenco dei tennisti partecipanti alla ricca esibizione di fine anno X giovani?
Malgrado i tanti soldi in palio, dubito che Mensik, Tien e Fonseca, i più forti under 20, partecipino… peccato per Ciná, per lui sarebbe stata l’occasione per svincolarei dalla fitp e farsi un suo team vero