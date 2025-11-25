Kooyong Classic: Un parterre di stelle per l’evento, da Musetti a Cobolli, passando per Kyrgios e Khachanov. Resi noti tutti i partecipanti

Il torneo si prepara ad accogliere una delle entry list più ricche e spettacolari degli ultimi anni, con una combinazione di top player attuali e protagonisti affermati del circuito mondiale. Il torneo esibizione Kooyong Classic si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2026.

Musetti guida la pattuglia, Cobolli tra i protagonisti

Nel tabellone maschile spicca la presenza di Lorenzo Musetti (ITA), attuale numero 8 del mondo, chiamato a fare da leader tecnico in un gruppo che unisce talento, esperienza e storie sportive di rilievo.

Subito dietro figura Alexander Bublik (KAZ), n. 11 ATP, uno dei giocatori più imprevedibili e brillanti del circuito. Il pubblico potrà rivedere in campo anche Nick Kyrgios (AUS), ex numero 13 del mondo, noto per il suo carisma e per il talento cristallino.

Tra i protagonisti del presente spicca Karen Khachanov (RUS), attuale numero 18, e soprattutto Flavio Cobolli (ITA), n. 22, ormai stabilmente tra i big dopo una stagione in costante ascesa. Completa la nuova generazione emergente Learner Tien (USA), numero 28 ATP.

Grande attenzione anche per Matteo Berrettini (ITA), oggi numero 56 ma già numero 6 del mondo, sempre capace di grandi exploit quando in condizioni fisiche ottimali. Insieme a lui un’altra ex top 10: Hubert Hurkacz, oggi n. 73 ma con un passato da n. 6 ATP.

Il quadro dei giocatori esperti si arricchisce con Marin Čilić (CRO), già numero 3 del mondo, attualmente n. 75, e con Zhang Zhizhen (CHN), ex n. 31 e numero 1 della Cina.

Vekić e Hantuchová illuminano il tabellone femminile

Il torneo femminile avrà come principale protagonista Donna Vekić (CRO), oggi numero 72 del mondo ma già top 20 con diverse grandi partite alle spalle. Il suo tennis potente e la sua solidità la rendono una delle giocatrici più attese.

Accanto a lei una presenza speciale: Daniela Hantuchová (SVK), ex numero 5 del mondo, che prenderà parte all’evento come guest appearance. Una leggenda capace di portare prestigio e affetto del pubblico, grazie a una carriera di altissimo livello e una classe che ancora oggi affascina.

Uomini

Lorenzo Musetti 🇮🇹 – World No. 8

Alexander Bublik 🇰🇿 – World No. 11

Nick Kyrgios 🇦🇺 – Former World No. 13

Karen Khachanov 🇷🇺 – World No. 18

Flavio Cobolli 🇮🇹 – World No. 22

Learner Tien 🇺🇸 – World No. 28

Matteo Berrettini 🇮🇹 – World No. 56 (Former World No. 6)

Hubert Hurkacz 🇵🇱 – World No. 73 (Former World No. 6)

Marin Čilić 🇭🇷 – World No. 75 (Former World No. 3)

Zhang Zhizhen 🇨🇳 – China’s No. 1 Player (Former World No. 31)

Donne

Donna Vekić 🇭🇷 – World No. 72 (Former World No. 17)

Daniela Hantuchová 🇸🇰 – Former World No. 5 (Guest Appearance)





