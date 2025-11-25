WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Varvara Lepchenko vs Laura Pigossi Inizio 14:00
Candela Vazquez vs (5) Caroline Dolehide
(1) Mayar Sherif vs Julia Riera
(7) Maria Lourdes Carle vs Katarina Jokic
Luisina Giovannini vs (2) Leolia Jeanjean
Cancha 3 – ore 14:00
Irene Burillo vs Miriam Bulgaru Inizio 14:00
Carole Monnet vs Laura Samson
Sara Sorribes Tormo vs Alicia Herrero Linana
(4) Oleksandra Oliynykova vs Sada Nahimana
