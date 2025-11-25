WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Laura Pigossi nella foto
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Varvara Lepchenko USA vs Laura Pigossi BRA Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Candela Vazquez ARG vs (5) Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs Katarina Jokic SRB

Il match deve ancora iniziare

Luisina Giovannini ARG vs (2) Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Irene Burillo ESP vs Miriam Bulgaru ROU Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs Alicia Herrero Linana ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) Oleksandra Oliynykova UKR vs Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

