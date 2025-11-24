“Più di quanto potessi sognare”: l’addio al tennis di Dennis Novak

Il tennista austriaco Dennis Novak ha annunciato questa settimana il proprio ritiro dal tennis professionistico. A 32 anni, l’ex numero 85 del mondo ha condiviso la decisione tramite un lungo e sentito messaggio su Instagram, chiudendo così una carriera costruita con dedizione, sacrificio e risultati di valore assoluto.

“La mia carriera professionistica è giunta al termine”

Nel post pubblicato sui social, Novak ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo farvi sapere che la mia carriera professionistica è arrivata al capolinea. Raggiungere il numero 85 del mondo, giocare 17 volte la Davis Cup per l’Austria e partecipare ai tabelloni principali di tutti gli Slam è più di quanto avrei mai potuto sognare!!”

Il giocatore di Wiener Neustadt ha infatti raggiunto il best ranking di No. 85 nel 2020, disputato 17 incontri di Coppa Davis e partecipato a tutti i tornei del Grande Slam.

Una carriera ricca di momenti significativi

Nel corso della sua esperienza nel circuito, Novak ha ottenuto:

Due quarti di finale ATP

Due vittorie contro giocatori Top 20

Il terzo turno a Wimbledon 2018, suo miglior risultato Slam

Pur senza un curriculum ricco di titoli, Novak è sempre stato considerato un professionista serio, combattivo e rispettato da colleghi e appassionati.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di inseguire il mio sogno” Nel suo messaggio di addio, l’austriaco ha dedicato parole piene di gratitudine alle persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso:

“Grazie ai miei genitori e alla mia famiglia per avermi dato la possibilità di inseguire il mio sogno di diventare un tennista professionista e per avermi sostenuto per tutta la vita, senza alcun dubbio!!!”

“Grazie a tutti i miei coach nel corso degli anni per il lavoro fatto con me e per la fiducia!”

Un ringraziamento speciale è andato anche alla sua compagna:

“Grazie alla mia fidanzata che è sempre stata al mio fianco e non si è mai lamentata quando ero via per tante settimane! Ti amo ❤️”

Infine, Novak ha chiuso con un pensiero sul suo viaggio sportivo:

“Sono davvero grato per tutto ciò che ho potuto vivere in questo percorso e per tutte le persone che ho conosciuto, con cui ho stretto amicizie che dureranno per tutta la vita!!”





Marco Rossi