WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurre (LIVE)
24/11/2025 12:40 Nessun commento
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Martina Trevisan vs Eva Vedder Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Veronika Erjavec vs Marina Bulbarella
Il match deve ancora iniziare
Polona Hercog vs Jazmin Ortenzi
Il match deve ancora iniziare
Carolina Alves vs (3) Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:00
Lucciana Perez Alarcon vs Elizabeth Mandlik Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Jessica Pieri vs (8) Maja Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
Despina Papamichail vs Ayana Akli
Il match deve ancora iniziare
