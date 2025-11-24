WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurre (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Martina Trevisan ITA vs Eva Vedder NED Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Veronika Erjavec SLO vs Marina Bulbarella ARG

Il match deve ancora iniziare

Polona Hercog SLO vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

Carolina Alves BRA vs (3) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:00
Lucciana Perez Alarcon PER vs Elizabeth Mandlik USA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Jessica Pieri ITA vs (8) Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE vs Ayana Akli USA

Il match deve ancora iniziare

