Il Presidente Binaghi esulta: “L’Italia è la nazione più forte al mondo”

La gioia per il trionfo dell’Italia nella Davis Cup 2025 a Bologna, per la quarta volta nella storia del tennis italiano e prima in casa di fronte al nostro pubblico, è travolgente e anche il Presidente FITP Angelo Binaghi è raggiante ai microfoni di SuperTennis dopo il meritato successo dei nostri azzurri. Una Final 8 da sogno, con sei vittorie in altrettante partite di singolare, trainati dalla classe e leadership di Berrettini nel primo incontro e dalla potenza, energia e combattività di un irriducibile Cobolli nel secondo singolare, alle migliori prestazioni nella sua giovane carriera. L’aveva detto Jannik Sinner: quello che più mi fa arrabbiare è che non venga considerato il grande valore della squadra italiana anche nel caso della mia assenza. Proprio da questo parte Binaghi nelle sue dichiarazioni a caldo, che riportiamo da SuperTennis.

“Nelle ultime due settimane abbiamo vinto Nitto ATP Finals e Coppa Davis. Aveva ragione Jannik: siamo uno squadrone anche senza di lui e Lorenzo. Ci possiamo permettere di tenere fuori un Top 30 come Darderi, Matteo Arnaldi, e vincere. Vuol dire che abbiamo un sistema che funziona”.

“È una competizione, con questa formula, che spesso è stata vinta con un solo giocatore. Noi potremmo giocare con otto, dieci giocatori. Abbiamo vinto nonostante tre mesi di stop forzato al nostro numero 1, nonostante le settimane di infortunio del nostro numero 2. Nel tennis maschile siamo la nazione più forte del mondo”.

Campioni in Davis Cup e BJK Cup, con il n.2 del mondo Sinner a lungo n.1 (ma di fatto miglior tennista del 2025, lo certificano i numeri e il “peso” dei trofei vinti da Jannik), ma Binaghi non si ferma e pone già obiettivi ambiziosi per il 2026: “Dobbiamo vincere gli Internazionali BNL d’Italia al maschile, come non succede da 50 anni, e fare un’altra grande festa come questa. Jannik poi deve tornare numero 1”.

Chiusura per il successo anche organizzativo delle grandi manifestazioni in Italia, dopo 5 anni di Finals a Torino a cui si aggiunge un nuovo quinquennio fino al 2030, anche la Davis ha visto una prima edizione della Final 8 di grande profilo: “Terremo le finali di Coppa Davis in Italia per tre anni, e speriamo anche di più” conclude Binaghi.

Marco Mazzoni