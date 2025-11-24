Il Presidente Binaghi esulta: “L’Italia è la nazione più forte al mondo”
La gioia per il trionfo dell’Italia nella Davis Cup 2025 a Bologna, per la quarta volta nella storia del tennis italiano e prima in casa di fronte al nostro pubblico, è travolgente e anche il Presidente FITP Angelo Binaghi è raggiante ai microfoni di SuperTennis dopo il meritato successo dei nostri azzurri. Una Final 8 da sogno, con sei vittorie in altrettante partite di singolare, trainati dalla classe e leadership di Berrettini nel primo incontro e dalla potenza, energia e combattività di un irriducibile Cobolli nel secondo singolare, alle migliori prestazioni nella sua giovane carriera. L’aveva detto Jannik Sinner: quello che più mi fa arrabbiare è che non venga considerato il grande valore della squadra italiana anche nel caso della mia assenza. Proprio da questo parte Binaghi nelle sue dichiarazioni a caldo, che riportiamo da SuperTennis.
“Nelle ultime due settimane abbiamo vinto Nitto ATP Finals e Coppa Davis. Aveva ragione Jannik: siamo uno squadrone anche senza di lui e Lorenzo. Ci possiamo permettere di tenere fuori un Top 30 come Darderi, Matteo Arnaldi, e vincere. Vuol dire che abbiamo un sistema che funziona”.
“È una competizione, con questa formula, che spesso è stata vinta con un solo giocatore. Noi potremmo giocare con otto, dieci giocatori. Abbiamo vinto nonostante tre mesi di stop forzato al nostro numero 1, nonostante le settimane di infortunio del nostro numero 2. Nel tennis maschile siamo la nazione più forte del mondo”.
Campioni in Davis Cup e BJK Cup, con il n.2 del mondo Sinner a lungo n.1 (ma di fatto miglior tennista del 2025, lo certificano i numeri e il “peso” dei trofei vinti da Jannik), ma Binaghi non si ferma e pone già obiettivi ambiziosi per il 2026: “Dobbiamo vincere gli Internazionali BNL d’Italia al maschile, come non succede da 50 anni, e fare un’altra grande festa come questa. Jannik poi deve tornare numero 1”.
Chiusura per il successo anche organizzativo delle grandi manifestazioni in Italia, dopo 5 anni di Finals a Torino a cui si aggiunge un nuovo quinquennio fino al 2030, anche la Davis ha visto una prima edizione della Final 8 di grande profilo: “Terremo le finali di Coppa Davis in Italia per tre anni, e speriamo anche di più” conclude Binaghi.
Marco Mazzoni
Se si toglie i top ten per vedere come sta il tennis italiano :
ATP TOUR 2025 Tornei
1 ITALIA 5 Vinti (con 5 finali)
CANADA 3 V USA 2 V SPAGNA 0 V .
Pope BINAGHI, Pontefice di FITP, deve restare in carica “a vita”.
Non importa se per bravura o se solo per fortuna ha portato il tennis italiano sul tetto del mondo …
…non era neppure LONTANAMENTE IMMAGINABILE il raggiungimento di questi traguardi per la nostra “Italietta” (lo dico con affetto!).
Eravamo pressoché “scomparsi” dal GRANDE TENNIS per 50 anni, fino al MC Masters 1000 di Fogna (2019) e poi alla finale di Wimbledon 2021) con Berretto…
…poi dall’Anno del Signore 2023 è iniziata la CAVALCATA del VALCHIRIO Sinner, capace di trascinare i suoi connazionali attraverso il calendario ATP, mettendo a FERRO E FUOCO finali e finalissime!!
Ormai noi, appassionati e tifosi, siamo ridotti a successo-dipendenti e nel 2026 ci sembrerebbe perfino “poco” vincere “soltanto” 2 Slam…
…Jannik facci un regalo: che siano 3 (TRE), meglio se 4 (QUATTRO), e scusaci per questo ardore così sfacciato!
Forza ITALIA e forza SINNER !!
2025 COPPA DAVIS ITALIA
ATP TOUR 2025 Tornei : 1 ITALIA 11 Vinti
2 SPAGNA 8 V
3 CANADA 6 V
4 USA 5 V
Binaghi ha fatto bingo.
A tante persone sarà antipatico il buon Binaghi. Molti lo ritengono un politicante, altri troppo accentratore. Può darsi che ci siano dei fondi di verità. Però dicano quello che vogliono, negli anni ha svolto un lavoro eccezionale per il movimento tennistico nazionale! Il progetto campi veloci che ha portato una nazione di terraioli ad imparare a giocare a tennis anche su superfici diverse dalla terra (con evidente miglioramento, per esempio, del servizio che prima era trascurato), i tanto criticati tornei a Pula che però hanno consentito a tanti giovani italiani di costruirsi una classifica decente senza doversi accollare trasferte tremende in India, Egitto etc, aver portato in Italia ATP finals, finali di Davis, Next gen etc, aver incrementato il numero di tornei giocati in Italia in generale, migliorato immensamente il livello dei tecnici federali ed il supporto ai giovani talenti.. Insomma, è inutile che continui con l’elenco: i presidenti delle altre federazioni, calcio in primis, dovrebbero prendere spunto da quanto fatto dalla Fit. E’ vero, la nascita in Italia di un talento come Sinner è un evento casuale e fortunato e non è un merito per la federazione. Avere 10/11 italiani in top 100 e molti altri giocatori a ridosso è, invece, il segnale di un movimento in grande salute e molto efficiente, non può essere un evento fortuito! Ultima nota di merito: la creazione di un canale televisivo tematico: un’idea visionaria che ha portato grandi risultati in pochi anni! Cos’altro aggiungere? Chapeau!
