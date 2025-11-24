Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 24 Novembre 2025

Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
CH Athens – Hard
Q2 Hurrion – Angelini Inizio 09:30
ATP Athens
Millen Hurrion [1]
0
2
Lorenzo Angelini [8]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hurrion
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
L. Angelini
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Hurrion
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Angelini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q2 Basile – Parizzia 2° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Ribecai – Dedura 3° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
CH Manama – hard
R32 Binda – Melnic Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
CH Islamabad – hard
R32 Borrelli – Bataljin Inizio 07:00
ATP Islamabad
Leonardo Borrelli
7
6
Lawrence Bataljin
6
1
Vincitore: Borrelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Borrelli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
L. Bataljin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
L. Borrelli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
L. Bataljin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
L. Bataljin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
L. Borrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Bataljin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
L. Borrelli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Bataljin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Borrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Bataljin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
CH Maia – Indoor Terra
Q2 Marmousez – Compagnucci TBA
Il match deve ancora iniziare
Buenos Aires 125 – Terra
1T Trevisan – Vedder ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
1T Pieri – Chwalinska 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
Borrelli è un 2.4, ha avuto coraggio ( e soldini) per andare in Pakistan, ed ecco bei punticini Atp!
La Pieri continua a giocare. Probabilmente per raggiungere il best ranking e le quali in Australia. Secondo me lei ha più bisogno di altre di fare riposo e allenamenti altrimenti fisicamente non regge quei ritmi. Tra l’altro gioca tutti 125 dove non è affatto facile fare punti.
Ottima scelta borrelli… ora sarà chiuso ma va già bene così! Io mi sono beccato facile facile il suo 2-0 a quota 3
Ma perché giocare a Islamabad? Non è dietro l’ angolo. Per fare punti? Ma è un bel investimento.