Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 24 Novembre 2025

24/11/2025 08:28 4 commenti
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini

GRE CH Athens – Hard
Q2 Hurrion GBR – Angelini ITA Inizio 09:30

ATP Athens
Millen Hurrion [1]
0
2
Lorenzo Angelini [8]
30
2


Q2 Basile ITA – Parizzia SUI 2° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – Dedura GER 3° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare



BRN CH Manama – hard
R32 Binda ITA – Melnic ROU Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



PAK CH Islamabad – hard
R32 Borrelli ITA – Bataljin AUS Inizio 07:00

ATP Islamabad
Leonardo Borrelli
7
6
Lawrence Bataljin
6
1
Vincitore: Borrelli




POR CH Maia – Indoor Terra
Q2 Marmousez FRA – Compagnucci ITA TBA

Il match deve ancora iniziare



ARG Buenos Aires 125 – Terra
1T Trevisan ITA – Vedder NED ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pieri ITA – Chwalinska POL 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Dario (Guest) 24-11-2025 09:34

Borrelli è un 2.4, ha avuto coraggio ( e soldini) per andare in Pakistan, ed ecco bei punticini Atp!

 4
4


Guido (Guest) 24-11-2025 09:23

La Pieri continua a giocare. Probabilmente per raggiungere il best ranking e le quali in Australia. Secondo me lei ha più bisogno di altre di fare riposo e allenamenti altrimenti fisicamente non regge quei ritmi. Tra l’altro gioca tutti 125 dove non è affatto facile fare punti.

 3
3

Vasco90 24-11-2025 09:03

Ottima scelta borrelli… ora sarà chiuso ma va già bene così! Io mi sono beccato facile facile il suo 2-0 a quota 3

 2
2


Leprotto (Guest) 24-11-2025 08:53

Ma perché giocare a Islamabad? Non è dietro l’ angolo. Per fare punti? Ma è un bel investimento.

 1
1
