WTA 125 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre ai nastri di partenza
WTA 125 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif vs Julia Riera
Martina Trevisan vs Eva Vedder
Despina Papamichail vs Qualifier
(WC) Candela Vazquez vs (5) Caroline Dolehide
(4) Oleksandra Oliynykova vs Sada Nahimana
(WC) Lucciana Perez Alarcon vs Elizabeth Mandlik
Varvara Lepchenko vs Laura Pigossi
Jessica Pieri vs (8) Maja Chwalinska
(7) Maria Lourdes Carle vs Qualifier
Irene Burillo vs Miriam Bulgaru
Qualifier vs Qualifier
Carolina Alves vs (3) Panna Udvardy
(6) Veronika Erjavec vs (WC) Marina Bulbarella
Polona Hercog vs Jazmin Ortenzi
Carole Monnet vs Laura Samson
(WC) Luisina Giovannini vs (2) Leolia Jeanjean
TAG: WTA 125 Buenos Aires
3 commenti
Sherif
Carle
Oliynykova
Jeanjean
Q
Chwalinska
Udvardy
Hercog
CARLE
SHERIF
CHWALINSKA
JEANJEAN
DOLEHIDE
OLIYNYKOVA
UDVARDY
ERJAVEC
Udvardy
Sherif
Chwalinska
Jeanjean
Dolehide
Oliynykova
Carle
Ortenzi