WTA 125 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre ai nastri di partenza

23/11/2025 19:08 3 commenti
Martina Trevisan nella foto
ARG WTA 125 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif EGY vs Julia Riera ARG
Martina Trevisan ITA vs Eva Vedder NED
Despina Papamichail GRE vs Qualifier
(WC) Candela Vazquez ARG vs (5) Caroline Dolehide USA

(4) Oleksandra Oliynykova UKR vs Sada Nahimana BDI
(WC) Lucciana Perez Alarcon PER vs Elizabeth Mandlik USA
Varvara Lepchenko USA vs Laura Pigossi BRA
Jessica Pieri ITA vs (8) Maja Chwalinska POL

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs Qualifier
Irene Burillo ESP vs Miriam Bulgaru ROU
Qualifier vs Qualifier
Carolina Alves BRA vs (3) Panna Udvardy HUN

(6) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Marina Bulbarella ARG
Polona Hercog SLO vs Jazmin Ortenzi ARG
Carole Monnet FRA vs Laura Samson CZE
(WC) Luisina Giovannini ARG vs (2) Leolia Jeanjean FRA

3 commenti

espertodipallacorda 23-11-2025 21:08

Sherif

Carle

Oliynykova
Jeanjean

Q
Chwalinska
Udvardy
Hercog

 3
gbuttit 23-11-2025 21:03

CARLE

SHERIF

CHWALINSKA
JEANJEAN

DOLEHIDE
OLIYNYKOVA
UDVARDY
ERJAVEC

 2
miky85 23-11-2025 20:15

Udvardy

Sherif

Chwalinska
Jeanjean

Dolehide
Oliynykova
Carle
Ortenzi

 1
