WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

22/11/2025
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 21:00
(3) Leolia Jeanjean FRA vs (2) Mayar Sherif EGY Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Laura Samson CZE vs (5) Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

(4) Maria Lourdes Carle ARG / (4) Sara Sorribes Tormo ESP vs (3) Leolia Jeanjean FRA / (3) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare

