WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
22/11/2025 15:10 Nessun commento
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 21:00
(3) Leolia Jeanjean vs (2) Mayar Sherif Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Laura Samson vs (5) Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
(4) Maria Lourdes Carle / (4) Sara Sorribes Tormo vs (3) Leolia Jeanjean / (3) Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
