Davis Cup – Italia avanti 1-0: Berrettini firma il primo punto nella semifinale contro il Belgio

A Bologna forse è tornato il Matteo Berrettini dei giorni migliori. L’azzurro ha sconfitto il belga Raphaël Collignon per 6-3 6-4, firmando una prestazione che ricorda da vicino il campione capace, negli anni passati, di trascinare l’Italia e arrivare fino alla finale di Wimbledon. Una partita intensa, con momenti complicati, ma dominata nei passaggi chiave da un Berrettini finalmente brillante, carico e trascinato dallo spirito della Coppa Davis.

Il punto che ha cambiato tutto

Nel primo set Matteo ha piazzato il break decisivo nel secondo gioco e senza concedere nulla portava a casa la frazione per 6 a 3.

Il momento decisivo è arrivato sul 2-3 nel secondo set, quando Berrettini si è trovato a fronteggiare una pericolosissima palla break. In una situazione quasi compromessa, Matteo ha tirato fuori dal cilindro il colpo più bello della partita: un passante di diritto incrociato in corsa, di fattura semplicemente perfetta. Uno di quei colpi che solo i campioni sanno produrre quando il peso della partita si fa sentire.

Da lì Berrettini ha ritrovato fiducia, solidità e coraggio. È stato il punto che ha letteralmente girato la partita, spegnendo l’entusiasmo del belga e rilanciando l’azzurro verso la parte finale del match.

Una metamorfosi targata Coppa Davis

Lo si era già visto nel 2024, ma a Bologna 2025 Berrettini lo ha confermato: la Davis lo trasforma.

L’atmosfera, la squadra, il pubblico, l’energia collettiva: tutto questo lo fa rendere come pochi altri. E anche oggi lo si è visto chiaramente. Dopo mesi difficili, tra stop, sconfitte e cali di fiducia, Matteo ha mostrato un repertorio da fuoriclasse: servizio incisivo, diritto devastante, discese a rete ben costruite, gestione dei momenti delicati da giocatore vero.

Una metamorfosi che lo staff azzurro conosce bene, e che il pubblico bolognese ha accolto con un entusiasmo travolgente.

Il finale è un monologo azzurro

Sul 5-4 nel secondo set, Berrettini ha servito per il match con una tranquillità da grande giocatore.

Prima esterna, seconda vincente al centro, dritti pesanti e tanta lucidità: in pochi minuti ha chiuso con autorità, firmando un 6-4 che certifica la sua superiorità.

Gli ultimi punti sono stati un manifesto del suo tennis: servizio dominante, colpi puliti, zero esitazioni.

Se questo è il Berrettini che l’Italia ritrova in Davis, nessun altro numero 2 al mondo può dirsi davvero al sicuro.

Una vittoria che vale molto più di un punto

Il successo contro Collignon non è solo un punto nella serie contro il Belgio: è un segnale forte per tutto il team. Berrettini ha dimostrato di poter essere una colonna portante della squadra, un leader tecnico e emotivo in grado di spostare gli equilibri.

E soprattutto ha dimostrato a sé stesso che il campione c’è ancora. Che il talento non se n’è mai andato.

E che la Davis, come sempre, sa accendere in lui la scintilla.

A Bologna, oggi, quella scintilla, forse, è diventata una fiamma.

ATP Bologna Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Raphael Collignon Raphael Collignon 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Collignon 15-0 30-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico