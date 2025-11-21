Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 21 Novembre 2025
CH Bergamo – indoor hard
QF Passaro – Topo 2° inc. ore 11
QF Arnaboldi – Travaglia 3° inc. ore 11
QF Engel – Guerrieri Non prima 18:00
QF Maestrelli – Napolitano Non prima 20:00
CH Montemar – terra
QF Gakhov – Giustino Non prima 17:15
QF Piraino – Cadenasso Non prima 13:30
SF Bondioli /Cadenasso – Barnat /Duda Non prima 17:15
CH Soma Bay – hard
QF Binda – Samuel 2° inc. ore 10
Ohh ..se me lo confermi quasi quasi ci scommetto su un deca!:-)
Ogni partita è da giocare e il livello mi sembra abbastanza simile, nel senso che vedendoli giocare non mi sembra evidente la differenza di ranking.
Senza volergli portare sfiga, ma non vedo come Passaro possa perdere questo torneo
A Bergamo, 6 dei nostri contro due tedeschi, ce la dobbiamo fare…
Tranquilli ragazzi…vi do’ per certi due azzurri in semi a Bergamo e uno in Spagna! 😆