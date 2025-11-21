Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 21 Novembre 2025

21/11/2025 08:46 5 commenti
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi

ITA CH Bergamo – indoor hard
QF Passaro ITA – Topo GER 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

QF Arnaboldi ITA – Travaglia ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

QF Engel GER – Guerrieri ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

QF Maestrelli ITA – Napolitano ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
QF Gakhov RUS – Giustino ITA Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare

QF Piraino ITA – Cadenasso ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

SF Bondioli ITA/Cadenasso ITA – Barnat CZE/Duda CZE Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
QF Binda ITA – Samuel GBR 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

TAG:

5 commenti

ProVax (Guest) 21-11-2025 10:49

Scritto da Henry
Tranquilli ragazzi…vi do’ per certi due azzurri in semi a Bergamo e uno in Spagna!

Ohh ..se me lo confermi quasi quasi ci scommetto su un deca!:-)

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roscoe Tanner (Guest) 21-11-2025 10:16

Scritto da Leprotto
Senza volergli portare sfiga, ma non vedo come Passaro possa perdere questo torneo

Ogni partita è da giocare e il livello mi sembra abbastanza simile, nel senso che vedendoli giocare non mi sembra evidente la differenza di ranking.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 21-11-2025 09:27

Senza volergli portare sfiga, ma non vedo come Passaro possa perdere questo torneo

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo (Guest) 21-11-2025 09:26

A Bergamo, 6 dei nostri contro due tedeschi, ce la dobbiamo fare…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 21-11-2025 09:20

Tranquilli ragazzi…vi do’ per certi due azzurri in semi a Bergamo e uno in Spagna! 😆

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!