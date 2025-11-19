Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup
Davis Cup – Quarti di Finale: Oggi è il giorno di Italia vs Austria (Live dalle ore 16 – 0-0)
19/11/2025 09:28 2 commenti
Quarti di Finale
(Giovedì) 10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪
Semifinali
Belgio vs Italia o Austria – Venerdi 21 novembre ore 16
2 commenti
Dalla foto sembra proprio che quando parla Bolelli gli altri siano molto interessati 🙂
In bocca al lupo ragazzi! c’è una semifinale da conquistare!