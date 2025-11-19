Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Quarti di Finale: Oggi è il giorno di Italia vs Austria (Live dalle ore 16 – 0-0)

19/11/2025 09:28 2 commenti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto FITP
DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Quarti di finale

Bologna — indoor hard

Quarti di Finale
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Quarti
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
16:00
Italia 🇮🇹 vs  Austria 🇦🇹 0-0

Dalle ore 15 si conosceranno i giocatori in campo.

Quarti di Finale
(Giovedì) 10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪

Semifinali
Belgio vs Italia o Austria – Venerdi 21 novembre ore 16

2 commenti

Bagel 19-11-2025 10:49

Dalla foto sembra proprio che quando parla Bolelli gli altri siano molto interessati 🙂

 2
Palu 19-11-2025 09:34

In bocca al lupo ragazzi! c’è una semifinale da conquistare!

 1
