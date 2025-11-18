Davis Cup – Quarti di Finale: Belgio sconfigge la Francia 2-0, Collignon e Bergs portano la squadra di Darcis in semifinale

DC Coppa Davis Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Quarti di finale Bologna — indoor hard Quarti di Finale

Indoor Hard Città Bologna 🇮🇹 Competizione Coppa Davis — Quarti Superficie Cemento (indoor) Programma di oggi 16:00 Francia 🇫🇷 vs Belgio 🇧🇪 0-2 16:00 Moutet C. 🇫🇷 – Collignon R. 🇧🇪

ATP Bologna Corentin Moutet Corentin Moutet 6 5 5 Raphael Collignon Raphael Collignon 2 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 17:30 Rinderknech A. 🇫🇷 – Bergs Z. 🇧🇪

ATP Bologna Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 6 Zizou Bergs Zizou Bergs 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 2-4 → 3-4 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 19:00 Bonzi B./Herbert P.H. 🇫🇷 – Gille S./Vliegen J. 🇧🇪

Il match deve ancora iniziare

La prima giornata della Final 8 di Davis Cup vede il Belgio superare la Francia per 2-0, con le vittorie in singolare di Collignon e Bergs rispettivamente su Moutet e Rinderknech. La squadra di capitan Steve Darcis vola quindi in semifinale, dove aspetta la vincitrice di Italia – Austria, in programma domani alla città emiliana.

Zizou Bergs porta alle “furie rosse” il punto decisivo nel secondo singolare, battendo Arthur Rinderknech (recente finalista a Shanghai) per 6-3 7-6. Il primo set domina il talento di Bergs, che scappa avanti 3 giochi a 1 e con autorevolezza si prende un meritato primo set. Bergs va avanti anche nel secondo parziale ma spreca la possibilità di servire il match sul 5-4, subendo il contro break. Rindeknech arriva a due set point sul 6-5, ma Zizou si salva e al tiebreak con un gran passante di rovescio allunga per 3 punti a 2 poi 5 a 2. Il belga arriva a match point sul 6-3 con un brutto diritto in rete del francese, e chiude al secondo match point con un bel diritto vincente.

La giornata si era aperta con un risultato a sorpresa nel primo singolare: il Belgio strappa il primo punto alla Francia grazie all’impresa di Collignon, bravo a rimontare un set a Moutet, 2-6 7-5 7-5 lo score a favore del belga, che dopo l’impresa contro De Minaur porta un altro punto importantissimo alla sua squadra. Il francese, dopo un set dominato con i suoi colpi vari, si è fatto aggredire dal tennis potente di Collignon, finendo addirittura con un doppio fallo sul match point. La Francia ha pagato la poca esperienza di Moutet, apparso molto emotivo nei passaggi decisivi della partita.

