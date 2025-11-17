Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +21 per Lisa Pigato e Samira De Stefano. +50 per Deborah Chiesa
Classifica Wta Entry System Singolo (17-11-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
84
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
103
Best: 46
--
0
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
731
Punti
28
Tornei
140
Best: 99
▲
2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
152
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
478
Punti
24
Tornei
205
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
356
Punti
29
Tornei
211
Best: 211
▼
-1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
225
Best: 201
▼
-3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
326
Punti
20
Tornei
229
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
24
Tornei
281
Best: 281
▲
21
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
249
Punti
20
Tornei
319
Best: 319
▲
11
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
322
Best: 292
▼
-1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
24
Tornei
330
Best: 330
▼
-7
Giorgia Pedone
ITA, 0
190
Punti
26
Tornei
336
Best: 305
▲
8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
346
Best: 346
▲
21
Samira De Stefano
ITA, 0
178
Punti
22
Tornei
348
Best: 322
▲
5
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
349
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
365
Best: 365
--
0
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
29
Tornei
401
Best: 401
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
142
Punti
19
Tornei
402
Best: 402
▲
5
Federica Urgesi
ITA, 0
141
Punti
26
Tornei
407
Best: 407
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
139
Punti
16
Tornei
408
Best: 408
▲
3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
452
Best: 452
▼
-7
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
475
Best: 347
▲
5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
110
Punti
15
Tornei
502
Best: 491
▼
-1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
520
Best: 520
▼
-3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
97
Punti
18
Tornei
529
Best: 487
▲
16
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
546
Best: 546
▼
-2
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
553
Best: 553
▲
15
Camilla Zanolini
ITA, 0
85
Punti
14
Tornei
579
Best: 143
▲
50
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
79
Punti
15
Tornei
586
Best: 586
▼
-2
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
16
Tornei
614
Best: 5
▲
6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
620
Best: 515
▲
5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
656
Best: 656
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
678
Best: 380
▲
115
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
16
Tornei
689
Best: 684
▼
-5
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
57
Punti
16
Tornei
704
Best: 704
▼
-5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
705
Best: 658
▼
-5
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
55
Punti
14
Tornei
711
Best: 18
▼
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
53
Punti
9
Tornei
712
Best: 192
▼
-5
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
53
Punti
11
Tornei
735
Best: 735
▼
-43
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
752
Best: 752
▼
-14
Matilde Paoletti
ITA, 0
48
Punti
6
Tornei
783
Best: 783
▼
-12
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
812
Best: 812
▼
-5
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
823
Best: 627
▼
-11
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
11
Tornei
832
Best: 832
▼
-3
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
833
Best: 833
▲
17
Noemi Maines
ITA, 0
35
Punti
17
Tornei
883
Best: 883
▼
-70
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
13
Tornei
888
Best: 888
▲
15
Lavinia Luciano
ITA, 0
28
Punti
13
Tornei
921
Best: 921
▲
1
Beatrice Stagno
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
947
Best: 947
--
0
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▲
3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
985
Best: 985
▼
-5
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
995
Best: 988
▼
-6
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
997
Best: 660
▼
-6
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
1015
Best: 1015
▼
-22
Carlotta Moccia
ITA, 0
19
Punti
8
Tornei
1071
Best: 1071
▲
9
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1097
Best: 1097
▼
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
14
Punti
4
Tornei
1125
Best: 428
▼
-8
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1133
Best: 1133
▼
-4
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1135
Best: 1135
▲
17
Giuliana Bestetti
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1173
Best: 1173
▼
-11
Barbara Dessolis
ITA, 0
12
Punti
10
Tornei
1198
Best: 1198
▲
40
Angelica Sara
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1207
Best: 1207
▼
-11
Caterina Odorizzi
ITA, 0
11
Punti
9
Tornei
1225
Best: 1225
▼
-6
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1240
Best: 1240
▲
22
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1260
Best: 1260
▼
-2
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1266
Best: 1229
▼
-4
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
9
Punti
5
Tornei
1309
Best: 1309
▼
-25
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-3
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1423
Best: 1423
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1448
▼
-2
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1448
Best: 1448
▼
-2
Aurora Urso
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-61
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-5
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
--
0
Aurora Corvi
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-5
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
