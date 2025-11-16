ATP Finals Torino 2025 ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Finali. E’ il giorno di Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)

16/11/2025 08:52 6 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – Finali 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹
Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 15:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Jannik Sinner ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Cogi53 16-11-2025 10:55

Obiettivo numero uno: non regalare NIENTE!! E giocare come nei primi 4 games del secondo set di ieri.

Kenobi 16-11-2025 10:38

Carlos ha chiaramente alzato il livello in risposta: legge meglio le traiettorie, accorcia la preparazione e arriva sempre in equilibrio. Fisicamente è al top, e contro Felix aveva un pattern chiaro: risposta insidiosa e terzo colpo immediato in spinta. Sapeva esattamente dove posizionarsi.

Per Jannik la chiave non è “mandarlo fuori giri” — Alcaraz in quel caos non ci arriva. Deve piuttosto togliere riferimenti: variazioni di traiettoria e velocità al servizio, qualche kick esterno per aprire il campo, prime sul corpo per spezzare il timing. In scambio deve cercare il controtempo, il colpo anticipato e soprattutto il controbalzo sulle palle alte di Carlitos, evitando di dargli ritmo.

Il campo di Torino non è particolarmente rapido in questa edizione: la palla salta e dà allo spagnolo tempo per i soliti recuperi irreali. Sinner dovrà essere chirurgico nelle scelte, perché se lascia ad Alcaraz quel mezzo tempo in più, la partita la comanda lui.

pablito 16-11-2025 10:20

Auspicabile una sonora “bastonata araba”,

per un (only)

One King on Finals ! 🙂

Harlan (Guest) 16-11-2025 09:54

Oggi dalle 18 sarà una tirata tra Jannik e Azzurri
Fortuna che è domenica
FORZA RAGAZZI

Detuqueridapresencia 16-11-2025 09:47

Scritto da il capitano
I bookmakers danno favorito Jannik, gli utenti di Livetennis danno favorito Carlitos. Quest’anno siamo in austerity e la Redazione giustamente non fa il sondaggio. Mah!

Il vero favorito? Il pennico di Lo Fiasco! 😆

il capitano 16-11-2025 09:02

I bookmakers danno favorito Jannik, gli utenti di Livetennis danno favorito Carlitos. Quest’anno siamo in austerity e la Redazione giustamente non fa il sondaggio. Mah!

