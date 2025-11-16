Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Finali. E’ il giorno di Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)
16/11/2025 08:52 6 commenti
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, ATP Finals Torino 2025
6 commenti
Obiettivo numero uno: non regalare NIENTE!! E giocare come nei primi 4 games del secondo set di ieri.
Carlos ha chiaramente alzato il livello in risposta: legge meglio le traiettorie, accorcia la preparazione e arriva sempre in equilibrio. Fisicamente è al top, e contro Felix aveva un pattern chiaro: risposta insidiosa e terzo colpo immediato in spinta. Sapeva esattamente dove posizionarsi.
Per Jannik la chiave non è “mandarlo fuori giri” — Alcaraz in quel caos non ci arriva. Deve piuttosto togliere riferimenti: variazioni di traiettoria e velocità al servizio, qualche kick esterno per aprire il campo, prime sul corpo per spezzare il timing. In scambio deve cercare il controtempo, il colpo anticipato e soprattutto il controbalzo sulle palle alte di Carlitos, evitando di dargli ritmo.
Il campo di Torino non è particolarmente rapido in questa edizione: la palla salta e dà allo spagnolo tempo per i soliti recuperi irreali. Sinner dovrà essere chirurgico nelle scelte, perché se lascia ad Alcaraz quel mezzo tempo in più, la partita la comanda lui.
Auspicabile una sonora “bastonata araba”,
per un (only)
One King on Finals ! 🙂
Oggi dalle 18 sarà una tirata tra Jannik e Azzurri
Fortuna che è domenica
FORZA RAGAZZI
Il vero favorito? Il pennico di Lo Fiasco! 😆
I bookmakers danno favorito Jannik, gli utenti di Livetennis danno favorito Carlitos. Quest’anno siamo in austerity e la Redazione giustamente non fa il sondaggio. Mah!