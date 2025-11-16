ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Finali. Jannik Sinner vince per il secondo anno consecutivi le Finals. Nel doppio successo di Harri Heliovaara / Henry Patten

Inalpi Arena – ore 15:00
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski
ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
6
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
5
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-2 → 5-2
J. Salisbury / Skupski
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Salisbury / Skupski
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 2-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Salisbury / Skupski
6-5 → 7-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / Patten
4-4 → 5-4
J. Salisbury / Skupski
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / Patten
3-3 → 4-3
J. Salisbury / Skupski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
2-2 → 3-2
J. Salisbury / Skupski
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 2-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)
ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
5
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Alcaraz
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
C. Alcaraz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Sinner
15-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
5-4 → 5-5
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-1 → 2-2
10-9
Abbiamo sofferto, ma alla fine non ho mai avuto dubbi sulla sua vittoria, aveva gli occhi da vincitore. Ci teneva come ci tenevamo tutti noi. Alcaraz ha giocato bene, ma Sinner voleva di più la vittoria, doveva rifarsi degli US Open, persi malamente. E il prossimi anno si ricomincia, subito in apnea già dagli AO! Comunque la soddisfazione di vederlo vincere è impagabile! Vale la pena di soffrire punto a punto. E quest’inverno migliorerà ancora qualche cosa………
Non tifava per Alcaraz, semplicemente riconosceva l’alta qualità del tennis dello spagnolo.
E anche se fosse, ecchissenefrega?!?!
@ Manu09 (#4525036)
Per esprimere un opinione bisogna esserne in grado. Lascia perdere che non fa per te. Ricomincia dalle materne e tra 15 anni riprova.
@ Manu09 (#4525005)
Vai a giocare a biglie in spiaggia ma d’inverno. Questo lo sport che ti confà.
GUARDA CHE PANATTA TIFAVA APERTAMENTE PER ALCARAZ….NON TE NE SEI ACCORTO?
Monster.
Alcaraz ha fatto i complimenti per questo