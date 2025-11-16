ATP Finals Torino 2025 ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Finali. Jannik Sinner vince per il secondo anno consecutivi le Finals. Nel doppio successo di Harri Heliovaara / Henry Patten

16/11/2025 20:30 409 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – Finali 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹
Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 15:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
6
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
5
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Jannik Sinner ITA (Non prima 18:00)

ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
5
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
JannickWinner 16-11-2025 22:53

Scritto da Detumalditapresenciaterrorista
Dite all’utente 10-5 che deve cambiare nick in 10-6.
And counting

10-9

 409
Pazko (Guest) 16-11-2025 22:31

Abbiamo sofferto, ma alla fine non ho mai avuto dubbi sulla sua vittoria, aveva gli occhi da vincitore. Ci teneva come ci tenevamo tutti noi. Alcaraz ha giocato bene, ma Sinner voleva di più la vittoria, doveva rifarsi degli US Open, persi malamente. E il prossimi anno si ricomincia, subito in apnea già dagli AO! Comunque la soddisfazione di vederlo vincere è impagabile! Vale la pena di soffrire punto a punto. E quest’inverno migliorerà ancora qualche cosa………

 408
Murakami 16-11-2025 22:21

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Antonior
Che partita che cuore che nervi . Senza il servizio devastante di questi giorni , con lo spagnolo che faceva buchi per terra e soliti colpi impossibili .
Grazie Grazie Grazie .
Ps e fatemelo dire adoro Panatta e i suoi commenti oggi impeccabili

GUARDA CHE PANATTA TIFAVA APERTAMENTE PER ALCARAZ….NON TE NE SEI ACCORTO?

Non tifava per Alcaraz, semplicemente riconosceva l’alta qualità del tennis dello spagnolo.

 407
Az67 (Guest) 16-11-2025 22:15

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Antonior
Che partita che cuore che nervi . Senza il servizio devastante di questi giorni , con lo spagnolo che faceva buchi per terra e soliti colpi impossibili .
Grazie Grazie Grazie .
Ps e fatemelo dire adoro Panatta e i suoi commenti oggi impeccabili

GUARDA CHE PANATTA TIFAVA APERTAMENTE PER ALCARAZ….NON TE NE SEI ACCORTO?

E anche se fosse, ecchissenefrega?!?!

 406
Luca958 (Guest) 16-11-2025 21:51

@ Manu09 (#4525036)

Per esprimere un opinione bisogna esserne in grado. Lascia perdere che non fa per te. Ricomincia dalle materne e tra 15 anni riprova.

 405
Luca958 (Guest) 16-11-2025 21:47

@ Manu09 (#4525005)

Vai a giocare a biglie in spiaggia ma d’inverno. Questo lo sport che ti confà.

 404
Giuliano da Viareggio (Guest) 16-11-2025 21:42

Scritto da Antonior
Che partita che cuore che nervi . Senza il servizio devastante di questi giorni , con lo spagnolo che faceva buchi per terra e soliti colpi impossibili .
Grazie Grazie Grazie .
Ps e fatemelo dire adoro Panatta e i suoi commenti oggi impeccabili

GUARDA CHE PANATTA TIFAVA APERTAMENTE PER ALCARAZ….NON TE NE SEI ACCORTO?

 403
Rovescio al tramonto 16-11-2025 21:34

Monster.

 402
Man Fredi 16-11-2025 21:30

Scritto da Antonior
E che dire del pubblico ? Che lezione ai Francesi e allo spocchia . Nessun fischio o nessuna frase sopra le righe contro l avversario ( che non lo meriterebbe davvero ). Roland Garros impara

Alcaraz ha fatto i complimenti per questo

 401
« Commenti più vecchi (100 precedenti)