Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana. Jasmine Paolini chiuderà l’anno in top ten. Solo due azzurre in top 100. +11 per Jessica Pieri
11/11/2025 07:34 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (10-11-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
84
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
103
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
731
Punti
28
Tornei
142
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
152
Best: 150
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
478
Punti
24
Tornei
206
Best: 203
--
0
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
356
Punti
30
Tornei
210
Best: 210
▲
1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
222
Best: 201
▼
-7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
326
Punti
20
Tornei
228
Best: 205
▲
11
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
24
Tornei
302
Best: 302
▲
3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
218
Punti
19
Tornei
315
Best: 250
▼
-1
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
205
Punti
31
Tornei
321
Best: 292
▲
3
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
24
Tornei
323
Best: 323
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
197
Punti
27
Tornei
330
Best: 330
▲
4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
192
Punti
20
Tornei
344
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
353
Best: 322
▲
2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
22
Tornei
355
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
365
Best: 365
▲
3
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
367
Best: 367
▲
4
Samira De Stefano
ITA, 0
165
Punti
21
Tornei
399
Best: 399
▲
5
Vittoria Paganetti
ITA, 0
142
Punti
19
Tornei
407
Best: 407
▼
-5
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
26
Tornei
410
Best: 410
▼
-5
Francesca Pace
ITA, 0
139
Punti
16
Tornei
411
Best: 411
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
445
Best: 445
▲
5
Noemi Basiletti
ITA, 0
123
Punti
19
Tornei
480
Best: 347
▼
-6
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
110
Punti
15
Tornei
501
Best: 491
▼
-1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
517
Best: 517
--
0
Alessandra Mazzola
ITA, 0
97
Punti
18
Tornei
544
Best: 544
▼
-2
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
545
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
568
Best: 568
▼
-12
Camilla Zanolini
ITA, 0
82
Punti
13
Tornei
584
Best: 584
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
16
Tornei
620
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
625
Best: 515
--
0
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
629
Best: 143
▲
41
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
69
Punti
14
Tornei
656
Best: 656
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
684
Best: 684
▲
34
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
57
Punti
16
Tornei
692
Best: 692
▼
-2
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
56
Punti
12
Tornei
699
Best: 699
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
700
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
55
Punti
14
Tornei
706
Best: 18
▼
-1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
53
Punti
9
Tornei
707
Best: 192
▲
103
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
53
Punti
11
Tornei
738
Best: 738
▲
1
Matilde Paoletti
ITA, 0
48
Punti
6
Tornei
771
Best: 771
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
793
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
40
Punti
14
Tornei
807
Best: 807
▼
-3
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
812
Best: 627
▲
6
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
12
Tornei
813
Best: 813
▲
6
Camilla Gennaro
ITA, 0
37
Punti
14
Tornei
829
Best: 829
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
850
Best: 850
▲
65
Noemi Maines
ITA, 0
33
Punti
17
Tornei
903
Best: 903
▲
10
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
922
Best: 922
▲
5
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
25
Punti
6
Tornei
947
Best: 947
▲
45
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▲
2
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
980
Best: 980
▲
7
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
989
Best: 988
▲
7
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
991
Best: 660
▲
6
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
993
Best: 993
▲
7
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
9
Tornei
1080
Best: 1080
▲
29
Giulia Paterno
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1093
Best: 1093
▲
6
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
14
Punti
4
Tornei
1117
Best: 428
▲
4
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1129
Best: 1129
▲
3
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1152
Best: 1152
▲
28
Giuliana Bestetti
ITA, 0
12
Punti
6
Tornei
1162
Best: 1162
▲
2
Barbara Dessolis
ITA, 0
12
Punti
10
Tornei
1196
Best: 1196
▼
-2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
11
Punti
9
Tornei
1219
Best: 1219
▼
-2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1238
Best: 1238
▼
-4
Angelica Sara
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1258
Best: 1258
▲
20
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1262
Best: 1262
▲
87
Francesca Gandolfi
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1262
Best: 1229
▼
-6
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
9
Punti
5
Tornei
1284
Best: 1284
▲
18
Sara Milanese
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1377
Best: 1377
▼
-6
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1377
Best: 1377
▼
-6
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1413
Best: 1413
▼
-8
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1418
Best: 1418
▼
-7
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1446
Best: 1446
▼
-3
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1446
Best: 1446
▲
18
Aurora Urso
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-5
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-5
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-5
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
