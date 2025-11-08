Djokovic e Musetti, rispetto reciproco dopo la maratona di Atene: le parole dei protagonisti (con il video della finale)

Al termine della battaglia di oltre tre ore che ha consegnato a Novak Djokovic il 101° titolo ATP della carriera, Lorenzo Musetti ha voluto rendere omaggio al campione serbo con grande sincerità e autoironia.

Musetti a Djokovic: “Non ci sono molte parole da dirti, Novak. Continui a dimostrare, ancora alla tua età, di riuscire a prendere i tuoi avversari a calci nel sedere, come nel mio caso. Ogni volta che scendo in campo contro di te, la prendo come una lezione.”

Parole accolte con un sorriso dal 24 volte campione Slam, che ha ricambiato con un messaggio di stima e incoraggiamento.

Djokovic a Musetti:”Ho molto rispetto per te e per la tua performance di oggi e dell’intera settimana. So che è una brutta sensazione accettare una sconfitta così, ma hai giocato un tennis incredibile. Stai migliorando notevolmente sul cemento: continua così. Ti aspetta un futuro luminoso.”

In conferenza stampa, Djokovic ha poi riassunto così l’intensità del duello:

“Una battaglia incredibile… Tre ore di un match estenuante, fisicamente. Sarebbe potuta andare da entrambe le parti, quindi congratulazioni a Lorenzo per la sua prestazione. Sono molto orgoglioso di essere riuscito a superarla.”





Marco Rossi