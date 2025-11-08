ATP 250 Atene - Finale ATP, Copertina

ATP 250 Atene: La Finale. Novak Djokovic b. Lorenzo Musetti 4-6 6-3 7-5

08/11/2025 19:29 394 commenti
Novak Djokovic e Lorenzo Musetti nella foto
Novak Djokovic e Lorenzo Musetti nella foto

GRE ATP 250 Atene — Finale
Sabato 8 nov 2025
Roma 16:00 • Atene 17:00

Novak Djokovic SRB
Ranking: 5 • 22.5.1987 • 187 cm • 80 kg • right

vs
Lorenzo Musetti ITA
Ranking: 9 • 3.3.2002 • 185 cm • 75 kg • right

Head-to-Head: 8-1 • Odds: Djokovic 1.37 — Musetti 3.09

Programmazione: “Non prima delle 17:00” locali
🌦️ Meteo Atene oggi: max 22°C • min 17°C
(rovesci)

ATP Athens
Novak Djokovic [1]
4
6
7
Lorenzo Musetti [2]
6
3
5
Vincitore: Djokovic
Mostra dettagli

Joe (Guest) 08-11-2025 19:59

Scritto da Tony_65

Scritto da Pier no guest
Tre ore e passa di match,giocate d’alta scuola ed inevitabili erroracci. Nole ha mantenuto alto il servizio ed è stato eccezionale nella risposta,mettendola spesso nei piedi e manovrando la palla come sempre da maestro.
Si,Muso poteva farcela ma anche Nole poteva chiudere facendosi riprendere, è stata una battaglia.
Credo sia corretto fare delle valutazioni sul carattere di Lorenzo ma oggi,come ieri,ha lottato punto a punto ed in finale c’era Djokovic che ha avuto riflessi incredibili nella risposta.
Il pubblico ha applaudito e apprezzato Lorenzo,qui alcuni dei commentatori avrebbero fatto dei “buuuu”.
Con tante cose che potrebbero fare purtroppo ci ritroviamo delle brutte persone tra i piedi.

Condivido Pier. Accusare Lorenzo per la partita di oggi è insensato: ha lottato con ogni energia alla pari con Djokovic che si gasa nelle difficoltà. Un altro giocatore dopo scambi prolungati e pesantissimi avrebbe sbagliato servizi su servizi, il serbo no! Riusciva sempre a servire efficacemente trovando angoli di servizio difficili da rispondere anche sulla seconda, ecco se vogliamo trovare la differenza in campo tra i due secondo me è stata questa, ma questa differenza l’ha fatta la grande esperienza e classe di Djokovic.

Che la differenza l’abbia fatta l’esperienza e la classe di Nole non c’è il minimo dubbio. Rimane il fatto che ogni volta che Lorenzo doveva consolidare il controbreak è stato un giocatore totalmente diverso dal giocatore che alcuni istanti prima aveva brekkato Novak. Non è mai riuscito a mettere la testa avanti, sarà un caso? Oggi Lorenzo aveva maggiore energia e possibilità di gestire il terzo set, non si è mai messo in quella posizione. Perché quel back continuo in alcuni frangenti invece di giocare pesante e spostare Novak ? Ha quasi sempre deciso Novak come giocare il punto in ogni momento cruciale del match. Lorenzo ha la possibilità di fare diversamente.

 394
Pier no guest 08-11-2025 19:54

@ Lo Scriba (#4518113)

Come d’abitudine riemergono hater,psicologi senza pazienti,pseudo appassionati di tennis che non ci hanno mai giocato.
Valutare questo match sugli errori (che ci sono stati e hanno fatto girare le scatole a chiunque) senza considerare che il terzo set è stato anche ripreso,che Nole non riusciva a chiuderlo perché Musetti c’era è da inquinatori della discussione. Giocatori di ghiaccio ne ricordo pochi e soprattutto se tra le caratteristiche non hai ancora un servizio che tolga le castagne dal fuoco facendo risparmiare gli scambi è dura.
Nole ha dei meravigliosi 38 anni ma una migliore gestione della fatica mentale e non può che essere Lorenzo ad avere tutto da perdere e questa settimana (vedi ieri) di energie ne ha sprecate.
Resta che oggi,in cui non ha perso con Tabilo ma con Djokovic viene valutato il risultato e non la prestazione.
Il pubblico presente lo ha capito,gli “esperti” qui hanno mostrato di non essere tali.
Assolutamente da ignorare ma anche da limitarne alcuni, soprattutto quelli che usano certe frasi pure nella loro famiglia.
Che restino li,si troveranno tra consimili.

+1: Detuqueridapresencia
Annie3 08-11-2025 19:54

Insomma, bisogna ascoltare Novak a fine partita per sentire apprezzare Lorenzo e valorizzarlo per il suo gioco “fantastico” e i suoi miglioramenti anche sul veloce, perché se si leggono i commenti degli utenti del sito, magari anche suoi tifosi…poi, ragazzi, se davanti c’è Novak l’ultimo spunto dell’incredibile campione tocca a lui: si può tentare di sminuirlo per vecchi rancori ma quando dico che è mitico non lo dico per “idolatrie” che non mi appartengono ma perché è un grande a tutto tondo, nel fisico e nella testa, nella caparbietà e nell’ambizione…sinceramente oggi temevo accusasse cali o stanchezza con un Lorenzo reduce da una settimana davvero convinta e positiva: e invece eccolo qui ad alzare il trofeo, 38enne con i primi capelli bianchi che quasi conforta un 23enne numero 9 del mondo, che non credo, per come era partito, abbia accusato emotività o, se è successo, evidentemente è l’effetto, il condizionamento che il grande Novak continua ad esercitare, ieri su Roger, oggi, in versione più “casalinga”, su Lorenzo

Zio. 08-11-2025 19:52

@ Spider 99 (#4518118)

Non si può pareggiare nel tennis, uno vince e l’altro perde. Come quando le squadre italiane escono sconfitte ‘a testa alta’ invece uno dovrebbe analizzare perché è sempre a un pelo dal vincere ma perde

Di Passaggio 08-11-2025 19:50

Scritto da Di Passaggio
Io non sono Musetti. Io a Musetti gli voglio bene, da quando era ragazzino vado in giro a dire che è quello che mi piace di più. Non sono Musetti, voglio bene a Musetti, tifo Musetti. Ma se fossi Musetti, mi conosco, a 23annisarei

…. a 23 anni in queste condizioni di vincente inespresso, sarei devastato, talmente devastato che non avrei nemmeno la lucidità di dirmi che ho bisogno di aiuto. Un aiuto per cambiare mentalità, perché in queste situazioni tutto si dà per possibile, eccetto la possibilità di cambiare.
Io spero che qualcuno o qualcosa gli dica che cambiare si può. E che a volte per cambiare può essere necessario un aiuto esterno. Un grande in bocca al lupo.

Joe (Guest) 08-11-2025 19:48

Scritto da Joe
Buona serata a tutti gli utenti. FORZA LORENZO!!!!

Ah Detu…e fatti una risata, a forza di stare lì a mettere i pollici verso ti verrà male.

Guidooddounodinoi (Guest) 08-11-2025 19:46

Djokovic, per carità, stoico davvero ed esempio di passione per tutti, match di grande qualità ed emozionante ma quell’ottavo game del terzo, Musetti, quell’ottavo game! Tre doppi falli ma soprattutto quel dritto comodo comodo, da incubo davvero. In ogni caso alle Finals ci va con pieno merito e che vada a fare la vittima sacrificale è tutto da vedere.

Di Passaggio 08-11-2025 19:43

Io non sono Musetti. Io a Musetti gli voglio bene, da quando era ragazzino vado in giro a dire che è quello che mi piace di più. Non sono Musetti, voglio bene a Musetti, tifo Musetti. Ma se fossi Musetti, mi conosco, a 23annisarei

Joe (Guest) 08-11-2025 19:42

Buona serata a tutti gli utenti. FORZA LORENZO!!!!

Manu09 08-11-2025 19:41

Forsw veramente darà forfait. Alla premiazione Musetti era abbastanza tranquillo. È vero che ho detto avrei firmato col sangue, ma per come si era messa, per quel cazzo di dritto sul 3-3 40-30 e il vantaggio interno sul 5 5, la partita mi rimarrà indigesta per tantissimo tempo

Joe (Guest) 08-11-2025 19:41

Scritto da tinapica

Scritto da Joe
Scenario peggiore, vince Nole e rinuncia alle Finals. Musetti a pezzi nel girone di Alcaraz…Lorenzo, vai a cagare 1000 volte

maleducato cialtrone, vada Lei al posto di Musetti.

Senta, io ho scritto una roba tranquilla senza nessuna cattiveria verso Musetti (non può vedermi mentre scrivo ma ridevo a dirglielo). Non insulto mai altri utenti ne mi attacco ai commenti x sparare sentenza. Avete uno strano concetto dell’educazione e della morale.

Sporadico (Guest) 08-11-2025 19:38

Scritto da Ollo
Uno così psicolabile non merita le finals

Meno male che il detrattore per antonomasia si Musetti sarei io… si da dello psicolabile a un pazzo che si è macchiato di qualcosa, non a un atleta di grande livello come Musetti. Musetti difetta della quarta zampa che un tennista deve avere, forse la più importante perché difficilmente migliorabile con l’allenamento: la forza emotiva. Paura di perdere o paura di vincere (due facce della stessa medaglia) lo avvincono quasi sempre nei momenti topici, facendogli perdere la concentrazione. Per questo Sporadico profetizzo’ che in carriera avrebbe vinto poco o niente, pur essendo comunque un tennista molto forte. Ma per capire questo occorre capirci di tennis, e di sport in generale, non basta fare i Soloni sui forum, impartendo non richieste lectio magistralis agli altri utenti. E ora andiamo avanti… Musetti prima o poi tornerà a vincere qualcosa, non si preoccupino i suoi ammiratori. Nel frattempo si consolino con il ranking, il piacere delle cose effimere…

Adrien Ouilecoup (Guest) 08-11-2025 19:37

È ufficiale, l’insuccesso dà alla testa.

Joe (Guest) 08-11-2025 19:36

Scritto da Pier no guest

Scritto da Joe

Scritto da Pier no guest

Scritto da Lo Scriba
@ Joe (#4518042)
Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Bonus bebè,psicologo o lo banniamo ? Sarei per non sprecare denaro pubblico.

L’ho detto con amore, siate meno permalosi. Come se fosse uno di famiglia.

Tranquillo,a breve le tolgono il commento.

Sono tranquillo, stia tranquillo anche lei Maestro

Tony_65 (Guest) 08-11-2025 19:35

Scritto da Pier no guest
Io sono ammirato dalla capacità di Djokovic di gestire il proprio corpo.Abbassa il battito prima di servire per cui non c’è tensione muscolare; legge le traiettorie e porta il peso del corpo in modo straordinario,non spreca energie trovandosi fuori posizione,muove la palla coprendo il campo.
Se credete che giochino rallentatore è perché trascurate che questo è un match tremendamente tattico.

Verissimo! E Musetti sta tenendo testa in modo incredibile al serbo, non merita di perdere questa partita!

Joe (Guest) 08-11-2025 19:34

Scritto da tinapica

Scritto da Joe
Scenario peggiore, vince Nole e rinuncia alle Finals. Musetti a pezzi nel girone di Alcaraz…Lorenzo, vai a cagare 1000 volte

maleducato cialtrone, vada Lei al posto di Musetti.

Ma ve la volete smettere di fare i moralisti? Sono stato qui 3 ore a guardare la partita e ho sofferto con voi…mi ha fatto venire mal di pancia e gli ho augurato la stessa cosa esattamente come lo avrei detto a tavola a qualunque familiare…lo spirito era quello. State buoni x la miseria. Spero di vederlo a Torino ma deve ripagarmi le sofferenze battendo Carlos

Vecchiogiovi (Guest) 08-11-2025 19:34

Killer instinct di Musetti totalmente da rivedere. E non solo per questa sera. Se non arriva un cambiamento in questo senso il rischio sarà che avremo il più bravo maestro di tennis di tutti i tempi e di tutto il mondo.

lucky (Guest) 08-11-2025 19:34

Sky Sport conferma il forfait di Nole alle Finals

Mac (Guest) 08-11-2025 19:33

Scritto da Andreas Seppi

Scritto da Di Passaggio
Uno bestemmia, l’altro si fa il segno della croce. Chi vince?

Se Dio esiste vince Nole. Sennò Muso ahah

guido Guest 08-11-2025 19:33

Grande partita, poche storie.
Vai Mus, ti puoi rifare con Alcaraz

Luis (Guest) 08-11-2025 19:33

È stata una bellissima finale. Musetti non ha perso da uno qualsiasi. Nole e sempre nole . Però Lorenzo è la tua carriera, devi farlo tu il passo per essere un Vincente o un buon giocatore…

NonsoloSinner (Guest) 08-11-2025 19:33

Lorenzo è un ottimo giocatore, ma i suoi punti deboli lo hanno portato a fondo per l’ennesima volta. Non tutti possono arrivare entro i 2-3 migliori del mondo….

Joe (Guest) 08-11-2025 19:32

Scritto da tinapica

Scritto da Joe
Scenario peggiore, vince Nole e rinuncia alle Finals. Musetti a pezzi nel girone di Alcaraz…Lorenzo, vai a cagare 1000 volte

maleducato cialtrone, vada Lei al posto di Musetti.

Ma ve la volete smettere di fare i moralisti? Sono stato qui 3 ore a guardare la partita e ho sofferto con voi…mi ha fatto venire mal di pancia e gli ho augurato la stessa cosa esattamente come lo avrei detto a tavola a qualunque familiare…lo spirito era quello. State buoni x la miseria. Spero di vederlo a Torino ma deve ripagarmi le sofferenze battendo Carlos

Koko 08-11-2025 19:32

Scritto da marco
Io credo che l’unica sfiga di Musetti sia quella di essere nato contemporaneo di Sinner, altrimenti in Italia sarebbe stato un idolo assoluto.

Per essere un Idolo dovrebbe vincere un pò di tornei: un idolo tendenzialmente perdente nelle finali è difficile che possa esistere se non per i masochisti!

MAURO (Guest) 08-11-2025 19:31

Francamente Musetti non avrebbe meritato il titolo, secondo me.
Al primo turno suo, arrivato a 2 punti dalla sconfitta con uno di 40 anni e mezzo;
In semifinale, con il numero 52 ha avuto match point contro.
Quindi giusto così.

Koko 08-11-2025 19:30

Scritto da Fi
Non commento, sono quasi in lacrime. Dico solo che è una vergogna assoluta, assoluta. Non ho altro da dire

Ma no si tratta di uno sport molto mentale: c’è poco da piangere se uno è più fragile di testa e l’altro il più vincente. Contro Musetti Djokovic è svantaggiato di fisico ma avvantaggiato da superficie e mentalità vincente per cui si va in un equilibrio insussistente in realtà su quelle condizioni di gioco con un Djokovic che abbia tre anni in meno di ora.

Tony_65 (Guest) 08-11-2025 19:29

Scritto da Pier no guest
Tre ore e passa di match,giocate d’alta scuola ed inevitabili erroracci. Nole ha mantenuto alto il servizio ed è stato eccezionale nella risposta,mettendola spesso nei piedi e manovrando la palla come sempre da maestro.
Si,Muso poteva farcela ma anche Nole poteva chiudere facendosi riprendere, è stata una battaglia.
Credo sia corretto fare delle valutazioni sul carattere di Lorenzo ma oggi,come ieri,ha lottato punto a punto ed in finale c’era Djokovic che ha avuto riflessi incredibili nella risposta.
Il pubblico ha applaudito e apprezzato Lorenzo,qui alcuni dei commentatori avrebbero fatto dei “buuuu”.
Con tante cose che potrebbero fare purtroppo ci ritroviamo delle brutte persone tra i piedi.

Condivido Pier. Accusare Lorenzo per la partita di oggi è insensato: ha lottato con ogni energia alla pari con Djokovic che si gasa nelle difficoltà. Un altro giocatore dopo scambi prolungati e pesantissimi avrebbe sbagliato servizi su servizi, il serbo no! Riusciva sempre a servire efficacemente trovando angoli di servizio difficili da rispondere anche sulla seconda, ecco se vogliamo trovare la differenza in campo tra i due secondo me è stata questa, ma questa differenza l’ha fatta la grande esperienza e classe di Djokovic.

Aio051174 08-11-2025 19:29

@ tinapica (#4518122)

Meglio ..al posto di Alcatraz.

Pier no guest 08-11-2025 19:28

Scritto da Joe

Scritto da Pier no guest

Scritto da Lo Scriba
@ Joe (#4518042)
Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Bonus bebè,psicologo o lo banniamo ? Sarei per non sprecare denaro pubblico.

L’ho detto con amore, siate meno permalosi. Come se fosse uno di famiglia.

Tranquillo,a breve le tolgono il commento.

Joe (Guest) 08-11-2025 19:27

Scritto da lucky
sembra che durante la stretta di mano djokovic abbia detto a Musetti
“tranquillo a Torino ci sarai anche tu”

Bella fregatura, era meglio Felix x riequilibrare il girone di Carlos… .

Magic21 08-11-2025 19:27

Musetti avrebbe vinto contro chiunque a parte 2 giocatori oggi, e uno dei due era Djokovic

Joe (Guest) 08-11-2025 19:27

Scritto da lucky
sembra che durante la stretta di mano djokovic abbia detto a Musetti
“tranquillo a Torino ci sarai anche tu”

Bella fregatura, era meglio Felix x riequilibrare il girone di Carlos…

Nick (Guest) 08-11-2025 19:27

Non c’entra la contemporaneità…
Occorre quel salto senza il quale sei un ottimo giocatore…ma non un campione
Bisogna saper accettare certe cose

Giuliano da Viareggio (Guest) 08-11-2025 19:27

Muso ha perso, il serbo e’ stato piu’ determinato nei momenti importanti. Tutto il resto sono parole…………

Joe (Guest) 08-11-2025 19:26

Scritto da lucky
sembra che durante la stretta di mano djokovic abbia detto a Musetti
“tranquillo a Torino ci sarai anche tu”

Bella fregatura, era meglio Felix x riequilibrare il girone di Carlos.

Frale (Guest) 08-11-2025 19:26

@ lucky (#4518112)

Per forza, comunque ci va da riserva e sono soldi in tasca anche se stai a guardare.

Luis (Guest) 08-11-2025 19:26

È stata sicuramente una bella finale. Novak è sempre Novak e non ha perso da uno a caso. Certo che abbiamo un sacco di rimpianti. Non so che dire Lorenzo… devi farlo tu questo passo …

MAURO (Guest) 08-11-2025 19:25

Scritto da lucky
sembra che durante la stretta di mano djokovic abbia detto a Musetti
“tranquillo a Torino ci sarai anche tu”

Come riserva certamente.

tinapica 08-11-2025 19:25

Scritto da Joe
Scenario peggiore, vince Nole e rinuncia alle Finals. Musetti a pezzi nel girone di Alcaraz…Lorenzo, vai a cagare 1000 volte

maleducato cialtrone, vada Lei al posto di Musetti.

Pepusch 08-11-2025 19:25

Partita che Lorenzo poteva vincere, e forse in un certo senso doveva vincere, per come si erano messe le cose nel terzo: l’inerzia ‘fisica’ del match era dalla sua parte. Quel dritto sparato fuori a campo aperto, per confermare il break, ne è stato lo spartiacque, purtroppo. È il tennis

Pier no guest 08-11-2025 19:24

Tre ore e passa di match,giocate d’alta scuola ed inevitabili erroracci. Nole ha mantenuto alto il servizio ed è stato eccezionale nella risposta,mettendola spesso nei piedi e manovrando la palla come sempre da maestro.
Si,Muso poteva farcela ma anche Nole poteva chiudere facendosi riprendere, è stata una battaglia.
Credo sia corretto fare delle valutazioni sul carattere di Lorenzo ma oggi,come ieri,ha lottato punto a punto ed in finale c’era Djokovic che ha avuto riflessi incredibili nella risposta.
Il pubblico ha applaudito e apprezzato Lorenzo,qui alcuni dei commentatori avrebbero fatto dei “buuuu”.
Con tante cose che potrebbero fare purtroppo ci ritroviamo delle brutte persone tra i piedi.

Spider 99 (Guest) 08-11-2025 19:24

Scritto da Tony_65

Scritto da Andreas Seppi
Giusto non andare a Torino

Si certo secondo te dopo una partita del genere non ci va’ per soli 5 punti ed giusto?!…Ma vai vai!

ci andrà perché nole darà forfait. questa è la mia impressione,
vedremo. oggi ha giocato assolutamente alla pari ma sul 3-3 ha regalato un game pazzesco con 3 doppi falli e un dritto in contropiede facile. ma state tranquilli che musetti ne vincerà tanti di tornei ed entrerà almeno in top 5.

sander (Guest) 08-11-2025 19:23

Scritto da Tony_65

Scritto da Rovescio al tramonto
Bella partita, ma lascia tanto amato in bocca.
Djokovic fino a che non becca Sinnaraz può dormire sonni abbastanza tranquilli .
Grande partita a tratti di Lorenzo, però certe ne ha combinate

Ne avrà combinate, ma vai a vedere l’intensità e la durata della partita, pensi che non possa mancare un po’ di lucidità in certi frangenti?!…

Va bene tutto ma non vedere che il problema è mentale vuol proprio dire nascondere la testa sotto la sabbia. Sai cosa significa per un top ten essere n. 50 nei pressure point?

Joe (Guest) 08-11-2025 19:23

Scritto da Lo Scriba
@ Joe (#4518042)
Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Stai chiedendo aiuto alla mamma?

lucky (Guest) 08-11-2025 19:23

sembra che durante la stretta di mano djokovic abbia detto a Musetti
“tranquillo a Torino ci sarai anche tu”

Lo Scriba 08-11-2025 19:23

Scritto da Pier no guest

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Pier no guest

Scritto da Mark
Non a caso non vince un torneo da 3 anni
Un giocatore che si sbriciola appena la posta in palio e’ alta
Con questa testa così fragile e’ già un miracolo dove sta

Commento tecnico impeccabile.Ora puoi tirare le monetine in campo. Il livello scandaloso è che uno che capisce poco anziché studiare perda tempo a scrivere certe cose. Un inutile commentatore in più.

Pier, purtroppo in casi come oggi la tecnica c’entra poco: Musetti la tecnica ce l’ha per piazzare un dritto a due metri dalla rete su una palla all’altezza di spalla. Qui il problema è la testa.

Se commentiamo che Musetti ha delle fragilità credo sia inconfutabile,ci sta lavorando e i progressi ci sono.Se di fronte ad un match drammatico in corso lo si definisce “scandaloso” allora suggerisco un giretto perché i Fritz ,i Korda ,i Rune non sono giocatori di 4a categoria eppure altrettanto deboli.

È l’ultimo step che manca a Musetti, ovvero l’aspetto mentale.
Quest’anno è migliorato e infatti ha migliorato il BR, ma non basta per ottenere i grandissimi risultati che il suo tennis gli permetterebbe.
Vediamo come andrà l’anno prossimo dove ha già nei primi mesi dell’anno la possibilità di migliorare il suo BR.

Nick (Guest) 08-11-2025 19:23

L’emotività è un qualcosa molto difficile da gestire.
La tecnica…purtroppo non basta solo quella

Federer for ever (Guest) 08-11-2025 19:23

Musetti è un meraviglioso perdente….Dovrà rivedere a lungo il settimo gioco del terzo set quando si stava sul 3-3 ed era 40-0….doppio fallo e palla del 4-3 buttata fuori mentre Nole stava cambiando campo….E’ la dura realtà di Lorenzo…magnifico giocatore cresciuto molto mentalmente questo’anno ma gli manca ancora quel killer istinct dei grandissimi….bene che vada a riposarsi e riparta l’anno prossimo carico dopo questa bellissima stagione senza titoli.

marco (Guest) 08-11-2025 19:23

Io credo che l’unica sfiga di Musetti sia quella di essere nato contemporaneo di Sinner, altrimenti in Italia sarebbe stato un idolo assoluto.

Joe (Guest) 08-11-2025 19:22

Scritto da Pier no guest

Scritto da Lo Scriba
@ Joe (#4518042)
Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Bonus bebè,psicologo o lo banniamo ? Sarei per non sprecare denaro pubblico.

L’ho detto con amore, siate meno permalosi. Come se fosse uno di famiglia.

Tony_65 (Guest) 08-11-2025 19:22

@ Maila (#4518079)

Ecco appunto, devi dire che ha lottato alla pari con un campione (purtroppo) il più vincente all time

enzola barbera (Guest) 08-11-2025 19:22

Purtroppo Musetti ha dovuto fare troppo ricorso allo slice di rovescio. È un colpo naturalmente debole, il tallone d’Achille di Berrettini, peró, indipendentemente dal risultato, Lorenzo ha dato un magnifico spettacolo di tennis.È stata sicuramente una delle più belle partite dell’anno. enzo

Losvizzero 08-11-2025 19:22

Gran partita di entrambi, non sono daccordo col 10 e lode a Musetti data dalla Pero visto che non ha vinto, ma si merita cmq un 9 per la settimana fatta visto che avrebbe potuto uscire da Stan

Silvy__89 (Guest) 08-11-2025 19:22

Non ci posso credere! Per fortuna sono via e non ho visto ma Musetti fa imbestialire, e anche oggi vince qualcosa alla prossima!

Aquila. 08-11-2025 19:21

Ieri ho risposto a Pier: Stai provando quello che provo io quando guardo Musetti, se gioca bene ok ma la tensione c’è sempre, mi aspetto sempre un calo e errori banali …cali di tensione e errori banali che arrivano regolarmente mi innervosisco e gli urlo contro come se fossi nel campo per dargli dei consigli, se capisco che ormai sta perdendo preferisco cambiare canale e rilassarmi. Lo amo ma lo oddio, per fortuna non è il mio preferito…..La cronaca della finale di Atene: Abbiamo visto nel primo set un Musetti stellare, ho detto ha mandato in campo un sosia che gioca al suo posto: Secondo set il sosia di Musetti è uscito e ha incominciato ha giocato il vero Musetti: Terzo set, sul tre pari ho visto una gara di chi giocava più peggio, Djokovic che non stava più in campo per la stanchezza con tanti errori non da lui, Musetti invece di approfittarne ha fatto di tutto per perdere…………..morale, qualcuno ha capito PERCHE’ VINCE POCHISSIMO

Maxiclimb (Guest) 08-11-2025 19:21

Scritto da lucky
ma sono 6 finali perse da Musetti con questa?

Otto, l’anno scorso ha perso anche due finali challeger…

Pazienza contro Alcaraz, ma tante altre erano da vincere, e ora stanno diventando un peso nella sua testa, mi sembra evidente.
Vincere oggi sarebbe stato importantissimo al di là delle Finals.

Tony_65 (Guest) 08-11-2025 19:20

Scritto da Andreas Seppi
Giusto non andare a Torino

Si certo secondo te dopo una partita del genere non ci va’ per soli 5 punti ed giusto?!…Ma vai vai!

Joe (Guest) 08-11-2025 19:20

Ai tifosi di Musetti, bravo Lorenzo indubbiamente. Ma siate onesti nell’ammettere che anche oggi la prova del nove è stata bucata. Ogni volta che ha ripreso il break subito dopo è stato passivo e attendista quando non ha commesso errori banali, l’alternarsi dei punteggi può trarre in inganno ma Novak non ha fatto nulla di speciale. I demeriti di Lorenzo sono superiori ai meriti di Nole.

Koko (Guest) 08-11-2025 19:19

Scritto da Seiichiro_style
Fra 2 anni la vince Musetti…tempo al tempo e Nole vedrete che perderà da Lorenzo

Prendere un vecchio per sfinimento quando si fa cartonato non è una impresa da raccontare. Per ora perde con un semicartonato ancora con più testa di lui.

Mezzavvoi (Guest) 08-11-2025 19:18

Quante volte hanno perso i nostri da 1-0 non si contano più…..

Stefan Navratil (Guest) 08-11-2025 19:18

Scritto da Joe
Scenario peggiore, vince Nole e rinuncia alle Finals. Musetti a pezzi nel girone di Alcaraz…Lorenzo, vai a cagare 1000 volte

Ma anche meno, si tratta pur sempre e solo di una partita di tennis!

stef (Guest) 08-11-2025 19:18

@ Emiliano (#4518059)

un altro chiacchierone

secondo te si arriva in fondo a un torneo e perdi dopo 3 ore col campione piu vincente della storia… dopo la maratona di ieri
e questa cazzata è tutto cio che sai dire?

va bene essere sinneroidi ultras ma a tutto c’è un limite cazzo

Andy.Fi (Guest) 08-11-2025 19:18

Lorenzo ti adoro ma mi fai perdere 5 anni di vita ad ogni finale

Pier no guest 08-11-2025 19:18

Scritto da Lo Scriba
@ Joe (#4518042)
Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Bonus bebè,psicologo o lo banniamo ? Sarei per non sprecare denaro pubblico.

OspiteSgradito (Guest) 08-11-2025 19:18

Povero Lorenzo.
Tre ore di match per nulla.
Andrà a Torino, ovviamente, come sapevano e sanno tutti.
A breve l’ ufficialità del ritiro di Nole.
Ci andrà stanco peró. Tra ieri e oggi ha speso tanto. Con chi esordisce, Fritz?
Complimenti ad Auger, che ha scelto di riposare in vista dell’ importante torneo.

Lo Scriba 08-11-2025 19:17

Scritto da Federico Calcineli

Scritto da Federico Calcineli
Questo gioco è la dimostrazione che Musetti non vincerà mai nulla…

Anche questo …

Almeno abbi il coraggio di firmarti con il tuo vecchio nick.

Manu09 08-11-2025 19:17

In lacrime totali, quando lo vinc3rai un titolo Lorenzo

Maxi (Guest) 08-11-2025 19:17

@ lucky (#4518065)

Sette

Maila (Guest) 08-11-2025 19:17

@ Tony_65 (#4518057)

la possibilità ce l’ha avuta e ha fatto un pasticcio, Nole invece se l’è presa con le unghie e con i denti da vero campione

 318
Federico (Guest) 08-11-2025 19:17

Uno che perde da Sonego e meglio non vada alle ATP Finals. Giusto così

Detuqueridapresencia 08-11-2025 19:16

Scritto da Seiichiro_style
Fra 2 anni la vince Musetti…tempo al tempo e Nole vedrete che perderà da Lorenzo

MVaC và

tinapica 08-11-2025 19:16

CHEDDOLORE!
GRAZIE LORENZO!
ONORE AL LEONE DI SER…DEI BALCANI.

Lo Scriba 08-11-2025 19:16

@ Joe (#4518042)

Redazione, facciamo qualcosa per favore?

Andreas Seppi 08-11-2025 19:16

Scritto da Emiliano
A me sembra proprio che invece a Musetti manchi la consistenza del tennis dei primi 4 o 5. Ok la testa, però ha un tennis troppo leggero.

Manca tennis e testa

robi (Guest) 08-11-2025 19:16

Scritto da Fi
Non commento, sono quasi in lacrime. Dico solo che è una vergogna assoluta, assoluta. Non ho altro da dire

Vergogna ??? Ma che hai fumato???

Stefan Navratil (Guest) 08-11-2025 19:16

Bella partita, intensa e lottata, peccato il finale 😥 . Musetti deve crescere mentalmente ormai il grosso step è lì, ma con un po’ di umiltà può farcela e regalarci in futuro un altro top 5.

Tony_65 (Guest) 08-11-2025 19:16

Scritto da Rovescio al tramonto
Bella partita, ma lascia tanto amato in bocca.
Djokovic fino a che non becca Sinnaraz può dormire sonni abbastanza tranquilli .
Grande partita a tratti di Lorenzo, però certe ne ha combinate

Ne avrà combinate, ma vai a vedere l’intensità e la durata della partita, pensi che non possa mancare un po’ di lucidità in certi frangenti?!…

Maxi (Guest) 08-11-2025 19:15

Una partita auto persa tre volte, inizio a pensare che musetti stia lì perché il livello generale è davvero molto basso. Un campione o presunto tale non può perdere una partita così

Manu09 08-11-2025 19:15

Adwsso ho bisogno di uno psicoterapeuta

Andreas Seppi 08-11-2025 19:15

Giusto non andare a Torino

Koko (Guest) 08-11-2025 19:15

Tutto sommato un esito prevedibile: nell’equilibrio vince quello che vince molto più spesso! Ma quel colpo fuori a porta vuota di Musetti che ha rianimato Djokovic dice parecchio. Lo ha allungato fuori quando bastava un appoggio lieve. Sconfitta essenziamente mentale perchè come gioco è oggi in equilibrio tecnico anche con un discreto Djokovic. Ma appunto non è certo il Djokovic migliore in carriera ma lo ricorda solo in alcune fiammate.

Sporadico (Guest) 08-11-2025 19:15

zeru tituli

lucky (Guest) 08-11-2025 19:15

ma sono 6 finali perse da Musetti con questa?

Morenomcrae (Guest) 08-11-2025 19:15

@ Seiichiro_style (#4518055)

Certo il serbo avrà 40 anni e l’ altro 25,bella soddisfazione

Stonefish (Guest) 08-11-2025 19:15

Scritto da Ollo
Uno così psicolabile non merita le finals

Speriamo Nole non rinunci. Altrimenti fa un regalo anche ad Alvarez. 🙁

Fi (Guest) 08-11-2025 19:14

Non commento, sono quasi in lacrime. Dico solo che è una vergogna assoluta, assoluta. Non ho altro da dire

