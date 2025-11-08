Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Finali (LIVE)
08/11/2025 08:04 3 commenti
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
(7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani vs (4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Aryna Sabalenka vs (6) Elena Rybakina Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
daje ryba
Dunque sarà un’edizione vinta da tennista con solo vittorie.
Colei che era già qualificata per prima a metà stagione, contro colei che sembrava dovesse rimanerne fuori.
Sono infatti ora 10 le vittorie consecutive della Rybakina sul campo,dalla sconfitta proprio contro Sabalenka a Wuhan.
Una degnissima finale per un torneo ed una stagione WTA di grande livello che ci restituisce (per fortuna) anche la Rybakina tra le protagoniste. Forza Aryna!