WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Finali (LIVE)

08/11/2025 08:04 3 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
(7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA vs (4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (6) Elena Rybakina KAZ Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

3 commenti

chase (Guest) 08-11-2025 12:02

daje ryba

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-11-2025 10:06

Dunque sarà un’edizione vinta da tennista con solo vittorie.
Colei che era già qualificata per prima a metà stagione, contro colei che sembrava dovesse rimanerne fuori.
Sono infatti ora 10 le vittorie consecutive della Rybakina sul campo,dalla sconfitta proprio contro Sabalenka a Wuhan.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tyler_durden 08-11-2025 09:12

Una degnissima finale per un torneo ed una stagione WTA di grande livello che ci restituisce (per fortuna) anche la Rybakina tra le protagoniste. Forza Aryna!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!