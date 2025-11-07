Musetti alla vigilia della finale di Atene: “Contro Djokovic gioco per due obiettivi. Spero che la storia cambi” (Video)

Lorenzo Musetti si prepara alla finale dell’Hellenic Championship di Atene con un mix di lucidità, ambizione e autoironia. L’azzurro, che negli ultimi anni ha collezionato diverse finali senza riuscire a sollevare il trofeo, ha commentato con sincerità il suo stato d’animo alla vigilia della sfida più complicata possibile: quella contro Novak Djokovic.

“Domani… non sono stato molto fortunato con le finali in questi ultimi anni. È da 3 anni che perdo finali. Spero che la storia cambi a partire da domani”, ha dichiarato Musetti, lasciandosi andare anche a una battuta per sdrammatizzare la situazione. Le sue parole fotografano bene un peso che conosce da tempo, ma allo stesso tempo mostrano la determinazione a spezzare il trend negativo.

Il 23enne carrarese ha poi spiegato che la finale avrà per lui un doppio valore: “Giocherò per due obiettivi. Uno è vincere il titolo qui. L’altro probabilmente lo sapete.” Un riferimento chiaro alla corsa per un posto alle ATP Finals, obiettivo che dipende in larga parte proprio dall’esito del match contro il serbo (in caso di sconfitto deve “sperare” in un forfait degli otto partecipanti.

Di fronte ci sarà un avversario che definire “di peso” è un eufemismo: Novak Djokovic, numero quattro del mondo, leggenda vivente del tennis e protagonista di una settimana impeccabile ad Atene. Musetti non nasconde il fascino della sfida: “Non vedo l’ora di giocare questa partita contro una leggenda. Sarà davvero bello per il pubblico.”

Una dichiarazione che racconta rispetto, ambizione e la consapevolezza di trovarsi davanti a un’occasione enorme. Per Musetti, la finale di Atene non è solo un’altra chance: è una partita che può cambiare narrazione, stagione e futuro immediato.

Ora resta solo da vedere se, contro Djokovic, quella “storia” che lui stesso cita potrà davvero cambiare.





Francesco Paolo Villarico