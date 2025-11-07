Sabalenka e Rybakina prenotano la finale delle WTA Finals 2025: due maratone, un solo trofeo in palio. Rybakina accusa da giorni problemi alla spalla destra

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka ha dovuto indossare “l’abito da lavoro” per conquistare un posto nella finale delle WTA Finals 2025, superando Amanda Anisimova al termine di una sfida estenuante. La numero uno del mondo si è imposta 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 23 minuti, in un match ricco di intensità, tensione e continui cambi di inerzia. Sabalenka ha mostrato ancora una volta la sua capacità di resistere sotto pressione, chiudendo con autorità un terzo set in cui ha alzato nuovamente il livello.
Dall’altra parte del tabellone, Elena Rybakina ha confermato il suo straordinario momento di forma, superando Jessica Pegula in rimonta 4-6, 6-4, 6-3. La kazaka era arrivata a Riyad con sensazioni crescenti e nel corso della settimana ha ritrovato la sua versione migliore, quella capace di mettere alle corde chiunque sul circuito. Il suo tennis potente e lineare è emerso soprattutto nei momenti decisivi della semifinale.
La sua corsa, però, è stata accompagnata da un problema fisico non trascurabile: un forte dolore alla spalla destra che la “segue” da giorni. Al termine della semifinale, Rybakina ha spiegato la sua situazione in modo molto chiaro, ecco la versione completamente in italiano della sua dichiarazione:
“Sto forzando me stessa… manca solo un match. Cercherò di fare tutto il possibile per recuperare. Non vogliamo peggiorare la situazione in vista della pre-season. Per ora sono riuscita a gestirlo e spero che domani non peggiori.”
Nonostante il dolore, la kazaka ha trovato il modo di esprimere un tennis di altissimo livello, alimentando così l’attesa per una finale che promette grande spettacolo: Sabalenka contro Rybakina, un duello di potenza, personalità e determinazione.
Tutto è pronto per l’ultimo atto delle WTA Finals 2025, dove si assegnerà il titolo più prestigioso della chiusura di stagione.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
(6) Su-Wei Hsieh
/ (6) Jelena Ostapenko
vs (7) Timea Babos
/ (7) Luisa Stefani Inizio 13:30
(5) Jessica Pegula vs (6) Elena Rybakina Non prima 16:00
(1) Aryna Sabalenka vs (4) Amanda Anisimova
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
