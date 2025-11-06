ATP 250 Metz – Sonego batte Altmaier 6-4 7-6(6): partita folle, secondo set rocambolesco

Lorenzo Sonego vola in semifinale dell’ATP 250 di Metz superando Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4 7-6(6) al termine di una battaglia incredibile, soprattutto in un secondo set totalmente fuori da ogni logica, durato oltre un’ora e mezza e ricco di capovolgimenti, match point mancati e set point annullati. Una vittoria di enorme carattere per il torinese, che ha saputo mantenere lucidità e coraggio nei momenti più delicati.

In semifinale sfiderà Cameron Norrie.

Primo set – Sonego parte fortissimo e gestisce con autorità: 6-4

Sonego comincia il match con grande convinzione: serve bene, varia gli angoli e trova soluzioni vincenti con il dritto, il colpo che lo accompagnerà per tutta la partita. L’azzurro conquista il break nel quinto gioco grazie a un’ottima accelerazione di dritto e da lì non lascia più spazio a Altmaier.

Il dato chiave del parziale è nella qualità al servizio: Sonego chiude con oltre il 90% di prime in campo, totalizza 6 ace e controlla con sicurezza ogni turno di battuta. Altmaier prova a rispondere infilando qualche bel passante, ma l’azzurro non trema: sul 5-4 serve per il set e lo chiude senza esitazioni, con ace e prime vincenti che lasciano il tedesco senza contromosse.

Secondo set – Il caos totale: 6 set point Altmaier, 1 match point Sonego, mille emozioni

Il secondo set diventa subito una battaglia nervosa. Sonego aggredisce, Altmaier risponde colpo su colpo. A metà parziale il tedesco sembra trovare maggiore continuità e si guadagna la chance di allungare.

Nel dodicesimo gioco la situazione diventa surreale: Altmaier arriva a 6 set point complessivi, ma Sonego li annulla tutti con una qualità di gioco altissima, tra attacchi di dritto, volée difficili e difese da gatto. Il torinese manca anche lui un paio di possibilità di andare a servire per il match sul 5 pari, ma non perde mai la testa.

Il set approda così al tie-break, che segue la sceneggiatura di tutto il parziale: minibreak, errori, capovolgimenti, occasioni sprecate. Sonego commette un errore sul 6-5 che rimanda tutto, ma Altmaier lo imita immediatamente spedendo in rete un dritto comodo dopo una seconda discutibile. Sul 7-6, il torinese ha finalmente il suo primo match point e lo sfrutta: il tedesco sbaglia ancora dopo il servizio, consegnando all’azzurro una vittoria di enorme cuore.

Una vittoria di carattere

Sonego chiude così una delle partite più pazze della sua stagione, salvando cinque set point, restando sempre aggressivo e trovando soluzioni brillanti nei momenti più pesanti. Un successo che vale moltissimo dal punto di vista mentale e che lo proietta in semifinale con grande fiducia.

Il torinese, con questo livello di determinazione, può davvero ambire a una settimana importante a Metz.

ATP Metz Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico