La situazione aggiornata Copertina, Entry List, WTA
WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
25/03/2026 10:57 3 commenti
🎾 WTA TOUR
WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026
🇨🇴 WTA 250 BOGOTÁ
CLAY COURT 🇨🇴 COLOMBIA
|BOUZKOVÁ, Marie
|🇨🇿 #33
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 #50
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 #59
|OSORIO, Camila
|🇨🇴 #61
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪 #83
|JONES, Francesca
|🇬🇧 #93
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺 #94
|UDVARDY, Panna
|🇭🇺 #95
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻 #99
|ARANGO, Emiliana
|🇨🇴 #108
|VANDEWINKEL, Hanne
|🇧🇪 #115
|JEANJEAN, Léolia
|🇫🇷 #123
|DOLEHIDE, Caroline
|🇺🇸 #127
|🇹🇼 #128
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa
|🇫🇷 #129
|COSTOULAS, Sofia
|🇧🇪 #140
|BRONZETTI, Lucia 🇮🇹
|#141
|KAWA, Katarzyna
|🇵🇱 #146
|LEPCHENKO, Varvara
|🇺🇸 #150
|PAPAMICHAIL, Despina
|🇬🇷 #159
|MONTGOMERY, Robin
|🇺🇸
QUALIFICAZIONI BOGOTÁ
|MARISTANY ZULETA DE REALES, Yvonne
|🇩🇪
|LAZARO GARCIA, Andrea
|🇪🇸
|MONNET, Carole
|🇫🇷
|BRACE, Dalayna
|🇺🇸
|RIERA, Maria Fernanda
|🇻🇪
|CENGIZ, Berfu
|🇹🇷
|SANCHEZ, A.S.
|🇨🇴
|FRIEDSAM, Anna-Lena
|🇩🇪
|BASSOLS RIBERA, Marina
|🇪🇸
|PIGOSSI, Laura
|🇧🇷
|PAQUET, Chloe
|🇫🇷
|ORTENZI, Jazmín
|🇦🇷
|WERNER, C.
|🇩🇪
|SAITO, S.
|🇯🇵
|YOU, X.
|🇨🇳
|JANICIJEVIC, Selena
|🇫🇷
|BURILLO, Irene
|🇪🇸
|TIKHONOVA, Anastasia
|🇷🇺
|ZHAO, C.
|🇨🇳
|TORRES WC
|🇨🇴
|VILLAMIL WC
|🇨🇴
🇺🇸 WTA 500 CHARLESTON
CLAY COURT 🇺🇸 USA
|PEGULA, Jessica ⭐
|🇺🇸 #5
|ANISIMOVA, Amanda ⭐
|🇺🇸 #6
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 #11
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 #12
|KEYS, Madison
|🇺🇸 #15
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 #18
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 #20
|MERTENS, Elise
|🇧🇪 #21
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 #22
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 #25
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 #26
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 #27
|🇦🇺 #29
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 #30
|BUCȘA, Cristina
|🇪🇸 #31
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 #34
|FRĘCH, Magdalena
|🇵🇱 #36
|TJEN, Janice
|🇮🇩 #39
|BEJLEK, Sara
|🇨🇿 #40
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|#42
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 #43
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 #45
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 #48
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 #49
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 #51
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 #52
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 #58
|🇦🇺 #60
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳 #62
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 #65
|BONDÁR, Anna
|🇭🇺 #66
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 #67
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 #68
|LYS, Eva
|🇩🇪 #70
|OLIYNYKOVA, Oleksandra
|🇺🇦 #73
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 #76
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 #82
QUALIFICAZIONI CHARLESTON
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺
|ZAKHAROVA, Anastasia
|🇷🇺
|TOWNSEND, Taylor
|🇺🇸
|ZARAZUA, Renata
|🇲🇽
|PARKS, Alycia
|🇺🇸
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸
|SUN, L.
|🇳🇿
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬
|STARODUBTSEVA, Yuliya
|🇺🇦
|YUAN, Yue
|🇨🇳
|FRUHVIRTOVA, L.
|🇨🇿
|VIDMANOVA, Nikola
|🇨🇿
|RUS, Arantxa
|🇳🇱
|CHARAEVA, Anastasia
|🇷🇺
|KUDERMETOVA, P.
|🇷🇺
|TOMOVA, Viktoriya
|🇧🇬
|OSWUIGWE, W.
|🇺🇸
|BRENGLE, Madison PR
|🇺🇸
🇮🇹 Italiane evidenziate
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
WC Wild Card
OUT Ritirata
🇨🇴 Bogotá WTA 250 (Clay) • 🇺🇸 Charleston WTA 500 (Clay)
30 Marzo – 5 Aprile 2026
Spiace vedere la Kasatkina con problemi ancora irrisolti, Charleston per lei è tanto,una vittoria nel 2017,una finale,una semifinale,due quarti di finale.
Comincia la stagione delle racchettate alle suole.
La Cocciaretto e la Sakkari vanno a giocare la terra verde negli USA?
Scelta insensata.
La terra verde è più veloce rispetto alla terra rossa, l’ho testata personalmente e la trovo molto diversa.
Per Bogotà, la Osorio è favorita.