WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

25/03/2026 10:57 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

WEEK 13 • 30 MARZO – 5 APRILE 2026

🇨🇴 WTA 250 BOGOTÁ

CLAY COURT 🇨🇴 COLOMBIA

BOUZKOVÁ, Marie 🇨🇿 #33
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 #50
MARIA, Tatjana 🇩🇪 #59
OSORIO, Camila 🇨🇴 #61
SEIDEL, Ella 🇩🇪 #83
JONES, Francesca 🇬🇧 #93
BLINKOVA, Anna 🇷🇺 #94
UDVARDY, Panna 🇭🇺 #95
SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻 #99
ARANGO, Emiliana 🇨🇴 #108
VANDEWINKEL, Hanne 🇧🇪 #115
JEANJEAN, Léolia 🇫🇷 #123
DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 #127
GARLAND, Joanna OUT 🇹🇼 #128
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa 🇫🇷 #129
COSTOULAS, Sofia 🇧🇪 #140
BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 #141
KAWA, Katarzyna 🇵🇱 #146
LEPCHENKO, Varvara 🇺🇸 #150
PAPAMICHAIL, Despina 🇬🇷 #159
MONTGOMERY, Robin 🇺🇸

QUALIFICAZIONI BOGOTÁ

MARISTANY ZULETA DE REALES, Yvonne 🇩🇪
LAZARO GARCIA, Andrea 🇪🇸
MONNET, Carole 🇫🇷
BRACE, Dalayna 🇺🇸
RIERA, Maria Fernanda 🇻🇪
CENGIZ, Berfu 🇹🇷
SANCHEZ, A.S. 🇨🇴
FRIEDSAM, Anna-Lena 🇩🇪
BASSOLS RIBERA, Marina 🇪🇸
PIGOSSI, Laura 🇧🇷
PAQUET, Chloe 🇫🇷
ORTENZI, Jazmín 🇦🇷
WERNER, C. 🇩🇪
SAITO, S. 🇯🇵
YOU, X. 🇨🇳
JANICIJEVIC, Selena 🇫🇷
BURILLO, Irene 🇪🇸
TIKHONOVA, Anastasia 🇷🇺
ZHAO, C. 🇨🇳
TORRES WC 🇨🇴
VILLAMIL WC 🇨🇴

🇺🇸 WTA 500 CHARLESTON

CLAY COURT 🇺🇸 USA

PEGULA, Jessica ⭐ 🇺🇸 #5
ANISIMOVA, Amanda ⭐ 🇺🇸 #6
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 #11
BENCIC, Belinda 🇨🇭 #12
KEYS, Madison 🇺🇸 #15
JOVIC, Iva 🇺🇸 #18
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 #20
MERTENS, Elise 🇧🇪 #21
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 #22
NAVARRO, Emma 🇺🇸 #25
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 #26
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 #27
JOINT, Maya OUT 🇦🇺 #29
WANG, Xinyu 🇨🇳 #30
BUCȘA, Cristina 🇪🇸 #31
SAKKARI, Maria 🇬🇷 #34
FRĘCH, Magdalena 🇵🇱 #36
TJEN, Janice 🇮🇩 #39
BEJLEK, Sara 🇨🇿 #40
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 #42
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 #43
KENIN, Sofia 🇺🇸 #45
STEARNS, Peyton 🇺🇸 #48
LINETTE, Magda 🇵🇱 #49
KESSLER, McCartney 🇺🇸 #51
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 #52
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 #58
KASATKINA, Daria OUT 🇦🇺 #60
ZHANG, Shuai 🇨🇳 #62
SIERRA, Solana 🇦🇷 #65
BONDÁR, Anna 🇭🇺 #66
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 #67
MCNALLY, Caty 🇺🇸 #68
LYS, Eva 🇩🇪 #70
OLIYNYKOVA, Oleksandra 🇺🇦 #73
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 #76
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 #82

QUALIFICAZIONI CHARLESTON

TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺
ZAKHAROVA, Anastasia 🇷🇺
TOWNSEND, Taylor 🇺🇸
ZARAZUA, Renata 🇲🇽
PARKS, Alycia 🇺🇸
VOLYNETS, Katie 🇺🇸
SUN, L. 🇳🇿
SHERIF, Mayar 🇪🇬
STARODUBTSEVA, Yuliya 🇺🇦
YUAN, Yue 🇨🇳
FRUHVIRTOVA, L. 🇨🇿
VIDMANOVA, Nikola 🇨🇿
RUS, Arantxa 🇳🇱
CHARAEVA, Anastasia 🇷🇺
KUDERMETOVA, P. 🇷🇺
TOMOVA, Viktoriya 🇧🇬
OSWUIGWE, W. 🇺🇸
BRENGLE, Madison PR 🇺🇸

🇮🇹 Italiane evidenziate
⭐ Top 10 Seeds

PR Protected Ranking
WC Wild Card
OUT Ritirata

🇨🇴 Bogotá WTA 250 (Clay) • 🇺🇸 Charleston WTA 500 (Clay)
30 Marzo – 5 Aprile 2026

Gaz (Guest) 25-03-2026 12:00

Spiace vedere la Kasatkina con problemi ancora irrisolti, Charleston per lei è tanto,una vittoria nel 2017,una finale,una semifinale,due quarti di finale.

Gaz (Guest) 25-03-2026 11:51

Comincia la stagione delle racchettate alle suole.

francesco9696 25-03-2026 11:48

La Cocciaretto e la Sakkari vanno a giocare la terra verde negli USA?
Scelta insensata.
La terra verde è più veloce rispetto alla terra rossa, l’ho testata personalmente e la trovo molto diversa.

Per Bogotà, la Osorio è favorita.

